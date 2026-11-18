Manchester United hat Michael Carrick entlassen und sich für Mauricio Pochettino als neuen Cheftrainer entschieden. Der Klub steckt derzeit im Premier-League-Abstiegskampf.

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2026/27 Manchester United Wettmärkte Quote Premier League – Top-4-Platzierung 11.00 Premier League – Top-5-Platzierung 7.00 Premier League – Top-6-Platzierung 4.50 Champions League – Top-8-Platzierung (Ligaphase) 15.00

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Warum ersetzt Man Utd Carrick durch Pochettino?

Vergangene Woche entließ Manchester United Cheftrainer Michael Carrick, während der Klub in der Abstiegszone der Premier League feststeckte. Carrick hatte im Januar die Nachfolge von Rúben Amorim angetreten. Er führte die Red Devils mit 12 Siegen aus den letzten 17 Spielen der Saison 2025/26 noch auf Platz drei.

In dieser Saison lief es gründlich schief. Carrick verlässt Old Trafford mit einer Siegquote von 47 %, der drittschlechtesten der acht Trainer nach Sir Alex Ferguson seit 2012.

Die Warnzeichen gab es früh. Nach einer Niederlage am ersten Spieltag gegen den Aufsteiger Hull City taten sich die Red Devils auch gegen den anderen Aufsteiger Ipswich Town im ersten Heimspiel der Saison 2026/27 schwer.

Erst ein Ballverlust von Marcelino Núñez in der eigenen Hälfte ermöglichte Bruno Fernandes einen unverdienten Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause. United gewann die Partie am Ende komfortabel mit 5:2, doch Ipswich dominierte weite Strecken der ersten 45 Minuten.

Seit jenem Sieg über die „Tractor Boys“ hat United in der Premier League bizarrerweise nicht mehr gewonnen.

United steckt in dieser Saison später im Abstiegskampf als in jeder Spielzeit seit 1986/87. Bleiben die Red Devils nach dem Spiel gegen Liverpool am 22. November weiter in den unteren drei Plätzen, wäre es ihr spätester Aufenthalt in der Abstiegszone seit 1974.

In der Champions League hat United aus vier Ligaphasen-Spielen sechs Punkte geholt und steht auf Rang 17. Die anstehenden Begegnungen gegen Sporting CP und RB Leipzig gelten auf dem Papier als gewinnbar.

Der Kader hat zweifellos Potenzial. Seit Carricks Amtsübernahme hat United 47 Punkte in der Premier League geholt. Nur Arsenal (63) und Manchester City (56) haben mehr gesammelt. Die Schwachstelle ist die Abwehr: Mit 30 Gegentoren in dieser Saison kassierte United die meisten Gegentreffer unter Europas Top-5-Ligen, abgesehen von Lens.

Pochettino passt ins Anforderungsprofil, um das Schiff herumzureißen. Der Argentinier bevorzugt angriffsorientierten Fußball, hat eine Historie in der Entwicklung junger Spieler und findet Zugang zu Spielern wie Fans gleichermaßen.

Ab seiner zweiten Saison bei Tottenham lieferte er drei aufeinanderfolgende Top-3-Platzierungen in der Premier League ab. In den ersten beiden Spielzeiten wurden die Spurs zu echten Titelkandidaten. Sie waren insgesamt ein Vergnügen anzusehen.

Pochettino kommt in den Nordwesten Englands, um am 18. oder 19. November das Training zu übernehmen – wenige Tage vor der Auswärtsfahrt nach Anfield. Er verlässt die US-Herrennationalmannschaft, um United mit einem Vertrag bis Juni 2029 zu übernehmen, der zweieinhalb Jahre läuft.

Warum schafft Pochettino Wett-Value bei den Red Devils?

Die Ergebnisse verbesserten sich bereits, als Carrick Amorim ersetzte. Dass ein ähnlicher neuer Trainereffekt jetzt eintritt, ist plausibel. Pochettino bringt das nötige Rüstzeug und den Fokus mit, um Physis aufzubauen.

Amorims Mannschaft war körperlich außergewöhnlich fit, mit guter Ausdauer trotz ihrer Schwächen. Da keine europäischen Verpflichtungen anstanden, übertrug sich diese körperliche Verfassung auch auf Carricks Amtszeit. Das ermöglichte in dessen ersten 16 Spielen einen Fußball von Strafraum zu Strafraum.

Eine klassische Vorbereitung bleibt Pochettino verwehrt, doch schon eine Steigerung der Physis um 15 oder 20 % würde den Spielern eine Basis geben, um mitzuhalten. Die USA waren bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer eine echte Pochettino-Mannschaft. Von den Teams mit fünf oder mehr Spielen übertrafen nur die Sieger Spanien und Kanada sie bei hohen Ballgewinnen pro Spiel (8,0) oder beim PPDA-Wert (10,2).

Seine Bilanz spricht für einen Aufstieg in der Tabelle. In einer vollständigen Saison in England landete er nie schlechter als auf Platz fünf, darunter Platz zwei 2016/17 sowie Platz drei 2015/16 und 2017/18. Deshalb ist eine Top-6-Platzierung für Manchester United der Haupttipp. Platz fünf ist die mutigere Wette, während Platz vier eher ein Außenseiterschuss bleibt.

Eine Top-8-Platzierung in der Champions League bleibt eine Möglichkeit, doch United muss von Rang 17 aus noch Boden gutmachen, mit Sporting und Leipzig noch vor der Brust. Beide Spiele müssten gewonnen werden, um Chancen auf die direkte Qualifikation für die K.o.-Phase der Champions League zu wahren.

Titel sollten gemieden werden, dazu zählt auch der Markt auf einen großen Pokal. Pochettino wurde lange kritisiert, Mannschaften in England nicht über die Ziellinie zu bringen. Bei den Spurs verlor er das Ligapokal-Finale 2014/15 und erreichte 2016/17 sowie 2017/18 jeweils das FA-Cup-Halbfinale. 2018/19 erreichte er das Champions-League-Finale sowie das Ligapokal-Halbfinale.

Bei Chelsea wurde er 2023/24 Sechster, erreichte das FA-Cup-Halbfinale und verlor das Ligapokal-Finale. Seine ersten Titel gewann er bei PSG mit dem Pokalsieg 2021 und dem Ligue-1-Titel 2022. Die Vereinsführung sah das jedoch nur als absolutes Minimum, und der Argentinier erfüllte seinen Vertrag dort letztlich nicht bis zum Ende.

Ein Abstieg erscheint unwahrscheinlich. United stand im August 2007 auf dem vorletzten Platz, ehe der Klub am Ende die Meisterschaft gewann. Pochettino als Manager des Monats November ist eine unterhaltsame Wette mit geringem Einsatz. Dafür bräuchte es allerdings wohl einen Sieg in Anfield, gefolgt von einem Heimsieg gegen das beständige, auf Platz acht stehende Brentford.

Insgesamt bieten die Märkte auf Platz fünf und Platz sechs die besten Optionen, sollte Pochettino sofort Wirkung zeigen.

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