Ukraine Übersicht

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ges 4 - 1
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Tabelle

Serie A crestSerie A

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
4Eintracht Rheine crestEintracht Rheine116232316720
U
U
S
N
S
5ASC Dortmund crestASC Dortmund116142519619
S
S
N
S
U
6TSG Sprockhoevel crestTSG Sprockhoevel115332718918
U
S
S
S
N
7Arminia Bielefeld II crestArminia Bielefeld II115332015518
S
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U
S
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8SpVgg Erkenschwick crestSpVgg Erkenschwick115331612418
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