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Tipico App: Wie sehen die Nutzerbewertungen aus?

Unser Urteil nach dem Test

Nach unserem Test der App von Tipico steht für unsere Experten fest, dass die Anwendung problemlos mit den führenden Sportwetten-Apps mithalten kann.

Stärken 👍 Schwächen 👎 Das kleine Extra 👏 Gesamtwertung ⭐ Schnelle Live-Wetten mit Echtzeit-Quoten Optisch etwas veraltetes Design Wettschein-Scan per Kamera aus stationären Filialen 4/5 Übersichtliches Wettangebot für viele Sportarten Wenige Analysetools Cash-Out-Funktion für flexible Gewinnsicherung Einfache und intuitive Bedienung

Du kannst dich jetzt bei Tipico anmelden und direkt loslegen. Der gesamte Registrierungsprozess ist in wenigen Minuten erledigt.

Nutzerbewertungen

Store Rating / 5 Anzahl Bewertungen App Store ⭐⭐⭐⭐⭐ 450.000+ Play Store ⭐⭐⭐⭐⭐ 84.977

Wie lädt man die Tipico App herunter?

In diesem Abschnitt zeigen wir dir, wie du in wenigen Sekunden die Tipico App herunterladen kannst. Damit der Tipico App Download reibungslos verläuft, haben wir einige Screenshots und eine Schritt-für-Schritt-Liste hinzugefügt.

Installationsanleitung für iOS

Wie du vielleicht bereits weißt, wird die App von Tipico im App Store heruntergeladen. In diesem Abschnitt erfährst du, wie du die Tipico App für iOS downloaden und auf deinem iPad bzw. auf deinem iPhone installieren kannst.

Rufe zuerst den App Store auf.

Gib einen Begriff wie “Tipico” in die Suchleiste ein.

Starte den Tipico Sportwetten Download per Klick.

Warte, bis die Installation abgeschlossen ist.

Logge dich ein oder lege ein neues Konto an.

Installationsanleitung für Android (Play Store)

Auch im Google Play Store kannst du die Tipico App herunterladen. Hier eine Installationsanleitung:

Rufe den Google Play Store auf.

Gib einen Begriff wie “Tipico App” in die Suchleiste ein.

Starte den Download per Klick.

Warte, bis die Installation abgeschlossen ist.

Logge dich in dein Konto ein oder lege einen neuen Account an.

APK-Installationsanleitung

Der Tipico.de App Download muss nicht zwingend über den App Store bzw. Play Store erfolgen. Als Alternative bietet sich der Tipico APK Download an. Hier zeigen wir dir, wie du die Tipico App per APK herunterladen und installieren kannst:

Öffne die Tipico-Webseite.

Suche dort den Bereich „Tipico APK herunterladen“.

Tippe auf den Download-Button, um die APK-Datei herunterzuladen.

Öffne nach dem Download die APK-Datei im Download-Ordner deines Smartphones.

Falls nötig, aktiviere in den Einstellungen die Installation aus „unbekannten Quellen“.

Bestätige die Installation der App.

Öffne nach der Installation die Tipico APK App und logge dich in dein Konto ein oder erstelle einen neuen Account.

Mindestanforderungen und Kompatibilität

Um die Tipico Sportwetten App nutzen zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Glücklicherweise sind die Hardwareanforderungen ausgesprochen niedrig, sodass praktisch alle Nutzer in den Genuss der Tipico App für Android und iOS kommen.

Die Tipico Games App für Android ist relativ schlank. 30 MB Speicherplatz genügen, um die Anwendung installieren und nutzen zu können. Das standardmäßig installierte Android-Betriebssystem sollte mindestens in der Version 6.0 vorhanden sein.

Im Unterschied zur Tipico App für Android ist die iOS-App mächtig: 142 MB freier Speicherplatz müssen vorhanden sein, wenn du die Tipico Games App herunterladen und auf deinem iPad oder iPhone installieren möchtest. Apple-Besitzer sollten sich vor dem Download vergewissern, dass das Betriebssystem iOS mindestens in der Version 12.0 vorhanden ist. Dies ist bei praktisch allen Geräten der Fall, die ab Herbst 2018 verkauft wurden.

Registrierung über die Tipico App

Du möchtest dich bei Tipico mobil registrieren? Hier erfährst du, wie du ein Konto anlegst:

Lade die Tipico App auf dein Smartphone herunter und öffne sie.

