Goal.com
مباشرالتذاكر
كريم مليم

ترجمه

قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027: صدام عربي لتونس.. ومجموعة قوية للجزائر وطريق مريح نسبيًا للمغرب ومصر

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
المغرب
مصر
القنوات الناقلة
السنغال
نيجيريا
الجزائر
تونس
كوت ديفوار
مالي
الكاميرون
جنوب أفريقيا
غانا
أنجولا
ليبيا
موريتانيا
السودان
جنوب السودان
مصر
المغرب
السنغال
نيجيريا
الجزائر
تونس
ساحل العاج
مالي
الكاميرون
جنوب أفريقيا
غانا
أنغولا
ليبيا
موريتانيا
جنوب السودان

أمم أفريقيا 2027 تبدأ بالإثارة

شاهد بالفيديو البث المباشر لقرعة تصفيات أمم إفريقيا 2027


أُقيمت، اليوم الثلاثاء، في مصر، مراسم قرعة تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالنسخة المرتقبة من البطولة القارية، التي تستضيفها كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا بشكل مشترك عام 2027.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم أفريقيا “باموجا 2027” خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو/حزيران حتى 17 يوليو/تموز 2027، في نسخة تحمل طابعًا تاريخيًا واستثنائيًا، باعتبارها المرة الأولى التي تُنظم فيها البطولة بمشاركة ثلاث دول مستضيفة.

كما تمثل هذه النسخة عودة البطولة القارية إلى منطقة شرق أفريقيا للمرة الأولى منذ 51 عامًا، ما يمنح الحدث أهمية كبيرة على المستويين الرياضي والجماهيري، وسط ترقب واسع من جماهير كرة القدم في القارة السمراء.

وشهدت مراسم القرعة حضور عدد من أساطير الكرة الأفريقية، يتقدمهم عصام الحضري، إلى جانب ماكس جراديل، وويليام تروست إيكونج، بالإضافة إلى تريزور مبوتو.

قرعة أمم أفريقيا 2027 تبتسم لمصر والمغرب.. وتضع الجزائر في مأزق مبكر

وأسفرت القرعة عن مجموعات متفاوتة القوة بالنسبة للمنتخبات العربية، حيث جاء منتخبا المغرب ومصر في مجموعتين تبدوان أسهل نسبيًا مقارنة ببقية المنافسين.

وضمت المجموعة الأولى منتخب المغرب إلى جانب منتخبات الجابون والنيجر وليسوتو، بينما جاء منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

في المقابل، فرضت القرعة مواجهة عربية مرتقبة لمنتخب تونس، بعدما أوقعته في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخب ليبيا، إضافة إلى أوغندا وبتسوانا.

أما منتخب الجزائر، فوجد نفسه في واحدة من أقوى مجموعات التصفيات، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة التاسعة إلى جانب زامبيا وتوجو وبوروندي، في مجموعة يُنتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل.

كما خطفت المجموعة الثالثة الأنظار، بعدما ضمت منتخبات كوت ديفوار وغانا وجامبيا والصومال، لتبدو واحدة من أكثر مجموعات التصفيات إثارة وقوة.

  • نتائج قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2027

    المجموعة الأولىالمجموعة الثانيةالمجموعة الثالثة
    المغربمصركوت ديفوار
    الجابونأنجولا غانا
    النيجر مالاويجامبيا 
    ليسوتوجنوب السودان الصومال
    المجموعة الرابعةالمجموعة الخامسةالمجموعة السادسة
    جنوب إفريقيا الكونغو الديموقراطية بوركينا فاسو 
    غينيا غينيا الاستوائية بنبن
    كينيا سيراليونموريتانيا 
    إريتريازيمبابويإفريقيا الوسطى
    المجموعة السابعةالمجموعة الثامنةالمجموعة التاسعة
    الكاميرونتونسالجزائر 
    جزر القمرأوغندا زامبيا 
    ناميبيا ليبيا توجو 
    الكونغو برازافيلبوتسوانابوروندي
    المجموعة العاشرةالمجموعة الحادية عشرالمجموعة الثانية عشر
    السنغالمالينيجيريا 
    موزمبيقالرأس الأخضرمدغشقر
    السودانروانداتنزانيا 
    إثيوبيا ليبريا غينيا بيساو 
    • إعلان

  • ما نظام قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027؟

    سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 المشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 إلى 12 مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات القارية.

    وستشارك منتخبات كينيا وأوغندا وتنزانيا في التصفيات، رغم ضمان تأهلها مسبقًا إلى البطولة بصفتها الدول المستضيفة للنسخة المقبلة، ما يعني أن منتخبًا واحدًا فقط من مجموعتها سيتأهل رفقة أصحاب الأرض إلى النهائيات.

  • ما المنتخبات المتأهلة إلى تصفيات أمم أفريقيا 2027؟

    المنتخبات المشاركة في القرعة هي:  "الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، أفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إريتريا، إثيوبيا، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا"

    "غينيا بيساو، كوت ديفوار، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي".

  • ما تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027

    أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التصنيف الرسمي للمنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، والذي شهد عدة مفاجآت بارزة، أبرزها غياب غانا والرأس الأخضر عن المستوى الأول، رغم نجاحهما في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

    واعتمد الاتحاد الأفريقي في تصنيفه على أحدث ترتيب صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث ضم المستوى الأول مجموعة من أقوى المنتخبات في القارة، يتقدمها المغرب والسنغال ومصر والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار والكاميرون.

    وجاء تراجع منتخب غانا إلى المستوى الثاني نتيجة إخفاقه في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما احتل المركز الأخير في مجموعته خلف منتخبات أنجولا والسودان والنيجر، في واحدة من أسوأ المشاركات القارية لمنتخب “النجوم السوداء”.

    وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة التصفيات على النحو التالي:

    المستوى الأول: المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، كوت ديفوار، تونس، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، مالي، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو.

    المستوى الثاني: الرأس الأخضر، غانا، غينيا، الجابون، أوغندا، أنجولا، بنين، زامبيا، موزمبيق، مدغشقر، غينيا الاستوائية، جزر القمر.

    المستوى الثالث: كينيا، ليبيا، تنزانيا، النيجر، موريتانيا، جامبيا، السودان، سيراليون، ناميبيا، توجو، مالاوي، رواندا.

    المستوى الرابع: زيمبابوي، غينيا بيساو، الكونغو برازافيل، إفريقيا الوسطى، ليبيريا، بوروندي، إثيوبيا، ليسوتو، بوتسوانا، جنوب السودان، إريتريا، الصومال.

    التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
    المغربالرأس الأخضركينيا زيمبابوي
    السنغالغاناليبيا غينيا بيساو 
    نيجيريا غينياتنزانيا الكونو برازافيل 
    الجزائرالجابونالنيجر إفريقيا الوسطى 
    مصرأوغنداموريتانيا ليبيريا 
    كوت ديفوارأنجولاجامبيابوروندي
    تونسبنين السودان إثيوبيا 
    الكاميرونزامبيا سيراليون ليسوتو 
    الكونغو الديمقراطية موزمبيقناميبيا بوتسوانا 
    ماليمدغشقرتوجو جنوب السودان
    جنوب أفريفياغينيا الاستوائية مالاويإريتريا 
    بوركينا فاسوجزر القمرروانداالصومال

  • جدول تصفيات أمم أفريقيا 2027

    تم تقسيم التصفيات إلى 3 مراحل، تتضمن كل مرحلة جولتين، حيث ستُقام أول جولتين خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

    أما الجولتان الثالثة والرابعة، فستُلعبان من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، في حين ستُجرى الجولتان الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس 2027.