Usbekistan Übersicht

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Tabelle
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짐바브웨 D1
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|5
|Tel One FC
|34
|14
|12
|8
|40
|26
|14
|54
|6
|FC Platinum
|34
|10
|19
|5
|28
|20
|8
|49
|7
|Herentals FC
|34
|12
|12
|10
|27
|25
|2
|48
|8
|ZPC Kariba
|34
|9
|17
|8
|29
|26
|3
|44
|9
|CAPS United
|34
|11
|10
|13
|26
|28
|-2
|43