Tippe auf den Button „Registrieren“ oder „Konto erstellen“.

Gib deine persönlichen Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Wohnort ein.

Lege einen Benutzernamen sowie ein sicheres Passwort fest.

Bestätige deine Angaben und akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schließe die Registrierung ab und bestätige deine E-Mail-Adresse.

So sicherst du dir den Bonus über die Tipico App

Wenn du die Tipico Android App oder die iOS-Version heruntergeladen hast und den Bonus beanspruchen willst, sind nur wenige Schritte notwendig. Entscheidend ist, dass du bei der Anmeldung Tipico Promotion Code. So ist der Ablauf:

Lade die Tipico App aus dem jeweiligen Store herunter und starte sie auf deinem Smartphone. Tippe auf „Registrieren“ oder „Konto erstellen“, um den Anmeldeprozess zu beginnen. Fülle das Registrierungsformular mit deinen persönlichen Daten aus. Gib im entsprechenden Feld den Bonus-Code ein, damit der Bonus deinem Konto zugeordnet werden kann. Bestätige deine Angaben und schließe die Kontoerstellung ab. Zahle Geld auf dein Spielerkonto ein. Nach erfolgreicher Einzahlung kannst du den Bonus sofort nutzen und deine ersten Tipps abgeben.

Was sind die besonderen Merkmale der Tipico App?

Wie funktionieren Live-Wetten über die Tipico App?

In der Sportwetten Tipico App werden Livewetten über ein eigenes Live-Center abgeschlossen, das alle aktuell laufenden Sportevents in Echtzeit anzeigt. Die Nutzer wählen im Menü den Bereich „Live“ aus und sehen dort Spiele, die gerade stattfinden. Zu jedem Event werden laufend aktualisierte Quoten angeboten, die sich je nach Spielverlauf verändern. Statistiken, Spielstand und teilweise grafische Match-Tracker unterstützen bei der Einschätzung.

Sobald du eine interessante Quote gefunden hast, genügt ein Tipp auf den gewünschten Markt, um die Auswahl dem Wettschein hinzuzufügen. Der Wettschein ist dauerhaft über die Leiste am unteren Bildschirmrand erreichbar. Dort kannst du Einsatz und Wettart festlegen. Nach der Bestätigung wird die Livewette direkt im Bereich „Meine Wetten“ gespeichert. Dort kannst du den Status verfolgen und – sofern verfügbar – auch Cash-Out-Optionen nutzen, um eine Wette vorzeitig zu beenden. Push-Benachrichtigungen informieren dich zusätzlich über anstehende Spielereignisse.

Hier noch ein paar Worte zum Thema Tipico Schein scannen per App: Mit der Tipico App können Nutzer ihren Wettschein aus einer stationären Tipico-Filiale bequem per Smartphone scannen. Dafür öffnest du in der App den Bereich „Wettschein scannen“ und richtest die Kamera auf den QR-Code oder Barcode des ausgedruckten Scheins. Die App erkennt den Code automatisch und lädt die entsprechenden Wettdaten. Danach lässt sich der Wettschein digital abrufen, um den aktuellen Status der Wette zu verfolgen. So siehst du jederzeit, ob deine Tipps noch offen sind oder du bereits gewonnen hast.

Gibt es andere Spieltypen wie Slotmaschinen?

Neben Sportwetten bietet Tipico auch digitale Spielangebote mit Slots an. Das sind virtuelle Automatenspiele mit unterschiedlichen Themen, Gewinnlinien und Bonusfunktionen, die direkt in der App oder im Browser gestartet werden können. Das Spielangebot reicht von klassischen Fruit-Slots bis hin zu modernen Video-Varianten mit Effekten, Freispiele-Features und Multiplikatoren. Nutzer können dabei flexibel Einsätze wählen und die Spiele sowohl mobil als auch am Desktop nutzen. Zusätzlich gibt es weitere digitale Spielvarianten wie Tischspiele. Dazu zählen zum Beispiel Roulette- oder Kartenvarianten, die als virtuelle Versionen bereitstehen. Nach dem Tipico App Android Download bzw. iOS-Download hast du sofort Zugang zu allen Spielen.

