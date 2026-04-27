Champions League: PSG gegen Bayern München! Winamax boostet die Quote auf Beide Teams treffen auf 15.00!

Bei Winamax profitieren die Kunden von einem attraktiven Vorteil für dieses europäische Spitzenmatch. Der Buchmacher wartet mit einer speziellen Aktion auf, die den Fokus auf die Offensivkraft beider Mannschaften legt.

Winamax boostet die Quote für den Markt „Beide Teams treffen“ (BTTS) massiv. Während die reguläre Quote bei ,35 liegt, erhalten Neukunden eine erhöhte Quote von 15,00. Dies macht das Angebot besonders attraktiv, da beide Vereine für ihre offensive Spielweise bekannt sind.

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Analyse der Quote: Warum sich der Tipp lohnt

📈 Form & Statistik : Du siehst, dass sowohl PSG als auch der FC Bayern München in den letzten Spielen eine enorme Treffersicherheit bewiesen haben. Beide Kader verfügen über Weltklasse-Stürmer, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass beide Torhüter mindestens einmal hinter sich greifen müssen.

: Du siehst, dass sowohl PSG als auch der FC Bayern München in den letzten Spielen eine enorme Treffersicherheit bewiesen haben. Beide Kader verfügen über Weltklasse-Stürmer, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass beide Torhüter mindestens einmal hinter sich greifen müssen. ⚔️ Der Kontext : Da es in der Champions League um den Einzug in die nächste Runde geht, werden beide Teams aktiv den Weg nach vorne suchen. Die taktische Ausrichtung beider Trainer ist traditionell auf Ballbesitz und Torerfolg ausgelegt, was Räume für Konter bietet.

: Da es in der Champions League um den Einzug in die nächste Runde geht, werden beide Teams aktiv den Weg nach vorne suchen. Die taktische Ausrichtung beider Trainer ist traditionell auf Ballbesitz und Torerfolg ausgelegt, was Räume für Konter bietet. 💰Value-Aspekt: Der Sprung von 1,35 auf 15,00 bietet Dir einen massiven Mehrwert. Das mathematische Verhältnis zwischen dem Risiko eines Gegentores und der gebotenen Quote ist bei diesem Boost-Angebot außergewöhnlich günstig.

So verwendest du den Boost bei Winamax

Das ist eine einfache Angelegenheit. In nur wenigen Schritten sicherst du dir die erhöhte Quote für deine erste Wette:

Erstelle dein Konto bei Winamax und schließe die Identitätsprüfung ab. Sichere dir bis zu 100 € Bonus – kein Winamax Bonus Code erforderlich. Tätige eine Mindesteinzahlung von 20 € in einer einzigen Transaktion. Wähle das Spiel PSG gegen Bayern München aus. Wähle den Tipp „Beide Teams treffen“ aus und aktiviere den Boost im Wettschein. Platziere deine Einzelwette (maximaler Einsatz: 10 €).

Die Bonusbedingungen im Überblick

Winamax übertrifft viele Konkurrenten durch eine faire Auszahlungsstruktur. Dennoch solltest du die spezifischen Regeln beachten, um den Vorteil optimal zu nutzen:

Detail Bedingung Zielgruppe Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland Mindesteinzahlung 20 € (einmalig) Maximaler Einsatz 10 € Auszahlung Regulärer Gewinn in Echtgeld, Zusatzgewinn als Bonusguthaben Umsatzbedingung Bonusguthaben muss 1-mal zur Quote von 1,05 umgesetzt werden

Während der Gewinn zur regulären Quote sofort als Echtgeld verfügbar ist, schreibt dir der Anbieter den zusätzlichen Gewinnanteil als Bonusguthaben gut. Dieses muss lediglich einmalig zur niedrigen Mindestquote von 1,05 eingesetzt werden. Dies rundet das Gesamtpaket ab.

Fazit für Neukunden

Dieses Angebot eignet sich hervorragend für Tipper, die von der offensiven Qualität beider Teams überzeugt sind. Da Winamax über eine deutsche Lizenz verfügt, ist die Seriosität jederzeit gewährleistet. In nur wenigen Schritten profitierst du von einer Quote, die deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt. Dies macht das Angebot besonders attraktiv.

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