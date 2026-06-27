DR Kongo gegen Usbekistan – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

DR Kongo gegen Usbekistan: Anstoßzeit im Überblick

Weltmeisterschaft - WM Gruppe K Atlanta Stadium

Der Anpfiff ertönt am 27. Juni 2026 um 23:30 Uhr GMT und 18:30 Uhr EST.

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DR Kongo gegen Usbekistan: Hintergrund

Das Duell in Georgien ist von großer Bedeutung, weil beide Teams aus Gruppe K nach dem intensiven und frustrierenden zweiten Spieltag ihre Turnierchancen wahren wollen. In der zweiten Runde verlor die DR Kongo 1:0 gegen den Gruppenspitzenreiter Kolumbien, Usbekistan unterlag Portugal 0:5. Beide Teams wissen: Nur wer sich taktisch anpasst und die Enttäuschung schnell verarbeitet, kann den Traum vom Achtelfinale am Leben halten.

Der Trainer der DR Kongo, Sébastien Desabre, verlangt von seinem Team, defensiv stabil zu bleiben und im letzten Drittel konsequenter zu abschließen, um mit taktischer Disziplin die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Er setzt auf seine dynamischen Offensivkräfte und die physische Präsenz im Umschalten, um Tempo zu bestimmen, das Zentrum zu kontrollieren und die anfällige Abwehr der Asiaten zu überwinden. Auf der anderen Seite steht eine angeschlagene, aber kämpfende usbekische Mannschaft unter Fabio Cannavaro. Cannavaros "Weiße Wölfe" müssen ihre Abwehr schnell stabilisieren und ihr hartnäckiges Spielkonzept mit Konterstärke unter maximalem Ausscheidungsdruck diszipliniert umsetzen.

Im hochmodernen Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) erwartet die Zuschauer ein komplexes Schachspiel mit weitreichenden taktischen Anpassungen. Beide Teams dürfen sich beim Umschalten keinen weiteren Abwehrfehler leisten, daher werden Kommunikation im Mittelfeld und schnelles vertikales Nachrücken über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die DR Kongo sieht die Partie als ideale Plattform für den ersten Turniersieg und stützt sich dabei auf den einzigen Punkt aus dem ersten Spieltag, um den Einzug in die Runde der letzten 32 zu schaffen. Usbekistan will die Geschichte des Einbruchs am zweiten Spieltag umschreiben, mit Mut punkten und den Gegner überholen. Im Höhepunkt der Gruppenphase entscheidet der Wille zum Überleben im Turnier die Taktik vom ersten Pfiff an.

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Wie haben sich beide Teams am 2. Spieltag präsentiert?

Kolumbien 1:0 DR Kongo

Desabres Mannschaft erlebte im Guadalajara-Stadion eine defensive Enttäuschung, denn ein einziger Treffer der Südamerikaner in der zweiten Halbzeit besiegelte eine 0:1-Niederlage. Mit dem Willen, die Dynamik aus der Auftaktrunde fortzusetzen, starteten die Leoparden offensiv und sicherten über weite Strecken der Partie mit einer Fünferkette die tiefen Räume.

Das Team setzte auf ein robustes Abwehrzentrum mit Chancel Mbemba und Axel Tuanzebe, um die Räume zu schließen und Kolumbien 75 Minuten lang in Schach zu halten. Doch unter dem ständigen Druck brach die Ordnung auf, als Außenverteidiger Daniel Muñoz in der 76. Minute eiskalt zum 1:0 traf. In der Schlussphase brachte der Trainer frische Offensivkräfte, doch der kolumbianische Block hielt, und die Leoparden gingen am zweiten Spieltag leer aus.

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Portugal 5:0 Usbekistan

Cannavaros Mannschaft erlebte einen harten Nachmittag im Houston Stadium, denn Portugal besiegte sie 5:0. Die "Weißen Wölfe" fanden von Beginn an nicht ins Tempo und gerieten schon nach sechs Minuten durch Cristiano Ronaldo in Rückstand.

Nuno Mendes erhöhte in der 17. Minute auf 2:0, und Ronaldos zweiter Treffer kurz vor der Pause (39′) entschied das Spiel früh. Cannavaro wechselte zur Halbzeit Akmal Mozgovoy und Khojiakbar Alijonov ein, um das Mittelfeld zu stabilisieren, doch ein Eigentor von Torhüter Abduvohid Nematov in der 60. Minute schwächte die Mannschaft weiter. Rafael Leão stellte in der 87. Minute den 5:0-Endstand her und zwang die Usbeken zu einem Neustart vor dem letzten Spieltag.

