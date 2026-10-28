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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Bayer Leverkusen zu Hause erneut gewinnt und beide Teams dabei treffen.

Die besten Wetten für Bayer Leverkusen vs Stuttgart

1X2 & Beide Teams treffen – Bayer Leverkusen & Ja zu einer Quote von 2,70 bei Oddset

Asiatisches Handicap (3-Wege) – Bayer Leverkusen -1 zu einer Quote von 2,62 bei Oddset

Tor oder Vorlage – Ibrahim Maza zu einer Quote von 1,85 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Bayer Leverkusen 3:1 Stuttgart

Bayer Leverkusen 3:1 Stuttgart Torschützen-Wett-Tipp: Bayer Leverkusen – Schick, Maza, Tillman; Stuttgart – Demirovic

Stuttgart reist am Samstag als Tabellen-15. der Bundesliga zur BayArena. Sechs Punkte aus sieben Spielen sind eine enttäuschende Bilanz für einen Klub, der in dieser Saison in der Champions League spielt.

Sebastian Hoeness musste mitansehen, wie sein Team fünf seiner ersten sieben Spiele verlor. Ein Unentschieden ist den Schwaben in dieser Spielzeit noch nicht gelungen. Die 2:3-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag markierte einen neuen Tiefpunkt der bisherigen Saison. Gladbach hatte zuvor sechs Spiele in Folge verloren, ehe sie nach Stuttgart reisten.

Hoeness räumte nach der Partie ein, dass sich bei seinen Spielern Selbstzufriedenheit eingeschlichen habe. In der Fremde fällt die Bilanz noch schlechter aus, mit nur drei Punkten aus vier Auswärtsspielen.

Leverkusen bietet dabei wenig bis gar keine Verschnaufpause. Die Mannschaft von Carles Martínez steht mit 13 Punkten auf Platz vier und hat alle drei Heimspiele gewonnen. Allerdings kassierte sie am Sonntag eine 0:3-Niederlage auswärts bei Hoffenheim. Martínez hofft, dass sein Team das DFB-Pokal-Duell mit Nürnberg am Mittwoch unbeschadet übersteht.

Patrik Schick führt mit sechs Saisontoren die Torjägerliste der Leverkusener an. FotMob bewertet ihn mit 7,79 als besten Spieler der Werkself. Die Hausherren haben zudem 19 der letzten 31 direkten Duelle zwischen beiden Teams gewonnen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayer Leverkusen vs Stuttgart

Bayer Leverkusen : Flekken, Gutierrez, Tapsoba, Quansah, Medina, Fernandez, Garcia, Tella, Maza, Tillman, Schick

: Flekken, Gutierrez, Tapsoba, Quansah, Medina, Fernandez, Garcia, Tella, Maza, Tillman, Schick VfB Stuttgart: Seimen, Assignon, Mittelstadt, Hendriks, Jeltsch, Stiller, Karazor, Leweling, Fuhrich, Undav, Demirovic

Leverkusen siegt erneut in einem torreichen Duell

Beide Teams trafen in acht der letzten neun Begegnungen dieser beiden Bundesliga-Klubs. Bei diesem Duell bleibt selten eine Seite ohne eigenen Treffer.

Erwähnenswert ist, dass Leverkusen in den ersten drei Heimsiegen der Saison 2026/27 nur ein einziges Gegentor kassiert hat. Stuttgart müsste dieses Muster durchbrechen. Immerhin funktioniert die Offensive der Gäste besser, als es die Tabelle vermuten lässt.

Trotz des 15. Platzes liegt Stuttgart in der xG-Tabelle der Bundesliga auf Rang 7 (13,9). Zudem steht der Klub bei den vergebenen Großchancen (22) auf dem zweiten Platz. Das deutet darauf hin, dass sich die Gäste in der BayArena durchaus eine gute Torchance erarbeiten könnten.

Stuttgart weist zudem den zweitschlechtesten Wert beim xG gegen (17,5) auf. Deshalb sind wir überzeugt von der Wette, dass die Gäste treffen und dennoch verlieren. Der Markt impliziert dafür eine Wahrscheinlichkeit von 37 %, was als fairer Einstiegspunkt erscheint.

Bayer Leverkusen vs Stuttgart Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Bayer Leverkusen & Ja zu einer Quote von 2,70 bei Oddset

Leverkusen siegt mit deutlichem Abstand

Leverkusen hat alle drei Heimspiele dieser Saison gewonnen, darunter ein 4:0 gegen Union Berlin und ein 2:0 gegen RB Leipzig. Zwei dieser drei Partien wurden mit mehr als zwei Toren Unterschied entschieden. Acht erzielte und nur ein Gegentor erzählen die Geschichte einer Mannschaft, die vor der eigenen Kulisse voller Selbstvertrauen auftritt.

Stuttgart reist mit nur drei Punkten aus vier Auswärtsspielen zur BayArena. Auf fremdem Platz gelangen den Schwaben bislang gerade einmal vier Tore.

Sebastian Hoeness muss zudem auf Dan-Axel Zagadou und Josha Vagnoman verzichten. Schlusslicht Gladbach schaffte es am vergangenen Freitagabend unerklärlicherweise, den Stuttgartern drei Tore einzuschenken. Die Wette auf einen Leverkusener Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 38,2 % ergibt durchaus Sinn. Dies könnte der wertvollste Tipp unserer Bayer Leverkusen vs Stuttgart Wett-Tipps sein.

Bayer Leverkusen vs Stuttgart Wette 2: Asiatisches Handicap (3-Wege) – Bayer Leverkusen -1 zu einer Quote von 2,62 bei Oddset

Maza soll Stuttgart das Fürchten lehren

Ibrahim Maza ist mit zwei Treffern gemeinsam mit einem weiteren Spieler Leverkusens zweitbester Torschütze. Insgesamt kommt er in der laufenden Bundesliga-Saison 2026/27 bereits auf vier Torbeteiligungen. FotMob bewertet ihn zudem mit 7,44 als drittbesten Spieler des Kaders. Nur Patrik Schick und Aleix Garcia erzielen höhere Werte.

Besonders hervor sticht sein Beitrag im Spielaufbau. Mit 17 kreierten Chancen und einem Expected-Assists-Wert (xA) von 2,9 führt er Leverkusen in dieser Kategorie an. Addiert man sein xG und xA, ergibt sich ein Wert von 0,76 pro 90 Minuten.

Die Oberschenkelverletzung von Christian Kofane bedeutet zudem, dass Maza an diesem Wochenende so gut wie sicher in der Startelf stehen wird. Auch Martin Terrier und Moussa Diaby fallen aus. Die Wette auf ein Tor oder eine Vorlage von Maza wirkt reizvoll, da der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 54,1 % impliziert, während seine Torbeteiligungsquote bei über 57 % liegt.

Bayer Leverkusen vs Stuttgart Wette 3: Tor oder Vorlage – Ibrahim Maza zu einer Quote von 1,85 bei Oddset

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