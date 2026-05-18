موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027.. تصنيف المنتخبات والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة مراسم قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 في مصر، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة بالبطولة القارية التي تستضيفها كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا عام 2027.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم أفريقيا "باموجا 2027" بشكل مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو/حزيران وحتى 17 يوليو/تموز 2027.

وتحمل هذه النسخة طابعًا تاريخيًا، إذ تُعد المرة الأولى التي تُنظم فيها البطولة القارية بمشاركة ثلاث دول مستضيفة، كما تمثل عودة كأس أمم أفريقيا إلى منطقة شرق أفريقيا للمرة الأولى منذ 51 عامًا، ما يمنح الحدث أهمية خاصة على المستويين الرياضي والجماهيري.

وتُقام مراسم القرعة بحضور عدد من أساطير كرة القدم الأفريقية الذين سيشاركون في الحدث، يتقدمهم الحارس المصري السابق عصام الحضري، إلى جانب الإيفواري ماكس جراديل، والنيجيري ويليام تروست إيكونج، بالإضافة إلى النجم الكونغولي تريزور مبوتو.

ومن المنتظر أن تحظى مراسم القرعة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، في ظل حالة الترقب الكبيرة لمعرفة مسار المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا، التي ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين أبرز المنتخبات الأفريقية الطامحة للوصول إلى البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات.

ونستعرض لكم فيما يلي كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027.