Quais times estão classificados para a Liga Europa 2021-22?

Confira os times que já estão classificados para a segunda maior competição europeia

A temporada 2020-21 do futebol europeu está muito próxima do fim. A maioria dos campeonatos nacionais já terminaram e cada uma das federações já decidiram os seus classificados para a Liga Europa, com camisas pesadas, muita tradição e bastante dinheiro envolvido. Na última temporada, por exemplo, o Villarreal bateu o Manchester United na grande final da competição, nos pênaltis.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Confira abaixo, então, quem já está classificado para a Liga Europa 2021-22.

QUEM JÁ ESTÁ CLASSIFICADO PARA A LIGA EUROPA 2021-22?

Jamie Vardy e o Leicester estão na Liga Europa (FOTO: Getty Images)

Os seguintes times estão classificados para a fase de grupos da Liga Europa 2021-22:

Espanha

Real Sociedad (5º colocado);

Bétis (6º colocado);

Inglaterra

Leicester City (campeão da Copa da Inglaterra);

West Ham (6º colocado);

Alemanha

Eintracht Frankfurt (5º colocado);

Bayer Leverkusen (6º colocado);

Itália

Napoli (5º colocado);

Lazio (6º colocado);

França

Lyon (4º colocado)

Olympique de Marselha (5º colocado)

Outros países (fase de grupos)

Braga (campeão da Copa de Portugal)

Lokomotiv Moscow (campeão da Copa da Rússia)

Os seguintes times estão classificados para a fase preliminar da Liga Europa 2021-22:

Rodada preliminar

Caminho principal

St. Johnstone (campeão da Copa da Escócia);

Jablonec (3º colocado checo);

Anothorsis (campeão da Copa do Chipre);

Três perdedores do caminho das ligas na segunda rodada de qualificação na Liga dos Campeões 2021-22 ;

Caminho dos campeões

10 perdedores do caminho dos campeões na segunda rodada de qualificação na Liga dos Campeões 2021-22;

Fase de play-off

Antuérpia (3º colocado belga);

Zorya (3º colocado ucraniano);

AZ (3º colocado holandês);

Fenerbahçe (3º colocado turco);

Sturm Graz (3º colocado austríaco);

Randers (campeão da Copa da Dinamarca);

Seis perdedores do caminho dos campeões na terceira rodada de qualificação na Liga dos Campeões 2021-22;

QUAIS SÃO AS DATAS DA CHAMPIONS LEAGUE 2021/22?

O Ramón Sánchez Pizjuán será o palco da decisão (FOTO: Getty Images)

A edição 2021-22 está prevista para começar de forma oficial no próximo dia 19 de julho, com sorteio da rodada preliminar.

Fase de grupos: 16 de setembro até 9 de dezembro

16 de setembro até 9 de dezembro 16 avos de final: 17 de fevereiro até 24 de fevereiro

17 de fevereiro até 24 de fevereiro Oitavas de final: 10 de março até 17 de março

10 de março até 17 de março Quartas de final: 7 de abril até 14 de abril

7 de abril até 14 de abril Semifinais: 28 de abril até 5 de maio

28 de abril até 5 de maio Final: 18 de maio

Inicialmente, a decisão está marcada para o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha.