Stuttgart vs Dortmund Wett Tipp: Die Roten beenden die Dortmunder Titelträume

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die Roten den BVB im Klassement noch abfangen, dennoch setzen wir in der MHPArena voll auf einen Heimsieg der Schwaben.

Die besten Wetten für Stuttgart vs Dortmund

Sieg Stuttgart zu einer Quote von 2.35 bei Interwetten

Beide Teams treffen & Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.61 bei Interwetten

Denis Undav trifft jederzeit zu einer Quote von 2.25 beiInterwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Stuttgart 3:2 Dortmund

Torschützen-Wett Tipp: Stuttgart – Denis Undav (2x), Ermedin Demirovic; Dortmund – Serhou Guirassy, Karim Adeyemi

Aktuell auf dem dritten Tabellenplatz liegend, gehört der VfB Stuttgart in dieser Saison zweifellos zu den attraktivsten Mannschaften der Bundesliga. Die Schwaben gehen mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Ligaspielen in dieses Wochenende, auch wenn sie kürzlich das bittere Aus in der Europa League verkraften mussten.

Mit dem fulminanten 5:2-Sieg gegen Augsburg haben sie jedoch die passende Antwort gegeben. Besonders vor heimischer Kulisse ist die Hoeneß-Elf eine Macht.

Auch Borussia Dortmund spielt eine starke Runde. Die Schwarz-Gelben zeigten nach der Niederlage gegen Bayern München Moral und feierten zuletzt drei Siege in Folge, womit sie Platz zwei fest im Visier haben. Sorgen bereitet jedoch die Auswärtsbilanz: In elf Pflichtspielen in der Fremde reichte es lediglich zu vier Siegen – eine Quote, die für ein Spitzenteam ausbaufähig ist.

Voraussichtliche Aufstellungen für Stuttgart vs Dortmund

Stuttgart:Nübel, Assignon, Hendriks, Chabot, Mittelstädt, Stiller, Karazor, Tomas, Undav, Führich, Demirovic

Dortmund:Kobel, Schlotterbeck, Reggiani, Anton, Ryerson, Brandt, Sabitzer, Bellingham, Svensson, Adeyemi, Guirassy

Stuttgarts beeindruckende Serie gegen den BVB

Der VfB Stuttgart geht mit breiter Brust in die Partie, denn der BVB entwickelte sich zuletzt zum Lieblingsgegner. Die Schwaben sind seit sieben Spielen gegen Dortmund ungeschlagen; die letzte Niederlage datiert aus dem Jahr 2022. Sebastian Hoeneß wird alles daran setzen, diese Serie am Wochenende auszubauen.

Personell gibt es leichte Fragezeichen hinter Jamie Leweling, der die Nationalmannschaft vorzeitig verlassen musste. Doch der Stuttgarter Kader ist in der Breite stark genug besetzt. Dortmund hingegen musste kurz vor der Länderspielpause einen herben Dämpfer hinnehmen: Felix Nmecha verletzte sich so schwer, dass sogar seine WM-Teilnahme auf der Kippe steht. Beides schmerzhafte Ausfälle für die Trainer.

Wir erwarten einen hochintensiven Schlagabtausch im Ländle, bei dem die Gastgeber am Ende die Nase vorn haben werden. Der VfB hat 10 seiner 13 Heimspiele in der Saison 2025/26 gewonnen und blieb dabei nur zweimal ohne eigenen Treffer. Zudem spricht der psychologische Vorteil klar für die Schwaben.

Stuttgart vs Dortmund Wette 1: Sieg Stuttgart zu einer Quote von 2.35 bei Interwetten

Torfestival in der MHP Arena erwartet

Blickt man auf die Offensivkraft beider Teams, deutet alles auf ein torreiches Spiel hin. Das letzte Aufeinandertreffen endete in einem spektakulären 3:3-Remis, und in sechs der letzten acht Duelle fielen mehr als 2,5 Tore.

Beide Mannschaften erzielen im Schnitt über zwei Tore pro Partie und kommen zusammen auf beeindruckende 114 Treffer in jeweils 27 Spielen. Zudem führt Stuttgart die Liga-Statistik bei den Torschüssen pro Spiel an (knapp 15), dicht gefolgt von den Dortmundern.

Da in 69 % der Dortmunder Auswärtsspiele in dieser Saison beide Teams getroffen haben, ist dies auch für Samstag unser Szenario.

Stuttgart vs Dortmund Wette 2: Beide Teams treffen & Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.61 bei Interwetten

Zwei Knipser im Fokus

In Sachen Torschützen rücken zwei Namen in den Mittelpunkt. Auf Stuttgarter Seite ist das Denis Undav, der in der laufenden Spielzeit 2025/26 bereits 23 Mal eingenetzt hat. Auf der Gegenseite steht Serhou Guirassy im Fokus, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt und bisher 18 Saisontore markiert hat.

Guirassy fand besonders in der Rückrunde zu alter Stärke und traf achtmal in den letzten elf Bundesligaspielen. Doch Undav ist momentan einfach "on fire". Der deutsche Nationalstürmer schnürte gegen Augsburg einen Doppelpack und traf damit im sechsten Spiel in Folge.

Der 29-Jährige erzielte bereits im letzten direkten Duell einen Dreierpack und blieb in der gesamten Saison nur in neun Ligaspielen ohne Torerfolg. Niko Kovac ist sich der Gefahr bewusst, zumal Undav auch von der Nationalmannschaft mit frischem Selbstvertrauen und einem weiteren Länderspieltor zurückkehrt.

Stuttgart vs Dortmund Wette 3: Denis Undav trifft jederzeit zu einer Quote von 2.25 bei Interwetten

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