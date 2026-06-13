Goal.com
Live€50
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze

Sportwetten News & Aktuelle Angebote

  1. tipico quoten boost
    Australien - Türkei

    WM 2026 | Australien - Türkei : Tipico boostet die Quote für "Türkei gewinnt" auf 35.00!

    tipico quoten boost
    Australien - Türkei

    WM 2026 | Australien - Türkei : Tipico boostet die Quote für "Türkei gewinnt" auf 35.00!

  2. tipico quoten boost
    Deutschland - Curaçao

    WM 2026 - Deutschland - Curaçao : Tipico boostet die Quote für "Deutschland gewinnt" auf 20.00!

    tipico quoten boost
    Deutschland - Curaçao

    WM 2026 - Deutschland - Curaçao : Tipico boostet die Quote für "Deutschland gewinnt" auf 20.00!

  3. oddset quoten turbo
    Katar - Schweiz

    WM 2026 | Katar - Schweiz : ODDSET boostet die Quote für “Schweiz siegt” auf 20.00!

    oddset quoten turbo
    Katar - Schweiz

    WM 2026 | Katar - Schweiz : ODDSET boostet die Quote für “Schweiz siegt” auf 20.00!

  4. winamax
    Deutschland - Curaçao

    Deutschland - Curaçao : Winamax boostet die Quote für "Deutschland gewinnt" auf 10.30!

    winamax
    Deutschland - Curaçao

    Deutschland - Curaçao : Winamax boostet die Quote für "Deutschland gewinnt" auf 10.30!

  5. tipico quoten boost
    Mexiko - Südafrika

    Weltmeisterschaft 2026: Mexiko in Topform! Tipico boostet die Quote auf Mexiko-Sieg auf 20.00!

    tipico quoten boost
    Mexiko - Südafrika

    Weltmeisterschaft 2026: Mexiko in Topform! Tipico boostet die Quote auf Mexiko-Sieg auf 20.00!

  6. bet at home quoten boost
    USA - Deutschland

    Freundschaftsspiel: Deutschland in Topform! Bet-at-home boostet die Quote für Deutschland als Sieger auf 10.40!

    bet at home quoten boost
    USA - Deutschland

    Freundschaftsspiel: Deutschland in Topform! Bet-at-home boostet die Quote für Deutschland als Sieger auf 10.40!

  7. bet at home quoten boost
    Deutschland - Finnland

    Länderspiel: Deutschland in Topform! Bet-at-home boostet die Quote für Sieg Deutschland auf 9.60!

    bet at home quoten boost
    Deutschland - Finnland

    Länderspiel: Deutschland in Topform! Bet-at-home boostet die Quote für Sieg Deutschland auf 9.60!

  8. winamax
    Paris Saint-Germain - FC Arsenal

    Champions-League-Finale: PSG gegen Arsenal! Winamax boostet die Quote für PSG-Sieg auf 17.00!

    winamax
    Paris Saint-Germain - FC Arsenal

    Champions-League-Finale: PSG gegen Arsenal! Winamax boostet die Quote für PSG-Sieg auf 17.00!

  1. Paris Saint-Germain - FC Arsenal

    Champions League Finale: PSG gegen Arsenal! ODDSET boostet die Quote auf Titelgewinn PSG auf 20.00!

  2. Paris Saint-Germain - FC Arsenal

    Champions-League-Finale: Tipico boostet die Quote für “PSG gewinnt” auf 50.00!

  3. Paris Saint-Germain - FC Arsenal

    Champions-League-Finale: Ein 50 %- "Super-Gewinn-Boost" bei bet365 lässt Ihre Gewinne abheben

  4. Crystal Palace - Rayo Vallecano

    Europa Conference League: Crystal Palace in Topform! ODDSET boostet die Quote für Titelgewinn Crystal Palace auf 20.00!

  5. Bayern München - VfB Stuttgart

    DFB-Pokalfinale: Bayern München in Topform! Bet-at-home boostet die Quote für Sieg Bayern auf 10.80!

  6. VfL Wolfsburg - Paderborn

    Bundesliga / Relegation: Wolfsburg in Topform! ODDSET boostet die Quote auf Sieg Wolfsburg auf 20.00!

  7. SC Freiburg - Aston Villa

    Europa League: Freiburg in Topform! ODDSET boostet die Quote auf Freiburg holt den Pokal auf 20.00!

  8. SC Freiburg - Aston Villa

    Europa-League-Finale: bet-at-home boostet die Quote für Sieg Aston Villa auf 13.60!

  1. 2. Bundesliga: Elversberg vs. Münster! Elversberg will den Heimsieg zum Abschluss! Oddset boostet die Quote für Sieg Elversberg auf 20.00!

  2. Bayern München - 1. FC Köln

    Bundesliga: Bayern gegen Köln! bet-at-home boostet die Quote für Sieg Bayern auf 9.60!

  3. Bayern München gegen Köln! ODDSET boostet die Quote für einen Bayern-Sieg auf 20.00!

  4. Champions League: Bayern München gegen PSG! Tipico boostet die Quote auf Bayern-Sieg auf 50.00!

  5. Hannover 96 - Preußen Münster

    2. Bundesliga: Hannover 96 in Topform! ODDSET boostet die Quote für Sieg Hannover auf 20.00!

  6. Gladbach - Borussia Dortmund

    Bundesliga: Dortmund in Topform! ODDSET boostet die Quote für Sieg Dortmund auf 20.00!

  7. Bundesliga: Dortmund in Topform! bet-at-home boostet die Quote für Sieg Dortmund auf 15.20!

  8. Bayern München - FC Heidenheim

    Bundesliga: Bayern gegen Heidenheim! Die Münchner in Topform! ODDSET boostet die Quote für Sieg Bayern auf 20.0!

  9. Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

    2. Bundesliga: Schalke gegen Düsseldorf! Die Knappen in Topform! ODDSET boostet die Quote fûr Sieg Schalke auf 20.0!

  10. 2. Bundesliga: Schalke vs. Düsseldorf! Winamax boostet die Quote für Sieg Schalke auf 17.50!

  11. Atletico Madrid - FC Arsenal

    Champions League: Atletico Madrid gegen Arsenal! ODDSET boostet die Quote für über 1,5 Tore auf 20.00!

  12. Paris Saint-Germain - Bayern München

    Champions League: PSG gegen Bayern München! ODDSET boostet die Quote für über 1,5 Tore auf 20.00!

  13. Paris Saint-Germain - Bayern München

    Champions League: PSG gegen Bayern München! Winamax boostet die Quote für Beide Teams treffen auf 15.00!

  14. Borussia Dortmund - SC Freiburg

    Dortmund gegen Freiburg: ODDSET boostet die Quote für Sieg Dortmund auf 20.0!

Älter