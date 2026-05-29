World Cup 2026 Young Player Award Quoten: Der beste Wett-Tipp für das Top-Talent

Diese prestigeträchtige Auszeichnung war in der Vergangenheit das weltweite Sprungbrett für spätere Superstars wie Kylian Mbappé, Paul Pogba oder Thomas Müller. Wer tritt diesmal in ihre Fußstapfen?

Aktuelle World Cup 2026 Young Player Award Quoten: Die Top-Favoriten

Die Quoten für den besten Nachwuchsspieler der Weltmeisterschaft werden im Wesentlichen von vier Hauptfaktoren bestimmt: der voraussichtlichen Spielzeit, den Erfolgsaussichten der jeweiligen Nationalmannschaft, den individuellen Qualitäten und der taktischen Rolle im Team.

Ein Beispiel: Ein Toptalent mit absoluten Star-Qualitäten, das aber pro Spiel nur 5 bis 10 Minuten von der Bank kommt, bringt dir auf diesem Wettmarkt keinen Value. Stattdessen solltest du nach Spielern Ausschau halten, die fest für die Startelf eingeplant sind. Dabei ist es fast nebensächlich, ob sie für eine absolute Top-Nation oder ein Team aus dem internationalen Mittelfeld auflaufen.

Eine der spannendsten Eigenschaften dieses speziellen Marktes ist seine extreme Volatilität. Die Quoten können sich rasant verschieben – sei es durch finale Kaderstreichungen, Last-Minute-Verletzungen oder unerwartete Rotationen während der Gruppenphase.

Die folgenden Tabellen zeigen dir, wie die Quoten für den World Cup 2026 Young Player Award vor dem Turnierstart aussehen, nachdem viele Kader bereits offiziell bekannt gegeben wurden:

Spieler Nationalteam Position Quote (Beispiel) Notizen Lamine Yamal Spanien Sturm 2.5 Klarer Favorit des Marktes Désiré Doué Frankreich Sturm 3.25 Starke Saison im Vereinsfußball Warren Zaïre-Emery Frankreich Mittelfeld 5.5 Wird voraussichtlich viel Spielzeit bekommen Nico O’Reilly England Linksverteidiger 11.00 Stammspieler unter Tuchel Arda Güler Türkei Mittelfeld 13.00 Dreh- und Angelpunkt in der Offensive

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Wie Wetten auf den World Cup 2026 Young Player Award funktionieren

Der Young Player Award der Weltmeisterschaft wird an das einflussreichste Nachwuchstalent des Turniers verliehen. Die Spielberechtigung für diesen Preis ist strikt an das Alter gekoppelt. Für die Endrunde in diesem Sommer gilt: Nur Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 2005 geboren wurden, kommen für die Auszeichnung infrage. Dadurch bleibt das Teilnehmerfeld im Wesentlichen auf die weltweit besten U21-Talente beschränkt.

Der Award wird allerdings nicht stur nach Statistik vergeben. Die Jury berücksichtigt zwar Scorerpunkte wie Tore und Vorlagen, wirft aber eben auch einen genauen Blick auf die Defensivarbeit und den allgemeinen Einfluss eines Spielers auf das Spielgefüge. Auch die absolvierten Einsatzminuten spielen eine massive Rolle, da ein Spieler im Rampenlicht schlicht mehr Gelegenheiten bekommt, Eindruck zu schinden.

Zwei praktische Dinge solltest du im Hinterkopf behalten: Erstens haben die Spiele in der K.-o.-Phase ein unverhältnismäßig hohes Gewicht, da die mediale Aufmerksamkeit hier enorm ansteigt. Zweitens können sich die Abrechnungsregeln der einzelnen Buchmacher unterscheiden. Prüfe also vor der Abgabe deines Wett-Tipps immer ganz genau, wie der jeweilige Wettanbieter diesen Markt auswertet.

