"Ich weiß nicht, warum er das sagt": Zlatan Ibrahimovic macht sich über Ansage von Cristiano Ronaldo lustig

"Ich dachte, er wäre nie weg gewesen. Ich weiß nicht, warum er sagt: 'Ich bin zurück'", meinte der frühere Weltklassestürmer Ibrahimovic als TV-Experte bei FOX Sports in seiner typischen herausfordernden Art mit Blick auf den portugiesischen Stürmerstar.

Ronaldo hatte Portugal im zweiten WM-Gruppenspiel gegen chancenlose Usbeken früh in Führung gebracht. Nachdem PSG-Linksverteidiger Nuno Mendes per Freistoß erhöht hatte (17. Minute) schnürte der 41-jährige Torjäger von Al-Nassr in der 39. Minute den Doppelpack.

In Hälfte zwei schraubten ein Eigentor von Usbekistans Torhüter Abduvokhid Nematov sowie ein Treffer von Rafael Leao das Ergebnis noch auf 5:0 in die Höhe. Nach Abpfiff rief Doppeltorschütze Ronaldo in Richtung seiner Kritiker in die Kamera: "Ich bin zurück! Ich bin zurück!"

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen DR Kongo im ersten Gruppenspiel bei der WM 2026 hatte sich allen voran CR7 einiges anhören müssen. Vor allem Eigensinn und fehlende Mannschaftsdienlichkeit waren dem in die Jahre gekommenen Nationalhelden vorgeworfen worden, der mitunter deutlich besser postierten Mitspielern Abschlüsse wegnahm und ohne Torerfolg blieb.