DR Kongo und Usbekistan treffen am 27. Juni 2026 im Atlanta Stadium aufeinander – ein Gruppenspiel der FIFA Weltmeisterschaft 2026, das für beide Mannschaften zum Endspiel geworden ist. Gruppe K hat nach zwei Spieltagen eine klare Hierarchie herausgebildet, doch das unterste Tabellenduo kämpft in Atlanta um das Überleben im Turnier.

Die Leoparden von Trainer Sebastien Desabre stehen mit einem einzigen Punkt da. Einem 1:1 gegen Portugal auf Spieltag eins folgte eine knappe 0:1-Niederlage gegen Kolumbien, bei der Daniel Muñoz in der 76. Minute das entscheidende Tor erzielte. DR Kongo zeigte defensive Stabilität, blieb im Abschluss jedoch zu harmlos.

Usbekistan befindet sich in einer noch schwierigeren Lage. Nach dem 1:3 gegen Kolumbien zum Auftakt kassierten die White Wolves auf Spieltag zwei eine 0:5-Niederlage gegen Portugal – ein Ergebnis, das Trainer Fabio Cannavaro zur radikalen Neuausrichtung zwingt. Cristiano Ronaldo traf doppelt und ließ Cannavaro anschließend ausrichten, der Portugiese solle noch einige Jahre weiterspielen.

Für beide Teams gilt: Ein Sieg ist Pflicht. DR Kongo würde mit einem Dreier auf vier Punkte klettern und sich zumindest in die Nähe der Achtelfinalplätze schieben. Usbekistan braucht ebenfalls einen Sieg, um mit drei Punkten noch auf einen Wild-Card-Platz hoffen zu dürfen – ein Unentschieden würde beiden Mannschaften kaum weiterhelfen.

Wo das Spiel zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es im Folgenden. Das Spiel zwischen DR Kongo und Usbekistan beginnt am 28.06.2026 um 1.30 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für DR Kongo vs. Usbekistan heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Partie wird live und exklusiv bei MagentaTV übertragen. Eine Ausstrahlung im Free-TV bei ARD oder ZDF ist daher nicht vorgesehen.

Der Kommentar zur Begegnung kommt von Christian Rann. Zusätzlich gibt es eine Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Kolumbien und Portugal, die von Alex Küpper begleitet wird.

Anstoßzeit DR Kongo gegen Usbekistan

Weltmeisterschaft - WM Gruppe K Atlanta Stadium

DR Kongo vs. Usbekistan: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

DR Kongo kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Spielen. Zuletzt unterlagen die Leoparden Kolumbien mit 0:1 – ein Ergebnis, das trotz stabiler Defensivarbeit ohne Gegentreffer bis zur 76. Minute zustande kam. Zuvor erkämpfte DR Kongo ein 1:1 gegen Portugal, verlor jedoch ein Testspiel gegen Chile mit 1:2. Ein torloses Remis gegen Dänemark und ein 1:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Jamaika runden die Serie ab. Über fünf Partien erzielte das Team fünf Tore und kassierte drei.

Usbekistan hat vier der jüngsten fünf Spiele verloren. Die 0:5-Niederlage gegen Portugal auf Spieltag zwei war das schwerste Ergebnis der Serie, gefolgt von einem 1:3 gegen Kolumbien. Auch in den Testspielen gegen die Niederlande (1:2) und Kanada (0:2) blieben die White Wolves ohne Punkte. Lediglich ein torloses Remis gegen Venezuela brachte einen Zähler. Sieben Tore erzielt, sieben kassiert – die Bilanz spiegelt die Instabilität der Mannschaft wider.





Bilanz direkte Duelle

DR Kongo und Usbekistan sind sich in der vorliegenden Datenbasis noch nie begegnet. Das Gruppenspiel am 27. Juni 2026 in Atlanta ist das erste dokumentierte Aufeinandertreffen beider Nationen.





DR Kongo vs. Usbekistan: Die Tabellen

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