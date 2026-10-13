Palästina Übersicht

Sotto la pioggia del Sinigaglia, il Como si regala un'altra notte epica: Nico Paz segna due volte e sforna un assist al bacio per Douvikas, in rete anche Ramon e Zirkzee. Seconda vittoria casalinga su due per i lariani.
Sfida europea dal grande fascino per il Como di Fabregas che ospita il Manchester United in difficoltà: le ultime sulle formazioni di Champions League e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.
Dove vedere la partita di Champions League tra Como e Manchester United: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.