World Cup 2026 Young Player Award Favoriten: Die Spieler-Analyse

Die fünf Top-Favoriten, die den Wettmarkt vor dem Turnier dominieren, bringen recht ähnliche Voraussetzungen mit. Von allen wird erwartet, dass sie bei Teams in der Startelf stehen, die den Einzug in die K.-o.-Runde fest eingeplant haben. Zudem glänzen sie allesamt mit Offensivdrang und kommen aus einer starken Saison im Vereinsfußball.

Das sind die fünf Namen, die den Markt für den World Cup 2026 Young Player Award aktuell anführen:

Lamine Yamal – Quote um 2.50 für den Gewinn des Young Player Awards 2026

Yamal wird schon jetzt zu den absolut besten Spielern im Weltfußball gezählt. Dass er das Altershöchstmaß um rund drei Jahre unterschreitet, macht ihn zum geborenen Kandidaten für diesen Award. Der Spanier kommt aus seiner bisher stärksten Saison im Vereinsfußball, in der er für den FC Barcelona beachtliche 16 Tore in 28 La-Liga-Einsätzen sowie 6 Treffer in 10 Champions-League-Partien beisteuerte.

Schon bei der Euro 2024 war Yamal der überragende Akteur der Furia Roja – manch einer fand sogar, er hätte dort schon den Award für den besten Spieler des Turniers verdient gehabt. Er ist in der spanischen Nationalmannschaft absolut gesetzt. Da Spanien zudem zu den echten Titelkandidaten in diesem Sommer gehört, führt an ihm kaum ein Weg vorbei.

Désiré Doué – Quote um 3.25 für den Gewinn des Young Player Awards 2026

PSGs Doué war in dieser Saison ein integraler Bestandteil des Erfolgs seines Klubs. Er half Les Parisiens dabei, erneut das Finale der Champions League zu erreichen und die Meisterschaft in der Ligue 1 einzufahren. Der flexible Offensivspieler erzielte in der Saison 2025/26 wettbewerbsübergreifend 13 Tore.

Das große Fragezeichen bei dieser recht niedrigen Quote ist jedoch seine tatsächliche Spielzeit in der Équipe Tricolore. Für Didier Deschamps wird es alles andere als leicht, ihn anstelle von Michael Olise und Ousmane Dembélé in die Startelf zu berufen, da beide perfekt in das bevorzugte System des Trainers passen. Aus Value-Sicht solltest du hier vor dem Turnier vielleicht eher vorsichtig sein – vor allem, wenn er am Ende "nur" als hochkarätiger Joker eingeplant ist.

Warren Zaïre-Emery – Quote um 5.50 für den Gewinn des Young Player Awards 2026

Doués Teamkollege von PSG, Zaïre-Emery, ist das nächste französische Toptalent im oberen Quotenbereich. Der 20-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits jede Menge Erfahrung auf absolutem Top-Niveau mit, hat über 100 Profieinsätze für Paris auf dem Buckel und stand bereits 10-mal für die A-Nationalmannschaft auf dem Platz.

Der Hauptgrund, warum Zaïre-Emery in diesem Sommer ein hervorragender Wett-Tipp sein könnte, ist seine voraussichtliche Rolle im Team. Während Frankreichs Sturmabteilung aus allen Nähten platzt, sieht es im Mittelfeld personell etwas dünner aus. Er dürfte also zumindest in der Gruppenphase zur Startformation gehören. Sollte Frankreich bis ins Finale marschieren und er im Mittelfeld die Fäden ziehen, hat er beste Chancen auf die Auszeichnung.

Nico O’Reilly – Quote um 11.00 für den Gewinn des Young Player Awards 2026

Nico O’Reilly von Manchester City hat sich unter Thomas Tuchel fest im englischen Nationalteam etabliert. Er gilt bei den Three Lions als erste Wahl auf der linken Außenbahn in der Defensive. O’Reilly interpretiert diese Rolle enorm modern: Neben seinen defensiven Aufgaben glänzt er im Offensivspiel und steuerte für City von der Außenbahn aus starke 9 Saisontore bei. Wenn er diese Form im englischen Trikot bestätigt, ist er ein ganz heißer Anwerter.

