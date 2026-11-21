The second international break of the season is over, and Serie A is back this weekend for matchday 12.
Como and league leaders Lazio kick off Saturday afternoon at home to Cagliari and Lecce respectively.
Roma travel to Parma next, then Napoli host Torino in the evening.
Sunday starts with Juventus hosting Venezia at lunchtime.
Bologna host Udinese in the afternoon, while Sassuolo face Genoa at home. D'Aversa makes his debut in the Sassuolo dugout in place of the sacked Aquilani.
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Surprise package Frosinone visit AC Milan at San Siro next. Inter then travel to Atalanta in the evening, with the returning Lautaro expected to start on the bench.
Fiorentina visit Monza on Monday evening to close the round.
The schedule
Saturday
15:00 Como-Cagliari (Dazn)
15:00 Lazio-Lecce (Dazn)
18:00 Parma-Roma (Dazn)
20:45 Napoli-Torino (Dazn, Sky and Now)
Sunday
12:30 Juventus-Venezia (Dazn)
15:00 Bologna-Udinese (Dazn)
15:00 Sassuolo-Genoa (Dazn)
18:00 AC Milan-Frosinone (Dazn, Sky and Now)
20:45 Atalanta-Inter (Dazn)
Monday
20:45 Monza-Fiorentina (Dazn, Sky and Now)
All the predicted line-ups
Como-Cagliari (Saturday, 15:00)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Manager: Fabregas.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Grandu, Maldini; Mendy. Manager: Pisacane.
Lazio-Lecce (Saturday, 15:00)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Manager: Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Manager: Di Francesco.
Parma-Roma (Saturday, 18:00)
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Manager: Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Manager: Gasperini.
Napoli-Torino (Saturday, 20:45)
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Vergara, McTominay; Hojlund. Manager: Allegri.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Casadei, Cacciamani; Simeone, Ché Adams. Manager: Abate.
Juventus-Venezia (Sunday, 12:30)
JUVENTUS (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani. Manager: Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Akor Adams, Yeboah. Manager: Nicola.
Bologna-Udinese (Sunday, 15:00)
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Amondarain; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. Manager: Palladino.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Davis, Zaniolo. Manager: Zanetti.
Sassuolo-Genoa (Sunday, 15:00)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Caleta Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Dominguez, Esposito, Laurienté. Manager: D'Aversa.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Manager: De Rossi.
AC Milan-Frosinone (Sunday, 18:00)
AC MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Modric, Rabiot; Moreira, Pulisic, Cisse; Ramos. Manager: Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Manager: Alvini.
Atalanta-Inter (Sunday, 20:45)
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Manager: Sarri.
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Manager: Chivu.
Monza-Fiorentina (Monday, 20:45)
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanniro, Colombo, Mangas; Dany Mota, Rpobinson; Varela. Manager: Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. Manager: Vanoli.