PSG vs Lyon Wett Tipp: Lyons Auswärtsschwäche hält an

Les Parisiens holten in dieser Ligue 1 Saison durchschnittlich beeindruckende 2,62 Punkte pro Heimspiel, während Lyon auf Reisen bisher jegliche Konstanz vermissen ließ.

Die besten Wetten für PSG vs Lyon

PSG -1 (Handicap 3-Weg) zu einer Quote von 1,80 bei bet365

PSG gewinnt & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Ousmane Dembélé erzielt ein Tor (Jederzeit) zu einer Quote von 1,72 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: PSG 3:1 Lyon

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola; Lyon – Endrick

Frisch beflügelt durch den Erfolg in der Champions League gegen Liverpool kehrt PSG am Sonntag in den Parc des Princes zurück, um gegen Olympique Lyon anzutreten.

Das Team von Luis Enrique führt die Ligue 1 mit vier Punkten Vorsprung an und hat zudem noch ein Nachholspiel gegenüber dem Verfolger RC Lens in der Hinterhand. PSG präsentiert sich im Parc des Princes in dieser Spielzeit in absoluter Topform: 11 der bisherigen 13 Heimspiele wurden gewonnen – lediglich gegen Monaco gab es im letzten Monat eine Niederlage.

Im Schnitt erzielt PSG in der Saison 2025/26 zu Hause 2,62 Tore pro Spiel. Zudem behielten sie in über 69 % ihrer Heimpartien eine weiße Weste. Die Männer von Enrique erzielen zudem in 92 % der Heimspiele das erste Tor des Spiels – ein Wert, der weit über dem Ligaschnitt der Heimteams (50 %) liegt.

Lyon ist in dieser Saison extrem abhängig von der eigenen Heimstärke (2,21 Punkte pro Spiel). Auswärts sieht die Bilanz dagegen mau aus: Nur 1,33 Punkte pro Spiel und seit vier Gastspielen ohne Sieg. Auch die Expected Goals Against (xGA) in der Fremde liegen mit 1,45 über ihrem eigenen xG-Wert (1,32).

Dennoch haben die Gäste noch eine Chance auf den dritten Platz, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigt. Fünf Spieltage vor Schluss liegen sie nur zwei Punkte hinter Lille. Bitter für Lyon: An diesem Wochenende müssen sie auf den gesperrten Verteidiger Nicolas Tagliafico verzichten.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Lyon

PSG:Safonov, Hernandez, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Vitinha, Zaire-Emery, Lee, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé

Lyon:Greif, Maitland-Niles, Vinicius, Niakhate, Mata, Mangala, Morton, Endrick, Moreira, Tolisso, Yaremchuk

Hausherren auf Kurs für einen souveränen Sieg

In fünf der letzten neun Duelle zwischen PSG und Lyon im Parc des Princes gewannen die Pariser mit mindestens zwei Toren Vorsprung. Angesichts der wackeligen Auswärtsbilanz von Lyon erwarten wir am Sonntag ein ähnliches Szenario.

Fünf der letzten sieben PSG-Heimspiele in der Ligue 1 endeten mit einem Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz. Die implizierte Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis liegt laut Quoten bei nur 57,14 %, was durchaus Value bietet.

Obwohl Lyon aktuell in den Top 5 der Ligue 1 steht, liegt ihre Siegquote in der Fremde bei lediglich 33 %. Seit der 1:3-Niederlage in Straßburg Mitte Februar konnten sie nur eines ihrer letzten sechs Ligaspiele gewinnen.

PSG vs Lyon Wette 1: PSG -1 (Handicap 3-Weg) zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Direkter Vergleich spricht für Tore auf beiden Seiten

PSG hat zwar die letzten sechs Ligaspiele gegen Lyon allesamt gewonnen, doch in jedem dieser sechs Spiele trafen beide Mannschaften. Zudem fielen in allen sechs Partien drei oder mehr Tore. Lyon erzielt auswärts durchschnittlich 1,33 Tore pro Spiel, was über dem Ligaschnitt von 1,18 liegt.

Die Pariser Defensive überperformt derzeit zudem ihren xGA-Wert. Sie haben nur 0,62 Gegentore pro Heimspiel kassiert, obwohl der xGA-Wert eher bei 0,90 liegt.

Ein Heimsieg ohne Clean Sheet wird mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 40 % eingepreist. Schaut man sich die jüngsten direkten Duelle an, bietet diese Auswahl den besten Value unserer drei PSG vs Lyon Wett Tipps.

PSG vs Lyon Wette 2: PSG gewinnt & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Value bei Torschützen-Wette auf Dembélé

Ousmane Dembélé blickt auf eine eher durchwachsene Saison 2025/26 zurück. Der letztjährige Ballon d'Or-Gewinner kam bisher nur auf 17 Einsätze in der Ligue 1. Wenn er jedoch spielt, ist er brandgefährlich: Seine Trefferquote liegt bei starken 58,8 %.

Tatsächlich kommt Dembélé in diesen 17 Spielen auf 15 Torbeteiligungen – das sind nur 13 weniger als in der gesamten letzten Saison, obwohl er 12 Spiele weniger absolviert hat. Die Quote für einen Dembélé-Treffer am Sonntagabend impliziert eine Wahrscheinlichkeit von nur 51,28 %.

In seinen letzten sieben Pflichtspielen lag seine Trefferquote sogar bei 71,43 %. Es ist offensichtlich, dass der 28-Jährige pünktlich zur entscheidenden Saisonphase in Topform kommt. Zudem wird er hochmotiviert sein, um sich seinen Platz im französischen Kader für die Weltmeisterschaft 2026 im Sommer zu sichern.

PSG vs Lyon Wette 3:Ousmane Dembélé erzielt ein Tor (Jederzeit) zu einer Quote von 1,72 bei bet365

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