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Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

DR Kongo (Sébastien Desabre)

Desabre muss nicht von dem strukturierten, schnellen Umschaltspiel abweichen, mit dem die Leoparden zu Beginn des Turniers starke Gegner unter Druck setzten. Die vertikalen Laufwege, die präzisen Rotationen über die Flügel und die defensive Disziplin, getragen von einer Abwehrreihe auf Premier-League-Niveau, zeigen, dass die DR Kongo über das nötige taktische Rüstzeug verfügt, um auf der Weltbühne mithalten zu können.

Allerdings muss Desabre dafür sorgen, dass seine Mannschaft im letzten Drittel deutlich mehr Torjägerinstinkt zeigt. Im letzten Spiel hatte die pragmatische, wenig ereignisreiche Offensivformation der DR Kongo Schwierigkeiten, regelmäßig Chancen im Zentrum zu kreieren, wodurch gefährliche Stürmer isoliert blieben und es letztendlich zu einer knappen 1:0-Niederlage gegen Kolumbien kam. Gegen eine usbekische Mannschaft, die versucht, ihr defensives Selbstvertrauen wieder aufzubauen, wird ein langsamer Spielaufbau fatal sein. Desabres wichtigste Anpassung betrifft das Mittelfeld: Er verlangt von seinen zentralen Spielern einen schnelleren vertikalen Spielaufbau und kreative Unterstützung, um Stürmer wie Yoane Wissa und Cédric Bakambu früh zu bedienen, bevor der Gegner den Abwehrblock bildet.

Usbekistan (Fabio Cannavaro)

Cannavaro muss das kompakte, defensiv ausgerichtete Spielsystem, das die "Weißen Wölfe" historisch gesehen zu ihrer allerersten WM-Teilnahme geführt hat, nicht komplett aufgeben. Das defensive Grundgerüst und die physische Präsenz im Mittelfeld bleiben verlässliche Stärken, doch der 3. Spieltag verlangt nach der vernichtenden 0:5-Niederlage gegen Portugal eine sofortige, radikale Umstellung in der Abwehr.

Der athletische, auf Umschaltangriffe ausgerichtete Stil der DR Kongo bestraft jede unkoordinierte oder isolierte Abwehr sofort. Cannavaro muss deshalb seine typische defensive Ordnung im italienischen Stil wiederherstellen und Abwehranker wie Abdukodir Khusanov anweisen, einen engen, kommunikativen Tiefblock zu bilden. Sobald Usbekistan den Ball gewinnt, muss es schnell nach vorne spielen, statt ihn in gefährlichen Zonen quer zu passen. Steilpässe, um das Gegenpressing der Kongolesen zu umgehen, und ein breites Spiel werden entscheidend sein, um das Sturmduo Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullaev zu füttern und ein Ersticken des Angriffs im Zentrum zu verhindern.

Wie sieht der aktuelle Kader vor dem 3. Spieltag aus?

Mannschaftsnews der DR Kongo

Desabre kann aus einem vollständig fitten Kader wählen, während die Leoparden die knappe 1:0-Niederlage gegen Kolumbien ausgleichen wollen. Am zweiten Spieltag wählte die DR Kongo eine defensive 5-3-2-Formation. Torhüter Lionel Mpasi sicherte mit einer starken Leistung den Rückhalt. Die Fünferkette bleibt vollständig einsatzfähig: Innenverteidiger Samuel Kapuadi, Axel Tuanzebe und Kapitän Chancel Mbemba führen die Abwehr, auf den Außenbahnen spielen Arthur Masuaku links und Aaron Wan-Bissaka rechts.

Im Mittelfeld stehen Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy und Ngal’ayel Mukau ohne Sperren zur Verfügung und können das Tempo bestimmen. Im Sturm bilden Yoane Wissa und Cédric Bakambu erneut das Duo, mit dem Desabre auf Geschwindigkeit setzt, um die usbekische Abwehr zu knacken.

Mannschaftsnews Usbekistan

Auch Cannavaro kann auf einen vollständig einsatzfähigen Kader zurückgreifen, da bei den "Weißen Wölfen" nach der hohen Niederlage gegen Portugal keine Spieler gesperrt sind und das Team einen klaren Neustart anstrebt. Usbekistan spielte am zweiten Spieltag in einem breiten 3-4-3-System. Trotz eines schwierigen Spiels bleibt Torhüter Abduvohid Nematov die erste Wahl zwischen den Pfosten; eine Dreierkette mit Rustam Ashurmatov, Asadbek Abdullaev und Abdukodir Khusanov schützt ihn.