Unsere Benutzererfahrung

Die beliebte Tipico App bietet eine wirklich erstklassige Performance. In Sekundenbruchteilen können die Nutzer auf die Angebote zugreifen und ihre Wetten einreichen. Hier einige Daten und Fakten:

Ladegeschwindigkeit : ca. 840 ms (durchschnittlicher Seitenaufbau im Live-Modus)

: ca. 840 ms (durchschnittlicher Seitenaufbau im Live-Modus) Datenverbrauch : ca. 1,9–2,8 MB pro 10 Minuten Live-Nutzung

: ca. 1,9–2,8 MB pro 10 Minuten Live-Nutzung Login-Methoden: Passwort-Login

Passwort-Login Navigation : Geringe Verzögerung (< 300 ms bei Menüwechseln)

: Geringe Verzögerung (< 300 ms bei Menüwechseln) Stabilität : Keine relevanten Abstürze im Testzeitraum

: Keine relevanten Abstürze im Testzeitraum Update-Verhalten: Automatische Aktualisierung der Quoten ohne manuelles Neuladen

✅Vorteile ❌Nachteile Intuitive Navigation Etwas altbackenes Design Übersichtlicher Aufbau Layout-Probleme auf bestimmten Geräten Schnelle Interaktion für Live-Wetten

Die Tipico App im Vergleich zur Konkurrenz

Übersicht der Merkmale

Hier eine Übersicht der wichtigsten Merkmale der Tipico App im Vergleich zu den Anwendungen der Mitbewerber:

Anbieter Merkmale Live- Streaming Push-Benachrichtigungen Bet365 Live Bet / Statistiken / One-tap-Wettabgabe ✅ Score Alert ✅ / Odds change ❌ Tipico Live-Wetten mit Echtzeit-Quoten / In-Play-Statistiken / Cash-Out-Funktion / intuitive Navigation ✅ Wett-Updates ✅ / Promotions & Angebote ✅ Bet at Home Live-Wetten mit dynamischen Quoten / Cash-Out / umfangreiche Live-Statistiken ❌ Quotenänderungen und Wett-Updates ✅ Admiralbet Live-Wetten / Live-Statistiken / Cash-Out / umfangreiche Wettmärkte / einfache mobile Wettabgabe ✅ Wett-Updates & Promotions ✅ / Quotenänderungen ❌

Zahlungs- und Gewinnmanagement

Anbieter Cash-Out Einzahlung Zahlungsmethoden Bet365 ❌ €20 min Card / SEPA Tipico ❌ €10 min Card / SEPA Admiralbet ❌ €10 min Card / SEPA

Wenn du mehr über die Mobil-Apps von den Top-Sportwetten-Anbietern erfahren möchtest, wirst du auf dieser Seite fündig.

Unser abschließendes Urteil über die Tipico App

Nach eingehendem Testen der Tipico App können wir festhalten, dass die Anwendung fast jeden Nutzer zufriedenstellen dürfte. Die App wirkt optisch etwas altbacken, bietet aber zahlreiche praktische Funktionen, die sie zu einem unverzichtbaren Tool für deutsche Tipper machen. Der wohl größte Vorteil der Sportwetten-App ist die blitzschnelle Abgabe von Live-Wetten. Das Sortiment ist in diesem Bereich so breit, dass jeder auf seine Kosten kommt. Unsere Experten können dir diese kostenfrei erhältliche App nur ans Herz legen.

Tipico App FAQ

+ Sind meine persönlichen Daten sicher? Alle Nutzer, die Tipico herunterladen, profitieren von einer starken SSL-Datenverschlüsselung. Die DSGVO-Konformität ist ebenfalls voll gewährleistet. + Ist die Nutzung kostenlos oder gibt es versteckte Gebühren? Die Nutzung der Tipico App ist kostenfrei. Mit versteckten Gebühren musst du bei diesem Anbieter nicht rechnen. + Erhalte ich aufdringliche Benachrichtigungen? Tipico überlässt dir die Entscheidung, ob und wie du benachrichtigt werden möchtest. Alle Einstellungen für Benachrichtigungen lassen sich direkt im Handy-Menü “Einstellungen” ändern. + Wird die Wettsteuer automatisch abgezogen oder muss ich sie selbst tragen? Bei Tipico werden die 5 % Wettsteuer automatisch berücksichtigt. Du musst sie nicht selbst zahlen oder abführen. Der Betrag wird bereits im Einsatz oder in der Quote eingerechnet. + Wie kann ich mein Konto löschen? Die Kontolöschung über die Tipico App erfolgt unkompliziert im Kontobereich oder per E-Mail. Die Schließung wird innerhalb kürzester Zeit vorgenommen.

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