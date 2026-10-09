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Ukraine Übersicht
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Tabelle
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Serie A
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|4
|Eintracht Rheine
|11
|6
|2
|3
|23
|16
|7
|20
|5
|ASC Dortmund
|11
|6
|1
|4
|25
|19
|6
|19
|6
|TSG Sprockhoevel
|11
|5
|3
|3
|27
|18
|9
|18
|7
|Arminia Bielefeld II
|11
|5
|3
|3
|20
|15
|5
|18
|8
|SpVgg Erkenschwick
|11
|5
|3
|3
|16
|12
|4
|18