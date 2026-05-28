Champions-League-Finale: 50 % Super-Gewinn-Boost bei bet365

Der offizielle globale Partner präsentiert seine Geheimwaffe: Einen massiven „Super-Gewinn-Boost“, der einen satten Aufschlag von 50 % auf die Nettogewinne garantiert*. Wir haben das unschlagbare Angebot genauer unter die Lupe genommen. Wie der Wettanbieter allgemein in unserem großen Test abschneidet, lesen Sie in unseren ausführlichen bet365 Erfahrungen. Für dieses Traumfinale wird Tippern

Für dieses Traumfinale wird Tippern die seltene Gelegenheit geboten, ihre Erträge drastisch zu maximieren, ohne dafür ein höheres Risiko bei der Quote eingehen zu müssen. Egal, ob Sie auf die Offensivpower aus Paris setzen oder der taktischen Disziplin der Gunners vertrauen – diese exklusive Promotion wertet jeden Wettschein spürbar auf.

*Gewinn-Boost ist nur für neue und teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. Wetteinschränkungen, Zeitlimits und AGB gelten.

📊 Das Spiel & die aktuellen Quoten (reguläre Spielzeit)

Bevor Sie den Gewinn-Boost aktivieren, werfen wir einen Blick auf die Basisquoten, die für den Showdown (90 Minuten) angeboten werden:

Sieg PSG (1): 2.30

2.30 Unentschieden (X) : 3.30

: 3.30 Sieg Arsenal (2): 3.10

Auf dem Markt für den Gesamtsieger (wer holt den Pokal?) geht PSG mit einer Quote von 1.66 als Favorit ins Rennen, während Arsenal bei 2.20 steht.

🔥 Wie funktioniert der 50 %-Gewinn-Boost?

Das Prinzip hinter dem Super-Gewinn-Boost ist denkbar einfach: Es handelt sich um einen Bonus, der direkt auf Ihren potenziellen Nettogewinn aufgeschlagen wird. Wenn Ihre Auswahl gewinnt, berechnet der Buchmacher den regulären Gewinn und addiert 50 % als Echtgeld.

Ein konkretes Beispiel: Wenn Sie auf einen Sieg von PSG in der regulären Spielzeit setzen (Quote 2.30), bringt ein Standard-Einsatz von 50 € normalerweise 65 € Nettogewinn. Dank des 50 %-Super-Boosts legt bet365 weitere 32,50 € drauf. Ihr Gesamtgewinn steigt damit bei gleichem Risiko auf 97,50 €.

Das Angebot ist für zwei verschiedene Wettarten verfügbar:

Für Einzelwetten: Anwendbar auf fast alle Wettmärkte (Hauptmarkt, Torschützen, exakte Ergebnisse). Lediglich die Märkte Asiatisches Handicap und Gesamtzahl Tore (Asiatisch) sind strikt ausgeschlossen. Über den "Wetten-Konfigurator" (Bet Builder): Perfekt, um sich ein ganz eigenes Szenario für das Finale zusammenzubauen. Damit sich der 50 %-Gewinn-Boost aktiviert, muss Ihr Konfigurator-Tipp aus mindestens 3 Auswahlen bestehen und eine Gesamtquote von 2.00 oder höher aufweisen.

⚠️ Wichtige Geschäftsbedingungen & Einschränkungen

Obwohl das Angebot extrem attraktiv ist, knüpft bet365 die Nutzung an klare Regeln, die man beachten sollte:

Echtgeld-Pflicht: Wetten, die mit Wett-Credits (Gratiswetten) platziert werden, sind von der Aktion ausgeschlossen.

Wetten, die mit Wett-Credits (Gratiswetten) platziert werden, sind von der Aktion ausgeschlossen. Einsatzlimit : Es gilt ein maximaler Einsatz für das Angebot. Dieser Betrag ist individuell und wird Ihnen völlig transparent direkt auf dem Wettschein angezeigt, sobald Sie das Kontrollkästchen für den Boost aktivieren.

: Es gilt ein maximaler Einsatz für das Angebot. Dieser Betrag ist individuell und wird Ihnen völlig transparent direkt auf dem Wettschein angezeigt, sobald Sie das Kontrollkästchen für den Boost aktivieren. Keine Kombination mit anderen Spielen: Eine Wette mit dem Gewinn-Boost ist exklusiv. Sie kann nicht mit anderen Fußballspielen oder Sportarten zu einer klassischen Kombiwette verbunden werden.

Eine Wette mit dem Gewinn-Boost ist exklusiv. Sie kann nicht mit anderen Fußballspielen oder Sportarten zu einer klassischen Kombiwette verbunden werden. Cash-Out-Warnung: Sollten Sie sich dazu entschließen, während des Spiels die Cash-Out-Option (vollständig oder teilweise) zu nutzen, um sich vorzeitig Gewinne zu sichern, verfällt der 50 %-Boost augenblicklich.

🛠️ Das Arsenal an weiteren bet365-Features

Die Stärke des Wettanbieters für dieses Finale zeigt sich nicht nur im Gewinn-Boost allein. Die Promotion wird durch die bewährten Abrechnungsfunktionen ergänzt, für die der Buchmacher bekannt ist.

Besonders hervorzuheben ist die vorzeitige Auszahlung bei einer 2-Tore-Führung*. Wenn das Team, auf das Sie gesetzt haben, zu einem beliebigen Zeitpunkt des Finales mit 2 Toren in Führung geht (z. B. 2:0 oder 3:1), wird Ihr Tipp sofort als gewonnen gewertet und ausgezahlt – völlig unabhängig davon, wie das Spiel am Ende ausgeht. Eine perfekte Absicherung gegen dramatische Aufholjagden.

Zudem schützt die Funktion Einwechslung+ ** Ihre Spieler-Spezialwetten. Falls der von Ihnen ausgewählte Akteur (z. B. als Torschütze) verletzungsbedingt oder aus taktischen Gründen vor der Halbzeitpause ausgewechselt wird, wird Ihnen der Einsatz komplett als Wett-Credit zurückerstattet oder entsprechend verrechnet.

*Lassen Sie sich Ihre Einzelwetten auszahlen, wenn das Team, auf das Sie setzen, mit 2 Toren in Führung geht - bei Mehrfachwetten wird die Auswahl als Gewinner bei bet365 markiert.

**Nur für neue und teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. Es gelten Wetteinschränkungen und die AGB.

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