Hier gilt allerdings die übliche Warnung: Offensivkräfte stechen Verteidiger bei diesem Award historisch gesehen gerne aus. Ein Abwehrspieler, der jedoch so viel Torgefahr ausstrahlt, ist zu dieser Quote ein höchst spannender Außenseiter-Tipp.

Arda Güler – Quote um 13.00 für den Gewinn des Young Player Awards 2026

Das kreative Herzstück der Türkei bringt die höchste Quote unter den fünf Top-Favoriten mit, ist aber ein absolut logischer Bestandteil für jeden fundierten Wett-Tipp. Güler sammelte in der La-Liga-Saison 25/26 starke 14 Assists für Real Madrid. Er ist der unbestrittene Fixpunkt im Angriffsspiel seines Landes.

Wie weit die Türkei im Turnier kommt, hängt maßgeblich von seinen Geniestreichen ab. Das macht eine Wette auf ihn zwar riskant, aber eben auch extrem lukrativ. Sollte die Türkei eine unerwartete. Erfolgsgeschichte schreiben, wird Güler der Hauptantrieb gewesen sein. Genau solche Storys lieben die Juroren beim Young Player Award.

Value-Tipps und Geheimfavoriten für den Young Player Award 2026

Es steht keineswegs geschrieben, dass der Gewinner des Young Player Awards zwingend aus dem Kreis der absoluten Top-Favoriten kommen muss. Höhere Quoten bieten oft dann echten Value, wenn die Mischung aus der Rolle des Spielers, seiner voraussichtlichen Spielzeit und dem Turnierbaum des jeweiligen Landes passt. Hier sind drei Value-Optionen, die du im Auge behalten solltest:

Endrick – Quote um 19.00 für den Gewinn des Young Player Awards 2026

Brasiliens Sturmjuwel Endrick war zu Beginn der Saison noch einer der heißesten Tipps auf diesem Wettmarkt. Nach einer eher durchwachsenen Vereinssaison sind seine Quoten jedoch spürbar in die Höhe geschossen.

Das andere Problem für Endrick: Brasiliens Offensive muss sich aufgrund einiger Verletzungssorgen neu formieren, was seine prognostizierte Rolle im Team etwas unklar macht. Schafft er es, sich in den Vorbereitungsspielen in die Startelf für das erste Gruppenspiel zu drängen, werden seine Quoten ganz schnell wieder in den Keller gehen.

Yan Diomande – Quote um 26.00 für den Gewinn des Young Player Awards 2026

Diomande ist aktuell einer der am heißesten diskutierten Flügelspieler im europäischen Fußball. Der Ivorer erzielte in dieser Saison für RB Leipzig 12 Tore in 33 Bundesliga-Einsätzen. Seine starke Form hat das Interesse diverser Premier-League-Klubs geweckt, wobei vor allem der FC Liverpool im Sommer Ernst machen soll.

Auch für die Elfenbeinküste trifft er verlässlich (Torquote von 33 %). Wenn er den Ivorern hilft, sich in der schweren Gruppe E gegen Deutschland durchzusetzen, könnte der weitere Weg in der K.-o.-Phase ziemlich interessant werden.

Franco Mastantuono – Quote um 51.00 für den Gewinn des Young Player Awards 2026

An den Qualitäten von Franco Mastantuono gibt es keinerlei Zweifel. Der 18-Jährige stand in dieser Saison bereits 23-mal für Real Madrid in der La Liga auf dem Platz. Er gehört zweifellos zu den talentiertesten Teenagern, die Argentinien je hervorgebracht hat. Das große Fragezeichen hinter ihm bleibt jedoch die Einsatzzeit.

Da Lionel Messi nach wie vor im Kader der Albiceleste steht und bei seiner voraussichtlich letzten WM eine tragende Rolle spielen wird, könnte Mastantuonos Entfaltung im Nationalteam vorerst etwas gebremst werden. Das Risiko ist hier also durchaus gegeben.

