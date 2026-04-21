PSG vs Nantes Wett Tipp: Pariser setzen sich gegen die “Canaris” durch

Unser Experten-Team geht davon aus, dass Paris Saint-Germain unter Luis Enrique in die Erfolgsspur zurückkehrt und gleichzeitig die Sieglos-Serie von Nantes auf sechs Spiele ausbaut.

Die besten Wetten für PSG vs Nantes

Beide Teams treffen – Ja, Quote 1,80 bei bet365

Unter 3,5 Tore, Quote 1,90 bei bet365

Khvicha Kvaratskhelia trifft oder gibt eine Vorlage, Quote 1,36 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: PSG 2:1 Nantes

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Bradley Barcola, Goncalo Ramos; Nantes – Mostafa Mohamed

Paris Saint-Germain musste im Titelrennen der Ligue 1 einen herben Rückschlag hinnehmen. Olympique Lyon entführte mit einem 2:1-Sieg alle drei Punkte aus dem Parc des Princes und beendete damit die beeindruckende Serie von sechs Pflichtspielsiegen der Pariser.

Endrick und Afonso Moreira sorgten bereits in den ersten 20 Minuten für eine Zwei-Tore-Führung der Lyonnais. Goncalo Ramos vergab zudem einen Elfmeter für PSG, bevor Khvicha Kvaratskhelia in der 94. Minute lediglich noch der Ehrentreffer gelang, der Lyon zumindest die "Weiße Weste" kostete.

Aktuell rangiert PSG nur noch einen Punkt vor Lens, hat aber noch das wichtige Nachholspiel gegen die "Sang et Or" in der Hinterhand.

Nantes hingegen verpasste den ersten Dreier seit sechs Partien denkbar knapp, als Brests Brendan Chardonnet in der 96. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Die "Canaris" hielten tapfer dagegen, obwohl sie ab der 60. Minute in Unterzahl agieren mussten. Das Unentschieden war das dritte Remis in Folge nach zuvor drei Niederlagen am Stück.

Vahid Halilhodzic, der für dieses Duell gesperrt ist, konnte mit seinem Team nur eines der letzten 12 Ligaspiele gewinnen – ein 2:0 gegen Le Havre Ende Februar. Nantes steckt damit tief im Keller und kämpft neben Metz und Auxerre gegen den Abstieg in die Ligue 2.

Auf PSG wartet ein straffes Programm. Da die Rotation von Luis Enrique gegen Lyon nach hinten losging, ist davon auszugehen, dass er gegen Nantes wieder seine Top-Elf auf den Rasen schickt. Wir erwarten, dass die Hausherren in diesem wegweisenden Heimspiel im Parc des Princes zurück in die Erfolgsspur finden.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Nantes

PSG:Safanov, Hakimi, Zabaryni, Pacho, Hernandez, Beraldo, Vitinha, Mayulu, Doue, Kvaratskhelia, Barcola

Nantes:Lopes, Guilbert, Musrati, Cozza, Machado, Leroux, Coquelin, Sissoko, Lepenant, Ganago, Mohamed

Keine Weiße Weste für die Keeper

PSG konnte in den letzten sechs Heimspielen nur ein einziges Mal zu Null spielen – beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen Liverpool. Beeindruckend bleibt jedoch die Offensivserie: Die Hauptstädter haben in 46 aufeinanderfolgenden Heimspielen in der Liga getroffen (die Serie reicht zurück bis zum torlosen Remis gegen Lorient im August 2023). Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass sie Anthony Lopes im Tor der Gäste überwinden werden.

Bei Nantes endeten zwar nur zwei der letzten sieben Ligaspiele mit Toren auf beiden Seiten, doch die "Canaris" treffen nun auf eine Pariser Defensive, die zuletzt gegen Lyon alles andere als sattelfest wirkte.

Der frühe Treffer von Mostafa Mohamed gegen Brest beendete die Torflaute von Nantes nach drei Spielen ohne eigenen Treffer. Auch wenn die Quote für "Beide Teams treffen" bei Nantes-Spielen zuletzt eher niedrig war, bietet das Pariser Abwehrverhalten genug Lücken.

Für den Außenseiter im Abstiegskampf ist ein Tor Pflicht, will man nicht zum ersten Mal seit April 2019 vier Auswärtsspiele in Folge ohne eigenen Treffer bleiben.

PSG vs Nantes Wette 1: Beide Teams treffen – Ja, Quote 1,80 bei bet365

Zähe Angelegenheit in Paris

PSG trifft eigentlich immer, selbst bei Niederlagen. Im Schnitt erzielten die Pariser 2,88 Tore in ihren letzten neun Heimspielen in der Liga. Über die gesamte Saison gesehen liegt der Schnitt bei 3,1 Toren pro Spiel (nach 28 Partien).

Mit insgesamt 62 erzielten Toren haben sie vier Treffer mehr auf dem Konto als Marseille, die allerdings schon zwei Spiele mehr absolviert haben. Dennoch geht PSG mit der Hypothek der Lyon-Niederlage in dieses Spiel. Interessant für Tipper: In 18 ihrer bisherigen 28 Saisonspiele fielen insgesamt weniger als 3,5 Tore.

Die Statistiken von Nantes lesen sich ähnlich stabil für Unter-Wetten. Die Gelb-Grünen kommen in dieser Spielzeit auf durchschnittlich 2,4 Tore pro Partie. In 22 von 29 Spielen blieb die Gesamtzahl der Tore unter der Marke von 3,5. Nur siebenmal wurde dieser Wert überschritten.

Nantes hat nach dem späten Nackenschlag gegen Brest etwas wiedergutzumachen, während PSG nach dem Schock gegen Lyon erst einmal die defensive Stabilität finden muss. Wir stellen uns daher auf eine eher taktisch geprägte, engere Partie im Parc des Princes ein.

PSG vs Nantes Wette 2: Unter 3,5 Tore, Quote 1,90 bei bet365

"Kvaradona" in Topform

Khvicha Kvaratskhelia verhinderte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit gegen Lyon zumindest das totale Debakel. Mit seinem gewohnt starken Zug von links in die Mitte und einem wuchtigen Fernschuss in die rechte Ecke bewies er einmal mehr seinen Wert für das Team.

Der Georgier kommt nun auf Scorerpunkte in jedem seiner letzten vier Spiele (2 Tore, 2 Vorlagen). Beide seiner letzten Treffer erzielte er in der zweiten Halbzeit vor heimischem Publikum. Insgesamt stehen für Kvaratskhelia fünf Tore und drei Assists aus den letzten sieben Einsätzen zu Buche.

In 41 Pflichtspielen dieser Saison sammelte der Flügelstürmer bereits 14 Tore und 9 Vorlagen. Nach einer kleinen Durststrecke zu Beginn des Jahres findet er pünktlich zur entscheidenden Saisonphase zu seiner absoluten Bestform zurück.

Als Dreh- und Angelpunkt der Pariser Offensive wird der georgische Nationalkapitän alles daran setzen, seine Statistik weiter auszubauen und den Heimsieg einzuleiten.

PSG vs Nantes Wette 3:Khvicha Kvaratskhelia trifft oder gibt eine Vorlage, Quote 1,36 bei bet365

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