Im Mittelfeld agieren Sherzod Nasrullaev und Behruz Karimov auf den Flügeln, während Otabek Shukurov und Odiljon Hamrobekov das Zentrum sichern. Hamrobekov kassierte im letzten Spiel eine Gelbe Karte und muss aufpassen, um weitere Strafen zu vermeiden. Der Sturm ist einsatzfähig. Die Flügelspieler Abbosbek Fayzullaev und Azizbek Ganiev sollen den Mittelstürmer Eldor Shomurodov mit Vorlagen versorgen.

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DR Kongo gegen Usbekistan: Die wichtigsten Duelle

Yoane Wissa gegen Abdukodir Khusanov

Wissa hat sich als gefährlicher Dreh- und Angelpunkt in Desabres Umstellungssystem etabliert. Er bleibt die energiegeladene Spitze im Angriff der DR Kongo. Gegen Kolumbien spielte er auf dem linken Flügel und führte den Angriff mit seinem explosiven Tempo. Um die Abwehr Usbekistans zu knacken, muss Wissa seine vertikalen Laufwege, sein Dribbling und seine Laufstärke nutzen, um die Innenverteidiger zu strecken, seine Bewacher aus der Position zu locken und Räume im letzten Drittel zu öffnen, die Stürmer wie Cédric Bakambu nutzen können.

Die Aufgabe, ihn zu stoppen, übernimmt Innenverteidiger Khusanov, ein wichtiger defensiver Anker in Cannavaros Abwehrreihe. Im letzten Spiel Usbekistans organisierte Khusanov die rechte Seite des zentralen Blocks und versuchte, die Dreierkette unter dem starken Druck Portugals zusammenzuhalten. Zwar brach die usbekische Abwehr am zweiten Spieltag ein, doch Khusanov besitzt die nötige Physis und Kopfballstärke, um Spitzenstürmer zu stoppen. Er muss im Zentrum neben Rustam Ashurmatov und Asadbek Abdullaev voll konzentriert bleiben, klar kommunizieren und seine Position nutzen, um Wissas diagonale Läufe zu stoppen und ein frühes Umschaltmoment der Kongolesen zu verhindern.

Samuel Moutoussamy gegen Otabek Shukurov

Als Herzstück des kongolesischen Mittelfelds bestimmt Moutoussamy den Rhythmus im Ballbesitz und soll die gegnerischen Reihen durchbrechen. Am 2. Spieltag gegen Kolumbien agierte er zentral, rückte nach vorne, gab physische Impulse und sicherte die Abwehr. Gegen Usbekistan will er Räume zwischen den Linien finden, den Ball schnell nach vorn spielen und die Sprints seiner Außenverteidiger nutzen. Gibt man ihm Zeit und Raum, dreht er sich um und setzt den Abwehrblock unter Druck; seine Übersicht reicht dann, um jede Ordnung zu stören.

Usbekistans MittelfeldstarShukurov will diesen Rhythmus stören. Am 2. Spieltag war er der Anker gegen Portugal und versuchte, taktischen Schutz zu bieten. Seine Arbeit ohne Ball und seine Umschaltdisziplin stehen im Atlanta Stadium auf der Probe. Er muss seine Position neben Odiljon Hamrobekov aktiv wählen, den zentralen Raum verdichten, Moutoussamys Aufbauspiel stören und die Dreierkette absichern, damit die Afrikaner das Mitteldrittel nicht kontrollieren und Usbekistan nicht in eine defensive Ecke drängen.

Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe K?

Nach dem zweiten Spieltag präsentiert sich Gruppe K als eng umkämpft. Kolumbien führt mit sechs Punkten und einer Tordifferenz von +3. Der 1:0-Erfolg gegen die DR Kongo verschafft dem Team eine gute Ausgangslage für die K.o.-Runde.

Portugal hat vier Punkte und eine Tordifferenz von +5. Damit steht das Team auf Platz zwei und liegt dicht hinter dem Tabellenführer. Nach dem Unentschieden am ersten Spieltag holte die Mannschaft einen Punkt und dominierte ihre weiteren Partien. Die DR Kongo hat nach dem Auftakt-Unentschieden und der folgenden knappen Niederlage einen Punkt und eine Tordifferenz von −1. Das Team steht auf Platz drei. Usbekistan hat nach zwei Niederlagen null Punkte und eine Tordifferenz von −7 und steht am Tabellenende. Das Spiel des 3. Spieltags im Atlanta Stadium ist für beide Teams ein Wendepunkt, weil sie die direkte Qualifikation anstreben oder sich eine Wildcard für die letzte Runde erhalten wollen.