Bemerkenswerte Youngster aus anderen Regionen

Ein Großteil der Favoriten für den Nachwuchspreis der WM 2026 kommt aus Europa oder Lateinamerika. Es gibt jedoch einige hochspannende Talente aus anderen Kontinenten, die bei dieser Endrunde vor dem ganz großen internationalen Durchbruch stehen:

Gilberto Mora (Mexiko)

Mora gilt als eines der größten Mittelfeldtalente Mexikos. Der erst 17-Jährige hat für seinen Klub Tijuana bereits über 50 Profieinsätze absolviert. Als Co-Gastgeber steht Mexiko unter enormer Beobachtung der heimischen Fans, die das Team weit in der K.-o.-Runde sehen wollen.

Das Spielen vor heimischer Kulisse könnte Mora das nötige Rampenlicht und das Selbstvertrauen geben, um völlig befreit aufzuspielen. Wenn er regelmäßig Spielzeit bekommt, ist er ein echter Geheimtipp.

Ibrahim Mbaye (Senegal)

Der pfeilschnelle Flügelstürmer von PSG ist einer der größten Hoffnungsträger des Senegal für diese Endrunde. Der 18-Jährige hat in seinen ersten zehn Länderspielen bereits dreimal getroffen. In Sachen Tempo, Zug zum Tor und Eins-gegen-eins-Verhalten gibt es in seinem Alter kaum einen besseren Außenbahnspieler.

Dem Senegal wird durchaus der Sprung ins Sechzehntelfinale zugetraut. Erreichen sie die K.-o.-Runde, dürften Mbayes Quoten drastisch sinken.

Nestory Irankunda (Australia)

Der spektakuläre Offensivmann vom FC Watford, Nestory Irankunda, ist das unumstrittene Toptalent aus Ozeanien. Der 20-Jährige steht bereits bei 5 Toren in 13 Länderspielen für die „Socceroos“. In der englischen Championship wirbelte er in dieser Saison in 40 Partien und lehrte den gegnerischen Abwehrreihen mit seinem Antritt das Fürchten.

Auch wenn Australien im Turnier wohl keine Bäume ausreißen wird: Irankunda braucht in der Gruppenphase nur ein oder zwei Geniestreiche, um im Fokus der internationalen Beobachter zu landen.

Strategie-Tipps für Wetten auf den World Cup 2026 Young Player Award

Wenn du zum ersten Mal einen Wett-Tipp in dieser speziellen Kategorie platzieren möchtest, helfen dir diese neun strategischen Ratschläge vor und während des Turniers weiter:

Setze auf garantierte Stammspieler: Sie stehen automatisch deutlich länger im Fokus als genialere Talente, die sich mit der Jokerrolle begnügen müssen.

Sie stehen automatisch deutlich länger im Fokus als genialere Talente, die sich mit der Jokerrolle begnügen müssen. Fokussiere dich auf starke Teams: Die Leistungen in den späten K.-o.-Runden geben bei dieser Auszeichnung fast immer den Ausschlag.

Die Leistungen in den späten K.-o.-Runden geben bei dieser Auszeichnung fast immer den Ausschlag. Behalte die Kader-Meldungen im Auge: Formkurven und Last-Minute-Verletzungen wirbeln das Gefüge oft kurzfristig durcheinander und spülen Youngster überraschend in die Startelf.

Formkurven und Last-Minute-Verletzungen wirbeln das Gefüge oft kurzfristig durcheinander und spülen Youngster überraschend in die Startelf. Achte auf die Form in den Testspielen: Bevorzuge Talente, die schon in den Vorbereitungsspielen vor dem Turnier durch Tore oder Assists auf sich aufmerksam machen.

