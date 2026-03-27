In diesem Guide erklären wir dir, welche Varianten es gibt, worauf du bei der Auswahl deiner Spieler achten solltest und wie du die besten Quoten für die Torjäger der Liga findest.

⚽ Das kleine Wett-Lexikon

Was ist eine Torschützenwette?

Wie der Name schon sagt, tippst du bei dieser Wette darauf, dass ein bestimmter Spieler im Laufe der Partie ein Tor erzielt. Dabei ist es völlig egal, wie das Spiel ausgeht oder welches Team gewinnt – Hauptsache, dein gewählter Akteur trifft ins Schwarze.

Diese Wetten sind besonders bei Live-Wetten beliebt, da man direkt mitfiebert, wenn der eigene Spieler im gegnerischen Strafraum auftaucht.

Welche Varianten gibt es?

Auf den gängigen Wettportalen findest du meist drei Hauptkategorien:

⚽ Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Die sicherste Variante. Dein Spieler muss lediglich irgendwann in den 90 Minuten (plus Nachspielzeit) treffen.

Die sicherste Variante. Dein Spieler muss lediglich irgendwann in den 90 Minuten (plus Nachspielzeit) treffen. ⚽ Erster Torschütze: Hier tippst du darauf, wer das allererste Tor des Spiels erzielt. Die Quoten sind hier deutlich höher, das Risiko aber auch.

Hier tippst du darauf, wer das allererste Tor des Spiels erzielt. Die Quoten sind hier deutlich höher, das Risiko aber auch. ⚽ Letzter Torschütze: Wer markiert den Schlusspunkt der Partie? Oft eine interessante Option für Joker, die spät eingewechselt werden.

Die Quoten-Logik: Stürmer wie Harry Kane oder Erling Haaland haben aufgrund ihrer Treffsicherheit niedrigere Quoten. Die höchsten Gewinne winken bei defensiven Spielern, die zum Beispiel bei Eckbällen nach vorne rücken.

Ein Praxisbeispiel

Stellen wir uns das Derby zwischen Bayern München und Borussia Dortmund vor. Du setzt auf einen Treffer des Flügelstürmers:

Spiel Gewählter Spieler Wettart Quote Bayern vs. Dortmund Jamal Musiala Torschütze (jederzeit) 2.80

Erzielt Musiala ein Tor, gewinnst du bei 10 € Einsatz satte 28 €.

Warum lohnt es sich, auf Torschützen zu wetten?

Purer Nervenkitzel : Jede Offensivaktion deines Spielers lässt den Puls steigen.

: Jede Offensivaktion deines Spielers lässt den Puls steigen. Hohe Flexibilität: Du kannst auf den Favoriten oder einen Überraschungskandidaten setzen.

Du kannst auf den Favoriten oder einen Überraschungskandidaten setzen. Attraktive Quoten: Selbst auf Top-Stürmer sind die Quoten oft lukrativer als eine einfache Siegwette auf das gesamte Team.

Unsere Tipps für deine Torschützenwetten

Erfolg beim Tippen auf Torschützen ist kein Zufall. Beachte folgende Faktoren:

Formkurve prüfen: Hat der Stürmer einen Lauf? „Knipser“ treffen oft in Serien. Schau dir die Tore der letzten 3-5 Spiele an. Standardspezialisten: Wer schießt die Elfmeter und direkten Freistöße? Diese Spieler sind statistisch gesehen die besten Kandidaten für eine Torschützenwette. Die gegnerische Abwehr: Fehlt dem Gegner der Abwehrchef? Eine unsichere Defensive ist eine Einladung für deinen Torjäger. Offizielle Aufstellungen abwarten: Nichts ist ärgerlicher, als auf einen Spieler zu setzen, der dann nur auf der Bank sitzt. Prüfe 60 Minuten vor Anpfiff, ob dein Favorit in der Startelf steht. Heim vs. Auswärts: Viele Stürmer fühlen sich im eigenen Stadion wohler. Prüfe die Heim-Torstatistik.

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