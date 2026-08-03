"Vorher haben sie mir alle dasselbe gesagt": Thomas Müller scherzt nach historischem Triumph

"Vorher haben sie mir alle dasselbe gesagt: Der Rekord steht bei 72 Punkten, und den knackt so schnell keiner", schrieb Thomas Müller in seinem Email-Newsletter: "Ich hab mir gedacht: Dann muss der jetzt halt weichen."

Letztlich traf der 36-jährige Stürmer der Vancouver Whitecaps zehn von elf Zielen, schaffte 79 Punkte und brach den Rekord somit locker. "Fünf Punkte fehlten zum Maximum. Fast bin ich froh drüber. Sonst müssten sie sich eine neue Challenge überlegen. Wenn die maximale Punktzahl nur noch geteilt werden kann, dann ist es nicht mehr so spannend."

Die Shooting Challenge ist Teil der MLS All-Star Skills Challenge und findet traditionell am Vorabend des MLS All-Star Games statt. Dabei müssen ausgewählte MLS-Profis innerhalb einer bestimmten Zeit möglichst viele Zielscheiben im und um das Tor treffen.

Vancouver Whitecaps kamen schlecht aus der WM-Pause

Die bisherige Bestmarke hatte der Brasilianer Evander vom FC Cincinnati gehalten, aufgestellt im Vorjahr. Nach Mülles Gala durfte der ebenfalls anwesende, bisherige Rekordhalter außer Konkurrenz auch antreten - und kam tatsächlich ebenfalls auf 79 Punkte.

In der NBA sind Skills Challenges ein bewährtes Konzept. "Viele kennen das Format vom Basketball, allen voran vom Dunk Contest. Ein cooles Highlight und im Fußball macht es mindestens genauso viel Spaß. Besonders, wenn man gewinnt", schrieb Müller. "Was mir am Format am meisten getaugt hat: Es ist locker, und man sieht die Spieler mal von einer anderen Seite. Die Persönlichkeit kommt da gut durch."

In der MLS läuft es für die Whitecaps seit der WM-Unterbrechung durchwachsen, aus den ersten drei Spielen holte der Tabellenführer der Western Conference nur zwei Punkte. Müller traf beim 1:1 gegen den Los Angeles FC in der Nacht auf Sonntag per Elfmeter zum Ausgleich.