Bevorzuge Talente, die schon in den Vorbereitungsspielen vor dem Turnier durch Tore oder Assists auf sich aufmerksam machen. Bevorzuge offensive Spielsysteme: Da Angreifer diesen Award historisch dominieren, solltest du nach Teams Ausschau halten, die mutigen Offensivfußball spielen.

Da Angreifer diesen Award historisch dominieren, solltest du nach Teams Ausschau halten, die mutigen Offensivfußball spielen. Finde Value abseits der großen Namen: Ein Talent, das vor dem Turnier noch nicht durch alle Medien gereicht wird, bietet oft wesentlich mehr Value als der absolute Top-Favorit.

Ein Talent, das vor dem Turnier noch nicht durch alle Medien gereicht wird, bietet oft wesentlich mehr Value als der absolute Top-Favorit. Verteile das Risiko auf mehrere Schultern: Splitte deinen Wetteinsatz lieber auf zwei oder drei potenzielle Kandidaten auf, anstatt alles auf eine Karte zu setzen.

Splitte deinen Wetteinsatz lieber auf zwei oder drei potenzielle Kandidaten auf, anstatt alles auf eine Karte zu setzen. Behalte die Altersgrenze im Kopf: Die strikte U21-Regelung (Stichtag 01.01.2005) grenzt den Kreis der Verdächtigen stark ein.

Die strikte U21-Regelung (Stichtag 01.01.2005) grenzt den Kreis der Verdächtigen stark ein. Prüfe die Quoten nach dem 1. Spieltag neu: Der Wettmarkt neigt nach dem ersten Gruppenspiel oft zu extremen Überreaktionen – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.

World Cup 2026 Young Player Award: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Basiert der Young Player Award auf reinen Statistiken oder der Gesamtleistung?

Der Award wird anhand verschiedener Kriterien vergeben. Tore und Vorlagen fließen natürlich ein, aber die Jury bewertet ebenso den reinen Einfluss auf das Spiel, die Reife in den Entscheidungen und die Präsenz in den entscheidenden Momenten. Ein Talent, das auftritt wie ein alter Hase, aber am Ende nur zwei Turniertore erzielt hat, kann den Preis problemlos gewinnen.

Beeinflusst das Abschneiden des Teams die Chancen auf den Award?

Ja, definitiv. Ein junger Spieler muss mit seiner Nationalmannschaft im Turnier weit kommen, um echte Chancen auf den Titel zu haben. Je mehr Spiele ein Talent absolviert, desto präsenter ist es. Die allermeisten bisherigen Titelträger standen mit ihren Teams mindestens im Halbfinale.

Kann auch ein Einwechselspieler den Young Player Award gewinnen?

Rein theoretisch ist das nicht ausgeschlossen, in der Praxis aber extrem unwahrscheinlich. Die Stimmen gehen meist an Akteure, die über das gesamte Turnier hinweg als Konstante überzeugen, und weniger an klassische Joker. Ein Stammspieler mit fünf Einsätzen wird im Zweifel immer dem Edeljoker vorgezogen, der nur einen einzigen magischen Moment hatte.

Haben Offensivspieler auf dem Wettmarkt einen Vorteil?

Ja, das kann man so sagen. Offensiv ausgerichtete Akteure spielen sich deutlich leichter in den Vordergrund, da Tore und Vorlagen optisch einfach mehr hermachen als eine perfekt getimte Grätsche oder eine weiße Weste in der Defensive. Genau aus diesem Grund dominieren Angreifer fast durchgehend die oberen Plätze der Quotenlisten.

Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Wett-Tipp auf den Young Player Award?

Dieser Markt gerät traditionell in drei Phasen in Bewegung: Erstens nach den offiziellen Kadernominierungen, zweitens direkt nach dem 1. Spieltag der Gruppenphase und drittens nach den ersten Achtelfinalspielen. Tipps vor dem Turnier bringen dir die höchsten Quoten, während Wetten während der Gruppenphase mehr Klarheit über die tatsächliche Spielzeit bringen – dann allerdings zu etwas niedrigeren Quoten.

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