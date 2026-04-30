PSG vs Lorient Wett Tipp: Die Pariser vor der Lorient-Prüfung

Unser Betting-Experte erwartet, dass Lorient dem Team von Luis Enrique das Leben ordentlich schwer machen wird – vor allem, da für Paris Saint-Germain das alles entscheidende Champions-League-Halbfinale vor der Tür steht.

Die besten Wetten für PSG vs Lorient

PSG gewinnt oder Unentschieden & Beide Teams treffen – Ja, zu einer Quote von 1,98 bei Oddset

Unter 3,5 Tore insgesamt, zu einer Quote von 1,80 bei Oddset

Kang-in Lee erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage, zu einer Quote von 2,78 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: PSG 1:1 Lorient

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Kang-in Lee; Lorient – Pablo Pagis

Paris Saint-Germain hat sich vier Spieltage vor Schluss einen komfortablen Vorsprung von sechs Punkten an der Tabellenspitze der Ligue 1 erarbeitet. Dabei haben sie sogar ein Spiel weniger absolviert als Lorient, die aktuell auf dem neunten Rang liegen und keine Chance mehr auf die europäischen Plätze haben.

Gegen Lorient steht für PSG jedoch die Vorbereitung auf das wichtigste Spiel der bisherigen Saison im Fokus: Das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Bayern München. Es ist daher fest davon auszugehen, dass Luis Enrique im Parc des Princes eine stark rotierte Startelf auf den Rasen schicken wird.

Zwei souveräne 3:0-Siege gegen Angers und Nantes sowie Punktverluste von Lens haben PSG in eine exzellente Ausgangslage gebracht. Dennoch sind die Hausherren anfällig für Überraschungen – sowohl Monaco als auch Lyon konnten in den letzten vier Heimspielen der Pariser drei Punkte entführen.

Lorient blickt auf eine enttäuschende Rückrunde zurück. Von den letzten zehn Ligaspielen konnten sie lediglich drei gewinnen. Zudem schieden sie im Viertelfinale der Coupe de France gegen den späteren Finalisten Nizza aus.

Für den Ligue-2-Meister der Saison 2024/25 geht es eigentlich nur noch um die Ehre. Der Abstieg ist kein Thema mehr, und nach oben ist der Zug abgefahren.

Dennoch: Eine geschwächte Pariser Mannschaft könnte aufgrund der hohen Belastung gegen ein Lorient-Team straucheln, das zuletzt Marseille schlug und nur knapp an einem Sieg gegen Straßburg vorbeischrammte. Beide Teams werden bis zum Abpfiff alles geben.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Lorient

PSG:Safanov, Hakimi, Zabaryni, Pacho, Hernandez, Beraldo, Vitinha, Mayulu, Ramos, Lee, Barcola

Lorient:Mvogo, Meite, Faye, Adjei, Kouassi, Cadiou, Abergel, Katseris, Makengo, Dieng, Pagis

Die Doppelte Chance spricht für die Gastgeber

Nach der letzten großen Rotation hagelte es Kritik für PSG, als man Lyon mit 1:2 unterlag. Die darauffolgenden 3:0-Erfolge gegen Angers und Nantes haben das Vertrauen in den nächsten Ligue-1-Titel jedoch wiederhergestellt.

Da Luis Enriques Fokus jedoch voll auf der Königsklasse liegt, wird er erneut rotieren. Der Vorsprung von sechs Punkten sollte eigentlich erst im nächsten Monat gegen Lens ernsthaft in Gefahr geraten.

Lorient kassierte zuletzt bei der 2:3-Niederlage gegen Straßburg zwei bittere Gegentore in der Nachspielzeit und verpasste es so, nach dem 2:0 gegen Marseille nachzulegen.

PSG hat hart gekämpft, um Lens in dieser Saison zu überholen. Sie sollten hier mindestens einen Punkt mitnehmen, aber Lorient ist ein unangenehmer Gegner. Wir rechnen damit, dass beide Teams treffen, wobei die Doppelte Chance zugunsten der Hausherren die sicherere Bank ist.

PSG vs Lorient Wette 1: PSG gewinnt oder Unentschieden & Beide Teams treffen – Ja, zu einer Quote von 1,98 bei Oddset

Ein enges Match in Paris erwartet

PSG trifft eigentlich immer. Die Pariser haben in 21 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen (Ligue 1 und Champions League) getroffen – die letzte Nullnummer gab es beim Pokal-Aus gegen den Paris FC im Januar.

Interessant ist jedoch: In jedem der letzten fünf Pflichtspiele fielen insgesamt weniger als 3,5 Tore. Das gilt sowohl für die beiden Partien gegen Liverpool als auch für die letzten drei Heimspiele.

Während 20 der 30 Ligaspiele von PSG mit „Unter 3,5 Toren“ endeten, sieht die Statistik bei Lorient ganz ähnlich aus (21 von 31 Spielen). Im Schnitt fallen bei PSG-Spielen 3,1 und bei Lorient-Partien 2,9 Tore pro Spiel.

Zudem endeten sechs der letzten sieben Ligue-1-Partien von Lorient sowie drei der letzten fünf direkten Duelle mit weniger als 3,5 Toren. Alles deutet auf eine enge Kiste hin – vielleicht sogar auf eine Wiederholung des 1:1 aus dem Hinspiel im Stade du Moustoir.

PSG vs Lorient Wette 2: Unter 3,5 Tore insgesamt, zu einer Quote von 1,80 bei Oddset

Lee als Dreh- und Angelpunkt der PSG-Offensive

Kang-in Lee wurde von Luis Enrique in dieser Spielzeit oft nur sporadisch eingesetzt, meist als Joker. Dennoch kommt der Südkoreaner auf vier Tore und fünf Vorlagen in 36 Pflichtspieleinsätzen.

Zwei dieser Torbeteiligungen (ein Tor, ein Assist) verbuchte er allein bei seinem letzten Einsatz in der Ligue 1. Es war sein erster Scorerpunkt nach zehn Spielen ohne Beteiligung. Lee führte PSG dabei fast im Alleingang zum 3:0-Sieg im Stade Raymond Kopa gegen Angers.

Er eröffnete das Torfestival bereits nach zehn Minuten, als er den Torwart umkurvte und cool abschloss. Später bereitete er per Ecke den Kopfballtreffer von Beraldo vor.

Es ist zu erwarten, dass der 25-jährige Spielmacher vor heimischer Kulisse gegen eine wackelige Lorient-Abwehr von Beginn an ran darf. Enrique wird Lee in diesem wichtigen Spiel das Vertrauen schenken, die Offensive anzuführen.

PSG vs Lorient Wette 3:Kang-in Lee erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage, zu einer Quote von 2,78 bei Oddset

+