Ein Sieg der DR Kongo

Ein Erfolg für Desabres Team würde die Leoparden auf vier Punkte heben und sie sofort in Position für die direkte Qualifikation für die Runde der letzten 32 bringen. Je nach Ergebnis des parallelen Spiels Kolumbien gegen Portugal könnte ein kongolesischer Sieg plus eine deutliche Niederlage Portugals bedeuten, dass der Kongo wegen der Tordifferenz auf Rang zwei springt. Ein Sieg Usbekistans würde das Team bei null Punkten belassen und es aus dem Turnier ausschließen. Vermeidet Portugal eine deutliche Niederlage, bleiben die vier Punkte der DR Kongo, das Team steht dann auf Platz drei, und das Weiterkommen hängt von der Wildcard-Rangliste ab – vier Punkte gelten dort meist als sicheres Polster.

Gewinnt Usbekistan

Gewinnen Cannavaros Spieler, starten die "Weißen Wölfe" eine späte Aufholjagd am letzten Gruppentag. Drei Punkte reichen Usbekistan, um die DR Kongo in der Tabelle zu überholen und Rang drei zu erreichen. Umgekehrt bliebe die DR Kongo bei einem Punkt, rutschte auf den letzten Platz von Gruppe K und wäre damit offiziell aus dem Turnier. Ein Sieg hält Usbekistan rechnerisch im Rennen, doch drei Punkte und eine deutlich negative Tordifferenz zwingen das Team, den Ausgang der anderen Gruppen abzuwarten, wodurch die Hoffnungen auf das Weiterkommen über die Wildcard sehr ungewiss bleiben.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Unentschieden in Georgien hält die DR Kongo bei zwei Punkten. Das bringt Platz drei vor Usbekistan, reicht aber nicht für das Weiterkommen. Usbekistan stünde mit einem Punkt am Tabellenende und wäre sofort ausgeschieden. Ein Remis verhindert zwar, dass die DR Kongo auf den letzten Platz rutscht, doch Platz drei mit zwei Punkten und einer Tordifferenz von −1 reichte in der Vergangenheit nie für eine Wildcard für die Runde der letzten 32, sodass beide Teams nach dem Schlusspfiff ausscheiden.

Mannschaftsnews & Aufstellungen

Sébastien Desabre hat noch keine Aufstellung für die DR Kongo genannt, und derzeit gibt es keine Verletzten oder Gesperrten bei den "Leoparden". Kurz vor dem Anpfiff folgen Updates, während sich die Mannschaft auf das Pflicht-Spiel vorbereitet.

Auch Fabio Cannavaro hat seine voraussichtliche Startelf für das Spiel gegen Usbekistan noch nicht bekannt gegeben; die verfügbaren Daten zeigen keine Verletzungen oder Sperren. Der italienische Trainer muss nach dem schwierigen Turnierstart einen Weg finden, mehr aus seiner Offensive herauszuholen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die DR Kongo hat zwei der letzten fünf Spiele gewonnen, zwei Mal unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Portugal in der WM-Gruppenphase am 17. Juni – ein hart erkämpfter Punkt gegen einen Favoriten. Zuvor verlor sie im Testspiel 1:2 gegen Chile, zeigte aber mit dem 0:0 gegen Dänemark und dem 1:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Jamaika defensive Stabilität. Ein 2:0-Erfolg gegen Bermuda komplettiert die Serie. In diesen fünf Partien erzielte die DR Kongo fünf Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Die jüngste Bilanz Usbekistans ist schwer einzuschätzen. Cannavaros Team verlor drei der letzten fünf Spiele; die 1:3-Niederlage gegen Kolumbien am 18. Juni schmerzte am meisten. Auch die Pleiten gegen die Niederlande und Kanada in Testspielen vor dem Turnier fielen in diesen Zeitraum. Siege gegen Venezuela und Gabun gaben zwar Hoffnung, doch beide Gegner galten als schwächer. In diesen fünf Partien erzielte Usbekistan sieben Treffer und kassierte sieben Gegentore.

Bilanz der direkten Begegnungen

Zwischen der DR Kongo und Usbekistan gibt es in den vorliegenden Daten keine dokumentierten Begegnungen. Das Spiel in Atlanta am 27. Juni wird die erste offizielle oder dokumentierte Begegnung zwischen den beiden Nationen sein.

Tabelle



