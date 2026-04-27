Bei ODDSET profitieren die Kunden von einer exklusiven Aktion zu diesem europäischen Spitzenmatch. Der deutsche Traditionsbuchmacher unterstreicht mit diesem Angebot seine Seriosität und bietet Neukunden einen handfesten Vorteil.

ODDSET wartet mit einem sogenannten Quoten-Turbo auf. Anstatt der regulären Quote von 1,37 erhältst du eine Top-Quote von 20,00 auf den Markt „Über 1,5 Tore“. Da bereits zwei Treffer im gesamten Spielverlauf für eine gewonnene Wette ausreichen, ist dieses Angebot für Neukunden eine Überlegung wert.

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Analyse der Quote: Warum sich der Tipp lohnt

📈 Form & Statistik : Du siehst, dass Arsenal in den letzten Spielen eine hohe Offensivpräsenz gezeigt hat. Auch wenn Atletico für eine stabile Defensive bekannt ist, fielen in den jüngsten Champions-League-Partien beider Teams fast immer mindestens zwei Tore.

: Du siehst, dass Arsenal in den letzten Spielen eine hohe Offensivpräsenz gezeigt hat. Auch wenn Atletico für eine stabile Defensive bekannt ist, fielen in den jüngsten Champions-League-Partien beider Teams fast immer mindestens zwei Tore. ⚔️ Der Kontext: Da es um den Einzug in die nächste Runde geht, wird keine der beiden Mannschaften über 90 Minuten rein defensiv agieren können. Ein früher Treffer würde das Spiel öffnen und die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen der „Über 1,5“-Marke deutlich erhöhen.

Da es um den Einzug in die nächste Runde geht, wird keine der beiden Mannschaften über 90 Minuten rein defensiv agieren können. Ein früher Treffer würde das Spiel öffnen und die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen der „Über 1,5“-Marke deutlich erhöhen. 💰Value-Aspekt: Der Sprung von 1,37 auf 20,00 bietet Dir einen massiven Mehrwert. Das mathematische Verhältnis zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit und der gebotenen Quote ist bei diesem Turbo-Angebot außergewöhnlich attraktiv.

So nutzt du den Quoten-Turbo bei ODDSET

Das ist eine einfache Angelegenheit. In nur wenigen Schritten aktivierst du den Vorteil für deine erste Wette:

Registriere dich als Neukunde über den offiziellen Promotion-Link bei ODDSET. Zahle mindestens 5,00 EUR auf dein neues Spielkonto ein. Wähle das Spiel Atletico Madrid vs. Arsenal aus. Platziere deine erste Wette als Einzelwette auf „Über 1,5 Tore“ mit einem Einsatz von exakt 5,00 EUR. Bestätige die Wette vor Spielbeginn (wichtig: im Wettschein erscheint nur die reguläre Quote, abgerechnet wird jedoch die Quote 20,00).

Die Details zum Bonusguthaben

Nach einem erfolgreichen Tipp schreibt dir der Anbieter den Gewinn in Form von Bonusguthaben gut. Hierbei überzeugt ODDSET durch faire Bedingungen:

Merkmal Detail Maximaler Gewinn 100,00 EUR (als Bonusguthaben) Umsatzbedingung 2-facher Umsatz des Bonusbetrags Mindestquote 1,50 pro Wettschein Zeitlimit 10 Tage ab Gewährung Auszahlung Nach Erfüllung der Bedingungen in Echtgeld

Während viele Konkurrenten hohe Umsatzhürden aufstellen, ist die Anforderung bei ODDSET mit einem zweifachen Umsatz sehr kundenfreundlich gestaltet. Dies macht das Angebot besonders attraktiv.

Fazit für Neukunden

Der ODDSET Quoten-Turbo eignet sich ideal für Tipper, die mit einem geringen Risiko von 5,00 EUR ein Startguthaben für weitere Sportwetten aufbauen möchten. Die Kombination aus einer niedrigen Tor-Hürde (über 1,5) und der hohen Quote von 20,00 ist selten. Dies rundet das Gesamtpaket ab.

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