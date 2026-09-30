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Seychelles Übersicht
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September 2026
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Serie A
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Instituto
|13
|9
|2
|2
|20
|10
|10
|29
|2
|Boca Juniors
|13
|6
|6
|1
|21
|14
|7
|24
|5
|Lanus
|13
|7
|2
|4
|16
|9
|7
|23
|6
|Newell's Old Boys
|13
|5
|5
|3
|13
|10
|3
|20
|6
|Gimnasia Mendoza
|13
|6
|2
|5
|15
|13
|2
|20