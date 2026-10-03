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المباريات الودية
team-logoالمغرب
team-logoمالي
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المغرب ضد مالي
المغرب
مالي
المباريات الودية
المغرب
مالي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي الودية 2026.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب المغربي نظيره المالي على ستاد "طنجة الكبير" في مباراة ودية قوية.

المنتخب المغربي يأتي من توقف دولي مثالي نجح فيه بالفوز في أول مباراتين بتصفيات كأس أفريقيا.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المغرب ومالي الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المغرب ومالي الودية 2026؟

موعد مباراة المغرب ومالي الودية 2026 هو الأحد 4 أكتوبر 2026 على ستاد "طنجة الكبير".

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت المغرب، التاسعة (21:00) بتوقيت السعودية.



ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات المغرب الودية، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.


الرياضية المغربية


المغربية الرياضية

-


كيف تشاهد مباراة المغرب ومالي الودية 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المغرب ومالي الودية 2026 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب ومالي الودية 2026





نتائج المغرب ومالي في المباريات الأخيرة


المغرب

المغرب - المستوى

هولندا
ف1-1
كندا
ف0-3
فرنسا
خ2-0
الجابون
ف2-0
ليسوتو
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
مالي

مالي - المستوى

السنغال
خ0-1
روسيا
ت0-0
إيران
خ2-0
كاب فيردي
ف3-1
ليبريا
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5



تاريخ مواجهات المغرب ومالي في المباريات الأخيرة



وجهاً لوجه

المغربتعادلمالي
3
2
0
كأس أمم إفريقيا
المغرب badge
المغرب
المغرب
1
مالي badge
مالي
مالي
1
انتهت
أمم إفريقيا للمحليين
مالي badge
مالي
مالي
0
المغرب badge
المغرب
المغرب
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - إفريقيا
مالي badge
مالي
مالي
0
المغرب badge
المغرب
المغرب
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - إفريقيا
المغرب badge
المغرب
المغرب
6
مالي badge
مالي
مالي
0
انتهت
المباريات الودية
المغرب badge
المغرب
المغرب
2
مالي badge
مالي
مالي
1
انتهت
11الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5



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