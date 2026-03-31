4 Value-Wetten für die WM-Play-offs in dieser Woche

Am Dienstag ist alles bereit für eine Nacht voller Spannung und Dramatik. Drei Außenseiter treten vor heimischer Kulisse an – für den Kosovo könnte es sogar ein historischer Abend werden.

WM-Play-off Märkte Quote Bosnien-Herzegowina +1 Handicap vs. Italien 2.62 Schweden gewinnt gegen Polen 2.05 Kosovo +1 Handicap vs. Türkei 1.80 Dänemark gewinnt gegen Tschechien 2.05

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Bosnien-Herzegowina vs. Italien

Die wohl brisanteste Story der letzten Qualifikationswoche ist das mögliche Aus der italienischen Nationalmannschaft. Der viermalige Weltmeister hat bereits die letzten beiden Turniere verpasst – ein drittes Scheitern in Folge wäre der absolute Tiefpunkt für die Squadra Azzurra.

Diese Aussicht sorgt bei den italienischen Spielern vor der Partie in Zenica für massiven Druck. Schon in den letzten beiden Zyklen platzten die WM-Träume frühzeitig durch Play-off-Niederlagen gegen Schweden und Nordmazedonien. Die deutlichen 0:3- und 1:4-Pleiten gegen Norwegen in der Gruppenphase lassen zudem vermuten, dass das italienische Team im Jahr 2026 qualitativ noch schwächer einzustufen ist.

Die Mannschaft von Gennaro Gattuso benötigte zudem ein Tor in der 91. Minute, um Israel auf neutralem Boden in Ungarn knapp zu besiegen. Es spricht derzeit wenig dafür, dass sie ein physisch starkes Team aus Bosnien-Herzegowina in der Ferne souverän schlagen werden.

Die Bosnier schrammten im Herbst nur hauchdünn an der direkten Qualifikation vorbei; erst ein Gegentreffer durch Österreich in der 77. Minute des letzten Spiels kostete sie den Gruppensieg. Ein Wett Tipp auf Bosnien mit einem +1 Handicap bietet hier echten Value.

Schweden vs. Polen

Graham Potter bekam nach seinem Amtsantritt als schwedischer Nationaltrainer im Oktober zwei Spiele Zeit zum Experimentieren. Der gesamte Fokus lag auf der Vorbereitung für die Play-offs, die man sich über die Nations League gesichert hatte.

In den ersten beiden Partien unter dem Engländer wussten die Skandinavier noch nicht vollends zu überzeugen, doch als es letzte Woche ernst wurde, lieferten sie ab. Der 3:1-Halbfinalsieg gegen die Ukraine war hochverdient.

Schweden kam in Valencia auf 2,32 xG, während der Gegner lediglich bei 0,76 xG landete. Interessanterweise holten sie diesen Sieg mit nur 32 % Ballbesitz – ein deutlicher Bruch mit Potters sonst so ballorientiertem taktischen Ansatz.

Viktor Gyökeres erzielte alle drei Treffer und könnte auch im Finale gegen Polen zum entscheidenden Faktor werden. Die Schweden sind zudem seit 1930 zu Hause gegen diesen Gegner ungeschlagen. Gegen eine polnische Auswahl, die im Halbfinale gegen Albanien nur magere 0,91 xG kreierte, ist ein Heimsieg ein starker Wett Tipp.

Kosovo vs. Türkei

Sollte sich der Kosovo nur zehn Jahre nach seinem ersten Pflichtspiel für sein erstes großes Turnier qualifizieren, wäre das eine Sensation. Schon vor der Euro 2020 standen sie kurz davor, scheiterten damals aber – auch aufgrund massiver Covid-19-Ausfälle – knapp an Nordmazedonien. Zurück in den Play-offs wirkt das Team nun deutlich reifer.

Zu Beginn der Qualifikation stand der Kosovo noch auf Platz 99 der Weltrangliste, hinter Nationen wie Luxemburg. Doch der ehemalige Österreich-Coach Franco Foda hat fantastische Arbeit geleistet.

In einer anspruchsvollen Gruppe B mit Slowenien, der Schweiz und Schweden verlor der Kosovo nur eines von sechs Spielen. Letzte Woche folgte dann ein spektakulärer 4:3-Auswärtssieg in der Slowakei. Diese Ergebnisse dürften das Selbstvertrauen vor dem anstehenden Duell massiv gestärkt haben.

Zwar verfügt die Türkei über enorme individuelle Qualität mit Talenten wie Arda Güler und Kenan Yıldız, doch die Defensive bleibt die Achillesferse der Gäste: 12 Gegentore in sechs Gruppenspielen sprechen eine deutliche Sprache. Den Kosovo mit einem +1 Handicap abzusichern, ist hier ein smarter Pick.

Tschechien vs. Dänemark

Seit der Trennung von der Slowakei in den 90er-Jahren hat sich Tschechien erst ein einziges Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. In dieser Woche haben sie in Prag zwar erneut Heimvorteil, müssen sich aber im Vergleich zum Halbfinale deutlich steigern.

Die Mannschaft von Miroslav Koubek brauchte ein Tor von Ladislav Krejčí in der 86. Minute, um sich gegen die Republik Irland überhaupt in die Verlängerung zu retten. Trotz nur zweier Großchancen in 120 Minuten setzten sie sich letztlich im Elfmeterschießen durch.

In der regulären Spielzeit konnten die Tschechen nur zwei ihrer letzten sechs Spiele gewinnen – und das gegen Fußball-Zwerge wie San Marino und Gibraltar. Zudem gab es in der Gruppenphase eine Niederlage gegen die Färöer-Inseln, was sie am Dienstagabend zum klaren Außenseiter gegen Dänemark macht.

Die Dänen verfügen mit Gustav Isaksen, Rasmus Højlund und Mikkel Damsgaard über ein brandgefährliches Offensiv-Trio. Ihr 4:0-Erfolg gegen Nordmazedonien im Halbfinale war eine Machtdemonstration. Das Team von Brian Riemer hat in den letzten sechs Partien insgesamt 20 Tore erzielt.

Zusätzlich gibt die Bilanz von sieben ungeschlagenen Spielen in Folge gegen Tschechien (die letzte Niederlage datiert vom EM-Viertelfinale 2004) den Gästen Rückenwind. Ein Wett Tipp auf einen Sieg Dänemarks nach 90 Minuten ist bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 51,3 % sehr attraktiv.

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