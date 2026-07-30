In Abwesenheit von Lionel Messi: Thomas Müller sichert sich den nächsten Titel in den USA

Der deutsche Weltmeister von 2014 besiegte mit der MLS-Auswahl das Team aus der mexikanischen Liga MX in Charlotte mit 4:3 (3:1). Dabei kam der Offensivspieler der Vancouver Whitecaps als Joker in der 55. Minute ins Spiel und blieb ohne Scorerpunkt. Inter Miamis Superstar Lionel Messi fehlte noch nach seiner WM-Finalteilnahme mit Argentinien.

Zum Spieler des Spiels wurde stattdessen der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son gewählt, der mit einem Doppelpack (20., 23.) vor der Pause die Weichen für die All-Stars der MLS stellte. "Ich bin sehr glücklich und möchte mich einfach bei allen bedanken", sagte der Südkoreaner.

Außerdem trafen Philip Zinckernagel (42.) und Evander (58.) für das Team der Major League Soccer. Die Treffer für die Auswahl der mexikanischen Liga erzielten Luis Gabriel Rey (9.), Salomón Rondón (55.) und José Paradela (90.+1).

Thomas Müller stellt besonderen Rekord auf

Müller hatte am Dienstag bei der Shooting Challenge der MLS, die traditionell am Vorabend des All-Star-Games stattfindet, mit 79 Punkten einen Rekord aufgestellt. Dabei stellen ausgewählte MLS-Profis ihre Schussgenauigkeit unter Beweis, indem sie innerhalb einer begrenzten Zeit möglichst viele Zielscheiben im und um das Tor trafen. Bereits am Sonntag wird Müller in der Liga mit Vancouver zum Spitzenspiel gegen Sons Los Angeles FC antreten.

Wann genau Messi wieder in den Spielbetrieb der MLS zurückkehrt, ist noch offen. Am Mittwoch veröffentlichte Inter Miami in den sozialen Netzwerken ein Video, das den argentinischen Weltstar bei der Rückkehr ins Training zeigt.