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Inter Miami CF v Chicago Fire FCGetty Images Sport

"Habe nicht erwartet, dass alles perfekt läuft": Pleite für Robert Lewandowski beim Debüt in der MLS

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Inter Miami CF - Chicago Fire FC
Chicago Fire FC
R. Lewandowski

Robert Lewandowski startet mit einer Pleite in seine Zeit in den USA.

Das Debüt von Robert Lewandowski in den USA ist schiefgegangen. Bei seiner ersten Partie in der Major League Soccer (MLS) blieb der einstige Starstürmer von Bayern München und Borussia Dortmund ohne Treffer für Chicago Fire und musste eine 2:3 (1:1)-Niederlage gegen Inter Miami hinnehmen. Das Team aus Florida trat ohne seinen Superstar Lionel Messi an, der nach dem verlorenen WM-Finale mit Argentinien gegen Spanien (0:1 n.V.) noch im Urlaub ist.

"Nach nur zwei Tagen mit meiner neuen Mannschaft habe ich nicht erwartet, dass in meinem ersten Spiel schon alles perfekt läuft", sagte Lewandowski: "Ich brauche auch noch ein bisschen Zeit, und ich bin mir sicher, dass wir beim nächsten Mal in der Abwehr weniger Fehler machen werden als heute."

Für Messi übernahm der uruguayische Routinier Luis Suarez die Kapitänsbinde von Miami und traf zweimal (27./Elfmeter, 51.). Das entscheidende Tor war aber dem US-Amerikaner Preston Plambeck (87.) vorbehalten. Chicago kam per Eigentor von Miamis Torwart Rocco Rios Novo (18.) zur Führung und glich später durch Puso Dithejane (67.) zwischenzeitlich aus.

Lewandowski mit Niederlage beim Debüt gegen Messi-Klub

Lewandowski, der mit 37 Jahren in diesem Sommer vom FC Barcelona in die USA wechselte und mehr als 700 Tore für seine Klubs und die polnische Nationalmannschaft erzielt hat, stand für Chicago 62 Minuten auf dem Rasen.

Auch Thomas Müller und Timo Werner verpassten mit ihren Mannschaften Erfolgserlebnisse, liegen aber weiter klar auf Play-off-Kurs. Müller, langjähriger Teamkollege Lewandowskis beim FC Bayern, saß beim unterhaltsamen 3:4 (2:3) seiner Vancouver Whitecaps gegen den FC Cincinnati 90 Minuten lang auf der Bank. Die Kanadier bleiben dennoch mit 32 Punkten aus 15 Spielen Tabellenführer der Western Conference.

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Dort liegen sie vor Werner und den San Jose Earthquakes, die im ersten Spiel nach der WM-Pause eine Abreibung kassierten. Mit 0:4 (0:2) ging das Team von der Westküste gegen Orlando City unter, bei denen Superstar Antoine Griezmann ein erfolgreiches Debüt feierte: Der Weltmeister von 2018 steuerte in seinem ersten Spiel den vorentscheidenden dritten Treffer bei (48.). Werner wurde nach 74. Minuten ausgewechselt.

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Häufig gestellte Fragen

Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.

Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.

Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.

Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.

Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.

Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.

Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.

Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.

Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.

Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.

Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.

Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.

Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.

Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.

Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege. 

Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.

Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".

Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.

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