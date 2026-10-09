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Kosovo Übersicht
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슬로바키아 D2
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|11
|Banik Lehota pod Vtacnikom
|13
|4
|4
|5
|18
|20
|-2
|16
|12
|Zlate Moravce
|13
|3
|4
|6
|14
|16
|-2
|13
|13
|Malzenice
|13
|3
|3
|7
|16
|21
|-5
|12
|14
|Humenne
|13
|3
|2
|8
|9
|20
|-11
|11
|15
|MFK Bytca
|13
|3
|0
|10
|14
|33
|-19
|9