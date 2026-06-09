Usbekistan Übersicht

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World Cup Power Rankings GFX

WC26-Rangliste: Spanien bleibt Nummer 1, Brasilien und USA klettern nach oben

Die Weltmeisterschaft ist einzigartig. Schon die Qualifikation entfachte landesweite Begeisterung, mit der der Vereinsfußball nicht mithalten kann. Weltweit jubelten Fans, als sich ein Land nach dem anderen einen Platz beim diesjährigen Fußballfest in Nordamerika sicherte. Im März standen die letzten sechs Teilnehmer fest: Schweden, die Türkei, Tschechien und Bosnien und Herzegowina holten die vier verbleibenden europäischen Plätze, während sich der Irak und die Demokratische Republik Kongo in den interkontinentalen Play-offs durchsetzten.

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5Tel One FC crestTel One FC341412840261454
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6FC Platinum crestFC Platinum34101952820849
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