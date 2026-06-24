Zlatan Ibrahimovic hat sich über Cristiano Ronaldos großspurige Ansage nach dessen Doppelpack bei Portugals 5:0-Erfolg gegen Usbekistan am Dienstag lustig gemacht - natürlich mit einem Augenzwinkern.
"Ich weiß nicht, warum er das sagt": Zlatan Ibrahimovic macht sich über Ansage von Cristiano Ronaldo lustig
Zlatan Ibrahimovic stellt Cristiano Ronaldo bloß
"Ich dachte, er wäre nie weg gewesen. Ich weiß nicht, warum er sagt: 'Ich bin zurück'", meinte der frühere Weltklassestürmer Ibrahimovic als TV-Experte bei FOX Sports in seiner typischen herausfordernden Art mit Blick auf den portugiesischen Stürmerstar.
Ronaldo hatte Portugal im zweiten WM-Gruppenspiel gegen chancenlose Usbeken früh in Führung gebracht. Nachdem PSG-Linksverteidiger Nuno Mendes per Freistoß erhöht hatte (17. Minute) schnürte der 41-jährige Torjäger von Al-Nassr in der 39. Minute den Doppelpack.
In Hälfte zwei schraubten ein Eigentor von Usbekistans Torhüter Abduvokhid Nematov sowie ein Treffer von Rafael Leao das Ergebnis noch auf 5:0 in die Höhe. Nach Abpfiff rief Doppeltorschütze Ronaldo in Richtung seiner Kritiker in die Kamera: "Ich bin zurück! Ich bin zurück!"
Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen DR Kongo im ersten Gruppenspiel bei der WM 2026 hatte sich allen voran CR7 einiges anhören müssen. Vor allem Eigensinn und fehlende Mannschaftsdienlichkeit waren dem in die Jahre gekommenen Nationalhelden vorgeworfen worden, der mitunter deutlich besser postierten Mitspielern Abschlüsse wegnahm und ohne Torerfolg blieb.
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Cristiano Ronaldo bleibt nach Kritik in Portugals WM-Startelf
Im Vorfeld des Spiels gegen Usbekistan war in Portugal daher darüber diskutiert worden, ob Nationaltrainer Roberto Martinez Ronaldo nicht lieber auf die Bank setzen sollte. Er tat es nicht und beorderte CR7, der nun bei 145 Toren in 230 Länderspielen steht, erneut in die Startelf.
"Es war ein Spiel, in dem man treffen konnte – ein Spiel, in dem Portugal viele Tore erzielen konnte", betonte Ibrahimovic, dass man Ronaldos Leistung gegen den Außenseiter nicht überbewerten sollte. Davon unbeirrt ließ CR7 verlauten: "Ich bin sehr glücklich. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir als Mannschaft gut gearbeitet haben und uns im Vergleich zum letzten Spiel stark verbessert haben."
Mit nun vier Punkten dürfte Portugal den Einzug in die K.o.-Phase auch dann sicher haben, sollte man in Gruppe K noch auf Rang drei zurückfallen. Das Ziel für Ronaldo und Co. ist allerdings klar: Im letzten Gruppenspiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag (1.30 Uhr deutsche Zeit) Kolumbien schlagen, damit an den Südamerikanern vorbeiziehen und Gruppensieger werden.