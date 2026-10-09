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Kosovo

Kosovo Übersicht

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October 2026
World Cup Qualification UEFA
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Kosovo
KOS
1
Österreich badge
Österreich
ÖST
2
END
World Cup Qualification UEFA
Österreich badge
Österreich
ÖST
4
Kosovo badge
Kosovo
KOS
0
END
ges 6 - 1
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Tabelle

슬로바키아 D2 crest슬로바키아 D2

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
11Banik Lehota pod Vtacnikom crestBanik Lehota pod Vtacnikom134451820-216
N
S
N
N
N
12Zlate Moravce crestZlate Moravce133461416-213
N
N
U
N
U
13Malzenice crestMalzenice133371621-512
U
N
U
N
S
14Humenne crestHumenne13328920-1111
S
N
N
U
U
15MFK Bytca crestMFK Bytca1330101433-199
N
S
N
N
S
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