PSG vs Brest Wett Tipp: Die Pariser greifen nach der Meisterschaft

Wir setzen auf den Champions-League-Finalisten: Die Hauptstädter brennen darauf, den Sack zuzumachen und sich die nächste Meisterschaft in die Vitrine zu stellen.

Die besten Wetten für PSG vs Brest

PSG gewinnt & über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,05 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1,95 auf bet365

Désiré Doué trifft zu beliebigem Zeitpunkt zu einer Quote von 1,95 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: PSG 3:1 Brest

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Désiré Doué (2x), Bradley Barcola; Brest – Junior Dina Ebimbe

Paris Saint-Germain erreicht pünktlich zum Saisonfinale wieder seine Bestform und steht verdient im Finale der Champions League. Auch in der heimischen Ligue 1 ist die nächste Meisterschaft für die Truppe von Luis Enrique, der in Frankreich weiterhin einen beeindruckenden Job macht, zum Greifen nah. Die letzten beiden Auftritte endeten zwar mit Unentschieden gegen Lorient und Bayern München, doch davor feierte PSG acht Siege in zehn Pflichtspielen.

Ganz anders sieht es derzeit bei Stade Brest aus. „Les Pirates“ stecken in einer handfesten Krise und sind seit sechs Partien ohne Sieg. Zwar steht man im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, doch die heftige 0:4-Klatsche gegen den Paris FC am letzten Spieltag saß tief. Die Gäste werden am Sonntag auf Wiedergutmachung aus sein.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Brest

PSG:Marin, Maluku, Pacho, Beraldo, Hernandez, Lee, Ruiz, Fernandez, Mbaye, Doué, Barcola

Brest:Coudert, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Guindo, Magnetti, Chotard, Tousart, Del Castillo, Ajorque, Dina Ebimbe

Rotation am Eiffelturm

Nach dem kräftezehrenden Triumph über Bayern München und mit Blick auf das kommende Topspiel gegen den Titelrivalen RC Lens erwarten wir, dass Luis Enrique kräftig rotieren wird. Bei sechs Punkten Vorsprung in der Tabelle wird er seine Schlüsselspieler schonen oder zumindest schützen wollen. Dieses Spiel könnte den Titel bereits faktisch klarmachen – und PSG hat genug Qualität in der Tiefe, um auch ohne die allererste Elf die drei Punkte einzusacken.

Lucas Chevalier wird den Gastgebern voraussichtlich erneut fehlen, und auch bei Achraf Hakimi wäre eine Rückkehr in den Kader eine Überraschung. Dennoch ist der Kader breit aufgestellt. Brest hingegen könnte wieder auf Bradley Locko und Kamory Doumbia setzen, während Daouda Guindo nach seiner Sperre zurück in der Startelf erwartet wird.

Das letzte Duell dominierten „Les Rouge-et-Bleu“ nach Belieben und siegten auswärts mit 3:0. Wir rechnen mit einem ähnlichen Verlauf und vielen Toren, auch wenn bei Paris die „B-Elf“ auf dem Platz steht. Für die Gäste könnte es ein sehr ungemütlicher Nachmittag werden.

PSG vs Brest Wette 1: PSG gewinnt & über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,05 auf bet365

Können „Les Ty' Zefs“ einen Nadelstich setzen?

So dominant PSG auch auftritt, defensiv sind sie verwundbar. Die Bayern schenkten ihnen in zwei Spielen fünf Dinger ein, und auch Lorient traf zuletzt doppelt. Da Enrique eine stark veränderte Elf ins Rennen schickt, rechnen wir fest damit, dass die Gäste aus Brest zum Torerfolg kommen werden.

Besonders motiviert dürfte der ehemalige PSG-Absolvent Junior Dina Ebimbe sein. Er will seinem Ex-Club zeigen, was man an ihm verloren hat, und ist mit drei Toren aus den letzten fünf Spielen gut drauf. Am Ende wird die Offensivpower der Hausherren aber überwiegen – selbst wenn beide Seiten treffen.

Brest hat in neun der letzten zwölf Spiele getroffen und konnte im letzten Monat sogar drei Tore gegen den Titelaspiranten Lens erzielen. Die Mannschaft von Eric Roy hat in dieser Saison 2025/26 schon ganz andere Teams vor Probleme gestellt. Für den neutralen Zuschauer verspricht das eine unterhaltsame Partie zu werden.

PSG vs Brest Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1,95 auf bet365

Die Spielfreude der Pariser Offensive

Einen Torschützen bei PSG vorherzusagen, ist aufgrund der enormen Dichte an Talenten fast schon Luxus. Ob Stars wie Ousmane Dembélé oder Khvicha Kvaratskhelia nach den Belastungen unter der Woche starten, bleibt abzuwarten. Dass PSG bereits 20 verschiedene Torschützen in dieser Saison stellt, unterstreicht jedoch die Gefahr aus allen Mannschaftsteilen.

Désiré Doué ist einer der Namen, die man auf dem Zettel haben muss. Der junge Franzose steht 2025/26 bereits bei 12 Pflichtspieltreffern. Er kam zwar nicht so oft von Beginn an zum Zug, wie er es sich gewünscht hätte, lieferte aber jedes Mal ab, wenn er gebraucht wurde. Mit 22 Torbeteiligungen insgesamt – darunter zwei Tore in den letzten beiden Ligaspielen – ist der 20-Jährige brandgefährlich.

Es ist schwer vorherzusagen, wie Enrique letztlich aufstellt, aber Doué durfte gegen Lorient ran und wurde gegen Bayern erst spät ausgewechselt. Gut möglich, dass er am Wochenende die Sturmspitze besetzt. Brest ist gewarnt.

PSG vs Brest Wette 3:Désiré Doué trifft zu beliebigem Zeitpunkt zu einer Quote von 1,95 auf bet365

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