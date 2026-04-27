Champions League: PSG gegen Bayern München! ODDSET boostet die Quote für über 1,5 Tore auf 20.00!

Bei ODDSET profitieren die Kunden von einer außergewöhnlichen Aktion zu diesem europäischen Spitzenmatch. Der staatlich lizenzierte Buchmacher unterstreicht mit diesem Angebot seine Seriosität und bietet Neukunden einen handfesten Vorteil.

ODDSET wartet mit einem sogenannten Quoten-Turbo auf. Anstatt der regulären Quote von 1,11 erhältst du eine Top-Quote von 20,00 auf den Markt „Über 1,5 Tore“. Da bereits zwei Treffer im gesamten Spielverlauf für eine gewonnene Wette ausreichen, bietet dieses Angebot einen attraktiven Mehrwert für Neukunden.

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Analyse der Quote: Warum sich der Tipp lohnt

🚀 Form & Statistik : Du siehst, dass sowohl PSG als auch der FC Bayern München in den letzten Spielen eine enorme Offensivkraft bewiesen haben. In den direkten Duellen der Vergangenheit fielen fast immer mehrere Tore, was die Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei Treffer statistisch untermauert.

: Du siehst, dass sowohl PSG als auch der FC Bayern München in den letzten Spielen eine enorme Offensivkraft bewiesen haben. In den direkten Duellen der Vergangenheit fielen fast immer mehrere Tore, was die Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei Treffer statistisch untermauert. ⚔️ Der Kontext : Da es in der Champions League um den Einzug in die nächste Runde geht, werden beide Teams den Weg nach vorne suchen. Die individuelle Qualität von Weltklasse-Stürmern auf beiden Seiten sorgt dafür, dass Torchancen in hoher Frequenz entstehen.

: Da es in der Champions League um den Einzug in die nächste Runde geht, werden beide Teams den Weg nach vorne suchen. Die individuelle Qualität von Weltklasse-Stürmern auf beiden Seiten sorgt dafür, dass Torchancen in hoher Frequenz entstehen. 💰Value-Aspekt: Der Sprung von 1,11 auf 20,00 bietet Dir einen massiven Mehrwert. Das mathematische Verhältnis zwischen der sehr hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und der gebotenen Quote ist bei diesem Turbo-Angebot außergewöhnlich günstig.

So nutzt du den Quoten-Turbo bei ODDSET

Das ist eine einfache Angelegenheit. In nur wenigen Schritten aktivierst du den Vorteil für deine erste Wette:

Registriere dich als Neukunde über den offiziellen Promotion-Link bei ODDSET. Nutze bei der Registrierung den ODDSET Bonus Code, um dir den Willkommensbonus zu sichern. Zahle mindestens 5,00 EUR auf dein neues Spielkonto ein. Wähle das Spiel PSG vs. Bayern München aus. Platziere deine erste Wette als Einzelwette auf „Über 1,5 Tore“ mit einem Einsatz von exakt 5,00 EUR. Bestätige die Wette vor Spielbeginn (wichtig: im Wettschein erscheint nur die reguläre Quote, abgerechnet wird jedoch die Quote 20,00)

Die Bonusbedingungen im Detail

Damit du den Gewinn optimal nutzen kannst, solltest du die folgenden Bedingungen beachten. ODDSET überzeugt hier durch eine klare und transparente Struktur:

Merkmal Bedingung Zielgruppe Ausschließlich Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland Einsatz Exakt 5,00 EUR (keine Livewetten, keine Kombis) Bonus-Gewinn 100,00 EUR (wird als Bonusguthaben gutgeschrieben) Umsatzfaktor 2-facher Umsatz des Bonusbetrags (insgesamt 200,00 EUR) Mindestquote 1,50 für den Bonusumsatz Zeitraum 10 Tage Frist zur Erfüllung der Bedingungen

Während andere Anbieter oft komplexe Hürden aufstellen, ist die Anforderung bei ODDSET mit einem zweifachen Umsatz moderat gestaltet. Dies macht das Angebot besonders attraktiv.

Fazit für Neukunden

Dieses Angebot eignet sich hervorragend für Tipper, die mit einem geringen Risiko von 5,00 EUR ein stattliches Bonusguthaben für weitere Wetten aufbauen möchten.

Da ODDSET als deutscher Anbieter höchste Sicherheitsstandards erfüllt, ist die Seriosität jederzeit gewährleistet. In nur wenigen Schritten sicherst du dir so einen attraktiven Vorteil für einen der größten Fußballabende des Jahres. Dies rundet das Gesamtpaket ab.

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