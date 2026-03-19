Nizza vs PSG Wett Tipp: Pariser Dominanz am Samstagabend erwartet

Unser Experte erwartet, dass Paris Saint-Germain den Vorsprung an der Tabellenspitze der Ligue 1 auf vier Punkte ausbaut und Nizza die dritte Niederlage im vierten Ligaspiel zufügt.

Die besten Wetten für Nizza vs PSG

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,40 auf bet365

Khvicha Kvaratskhelia trifft jederzeit zu einer Quote von 2,30 auf bet365

PSG gewinnt mit exakt drei Toren Vorsprung zu einer Quote von 4,20 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Nizza 1-3 PSG

Torschützen-Wett Tipp: Nizza – Elye Wahi; PSG – Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Joao Neves

Nizza erlebt derzeit eine der schwächsten Spielzeiten seit über einem Jahrzehnt. Das letzte Mal, dass die "Adler" schlechter als auf dem aktuellen 15. Tabellenplatz abschnitten, war in der Saison 2013/14 – ebenfalls unter Claude Puel. Zwar haben sie ein Polster von acht Punkten auf den nächsten Abstiegsaspiranten Auxerre, doch viel mehr Grund zur Zuversicht gibt es derzeit kaum.

Zuletzt konnte Nizza zwar eine Sieglos-Serie von sechs Spielen mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Angers beenden, doch die Gesamtbilanz bleibt ernüchternd: In 26 Ligue-1-Partien gelangen lediglich sieben Siege – der viertschlechteste Wert der Liga. Dem stehen sechs Unentschieden und 13 Niederlagen gegenüber.

Besonders defensiv drückt der Schuh: Nur Schlusslicht Metz hat in dieser Saison eine schlechtere Bilanz als Nizza. Das ist ein alarmierendes Zeichen vor dem Duell am Samstag, da PSG über den torgefährlichsten Angriff der Liga verfügt (54 Tore). Gleichzeitig stellen die Pariser mit nur 22 Gegentoren die stabilste Abwehr. Die statistischen Welten könnten kaum weiter auseinanderliegen.

Die Pariser leisteten sich zwar zuletzt in der Liga einige Wackler (zwei Siege und zwei Niederlagen aus den letzten vier Spielen, darunter ein 1:3 gegen Monaco im Parc des Princes), zeigten aber prompt eine Reaktion der Extraklasse. In der Champions League wurde Chelsea im Achtelfinale mit einem Gesamtscore von 8:2 förmlich überrollt.

Das Momentum liegt klar bei der Mannschaft von Luis Enrique, wenn sie die fast 1.000 Kilometer lange Reise in den Süden antritt. Mit einem Sieg in diesem Nachholspiel kann PSG den Vorsprung auf RC Lens an der Spitze auf vier Punkte ausbauen. Alles deutet auf einen souveränen Erfolg des amtierenden Meisters an der Côte d’Azur hin.

Voraussichtliche Aufstellungen für Nizza vs PSG

Nizza:Diouf, Mendy, Dante, Bah, Bard, Vanhoutte, Boudaoui, Sanson, Clauss, Carlos, Boudache

PSG:Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Torfestival in der Allianz Riviera

Nizzas Serie von sieben ungeschlagenen Heimspielen in Folge fand neulich ein jähes Ende, als man gegen Rennes mit 0:4 unterging. Mittlerweile wartet das Team seit drei Heimpartien auf einen Sieg.

Zwar blieben die "Adler" in ihrer langen Heimserie nur zweimal ohne eigenen Treffer, doch die defensiven Schwächen bleiben das Hauptproblem. Mit 48 Gegentoren stellt Nizza die zweitschlechteste Defensive der Liga. Zu Hause kassiert die Puel-Elf im Schnitt 1,62 Gegentore pro Spiel.

Gegen die Offensivpower von PSG, die im Schnitt 2,16 Tore pro Partie erzielen, ist das ein Rezept für Schwierigkeiten. Luis Enrique wird sein Team darauf trimmen, diese Lücken gnadenlos auszunutzen.

Allerdings ist auch PSG hinten nicht immer sattelfest. In zwei der letzten fünf Ligaspiele kassierten sie insgesamt sechs Gegentore (jeweils 1:3 gegen Rennes und Monaco). Weiße Westen waren zuletzt eher Mangelware.

Da bei beiden Teams exakt 14 der 26 Saisonspiele die Marke von über 2,5 Toren knackten und vier der letzten fünf direkten Duelle mit Treffern auf beiden Seiten endeten, deutet alles auf eine torreiche Begegnung hin.

Nizza vs PSG Wette 1: Nizza vs PSG Wett Tipp 1: Über 2,5 Tore, Quote 1,40 bei bet365

Kvara beendet seine Durststrecke in der Ligue 1

Khvicha Kvaratskhelia ist in dieser Saison eine der Schlüsselfiguren für PSG, auch wenn seine Statistiken in der Champions League seine Ausbeute in der heimischen Liga bisher in den Schatten stellen. Insgesamt kommt er auf 12 Tore und sieben Vorlagen in 36 Pflichtspielen.

Der Kontrast ist jedoch auffällig: Während er in 17 Ligue-1-Spielen nur viermal traf, explodierte er in der Königsklasse mit sieben Toren in elf Partien. Sein letzter Ligatreffer datiert aus dem "Le Classique" gegen Marseille Anfang Februar. Seitdem traf er jedoch viermal in drei europäischen Einsätzen.

Besonders gegen Chelsea war er der entscheidende Faktor. Ein 30-minütiger Joker-Einsatz im Hinspiel brachte eine Vorlage und einen späten Doppelpack, im Rückspiel an der Stamford Bridge erzielte er die frühe Führung.

Nun wird "Kvara" versuchen, diese Form auf den Liga-Alltag zu übertragen. Mit der entsprechenden Unterstützung ist das georgische Ausnahmetalent mehr als fähig, das Spiel durch seine Abschlussqualität zu entscheiden. Wir erwarten, dass er in der Allianz Riviera den Unterschied macht.

Nizza vs PSG Wette 2: Khvicha Kvaratskhelia trifft jederzeit, Quote 2,30 bei bet365

Deutlicher Auswärtssieg für die Gäste

Die Offensive von Luis Enrique agiert derzeit in Bestform. Chelsea war das jüngste Opfer: PSG schenkte den Londonern im Parc des Princes fünf Tore ein und legte an der Stamford Bridge drei weitere nach.

Drei der letzten sechs Pflichtspiele gewannen die Pariser mit exakt drei Toren Vorsprung. Zudem fielen in drei der letzten fünf Ligaspiele insgesamt mehr als 3,5 Tore.

Nizza macht trotz des Sieges gegen Angers eine schwere Phase durch. Gegen PSG anzutreten, ist jedoch ein völlig anderes Kaliber. Das Hinspiel verlor Nizza knapp mit 0:1 – es war das erste Mal in den letzten fünf Begegnungen beider Teams, dass eine Mannschaft ohne Torerfolg blieb.

Angesichts der Feuerkraft von PSG und der anfälligen Defensive von Nizza bietet ein Tipp auf einen deutlichen Sieg hohen Value. Enrique hat eine perfekt geölte Angriffsmaschine geformt, während Nizza über die gesamte Saison hinweg mehr Gegentore zuließ als erwartet. Alles spricht für ein Statement der Gäste.

Nizza vs PSG Wette 3:PSG gewinnt mit drei Toren Vorsprung, Quote 4,20 bei bet365

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