Bei ODDSET gibt es zu diesem Traditionsduell einen attraktiven Vorteil für Neukunden. Der staatlich lizenzierte Buchmacher unterstreicht mit diesem Angebot seine Seriosität auf dem deutschen Sportwettenmarkt.

ODDSET wartet mit einem sogenannten Quoten-Turbo auf. Anstatt der regulären Quote von 1.93 erhältst du eine Top-Quote von 20.00 für einen Sieg von Borussia Dortmund. Da der BVB als Favorit in diese Begegnung geht, bietet dieses Angebot einen rationalen Mehrwert für deine erste Wette.

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Analyse der Quote: Warum sich der Tipp lohnt

📈 Form & Statistik : Du siehst, dass Borussia Dortmund in den letzten Spielen eine aufsteigende Formkurve gezeigt hat. Besonders die offensive Durchschlagskraft und die Bilanz gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte sprechen für einen Erfolg der Schwarzgelben.

: Du siehst, dass Borussia Dortmund in den letzten Spielen eine aufsteigende Formkurve gezeigt hat. Besonders die offensive Durchschlagskraft und die Bilanz gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte sprechen für einen Erfolg der Schwarzgelben. 🏁 Der Kontext: Da es in dieser Saisonphase um die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe geht, wird Dortmund hochkonzentriert auftreten. Die individuelle Qualität des Kaders bietet dem BVB in engen Spielphasen oft den entscheidenden Vorteil gegenüber Gladbach.

Da es in dieser Saisonphase um die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe geht, wird Dortmund hochkonzentriert auftreten. Die individuelle Qualität des Kaders bietet dem BVB in engen Spielphasen oft den entscheidenden Vorteil gegenüber Gladbach. 🚀 Value-Aspekt: Der Sprung von 1,39 auf 20,00 bietet Dir einen massiven Mehrwert. Das mathematische Verhältnis zwischen der Siegchance des BVB und der künstlich erhöhten Quote stellt einen attraktiven Vorteil dar, der deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt.

So verwendest du den Bonus bei ODDSET

Das ist eine einfache Angelegenheit. In nur wenigen Schritten nutzt Du den Quoten-Turbo für deine Registrierung:

Öffne die Website oder App von ODDSET über den offiziellen Promotion-Link. Gib bei der Registrierung den aktuellen ODDSET Bonus Code an, um dir den 100% Willkommensbonus von bis zu 100 € zu sichern. Registriere Dein neues Spielkonto und zahle mindestens 5,00 EUR ein. Wähle das Spiel Gladbach gegen Dortmund aus. Platziere Deine erste Wette als Einzelwette auf Sieg Dortmund (Wetteinsatz: exakt 5,00 EUR). Achte darauf, keine weiteren Tipps in den Wettschein aufzunehmen, damit der Turbo aktiv bleibt.

Die Bedingungen des Quoten-Turbos im Detail

Bei ODDSET profitieren Kunden von einer transparenten Struktur. Damit die Gutschrift und spätere Auszahlung reibungslos erfolgen, solltest Du die folgenden Rahmenbedingungen beachten:

Detail Bedingung Zielgruppe Ausschließlich Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland Wetteinsatz Exakt 5,00 EUR (keine Live-Wetten erlaubt) Gutschrift 100,00 EUR als Bonusguthaben bei Erfolg Mindestquote 1,50 für den weiteren Bonusumsatz Umsatzfaktor 2-facher Umsatz des Bonusbetrags erforderlich Frist 10 Tage zur Erfüllung der Freigabebedingungen

Nachdem ODDSET Dir den Gewinn als Bonusguthaben gutgeschrieben hat, musst Du den Betrag innerhalb von 10 Tagen zweifach zu einer Mindestquote von 1,50 einsetzen. Erst im Anschluss sind das Guthaben und daraus resultierende Gewinne uneingeschränkt für Dich verfügbar. Dies rundet das Gesamtpaket ab und macht das Angebot besonders attraktiv für Neukunden.

Vor- und Nachteile des ODDSET Quoten-Turbos

Bei ODDSET profitieren die Kunden von einer klaren Struktur. Ein detaillierter Blick auf die Konditionen hilft bei der objektiven Bewertung:

Vorteile:

✅ Massive Steigerung der Quote auf 20.0 statt 1.93.

✅ Hohe Seriosität durch die offizielle deutsche Sportwetten-Lizenz.

✅ Faire Umsatzbedingungen mit einem moderaten 2-fachen Roll-over.

Nachteile:

❌ Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden und die erste Wette.

❌ Der zusätzliche Gewinnanteil wird als Bonusguthaben gutgeschrieben.

❌ Exakter Wetteinsatz von 5,00 € ist zwingend erforderlich (kein Spielraum).

Während andere Anbieter oft mit komplizierten Rollover-Faktoren arbeiten, überzeugt ODDSET durch ein transparentes Modell. Dies eignet sich ideal für Nutzer, die von einem hohen Multiplikator in einem regulierten Umfeld profitieren möchten. Dies macht das Angebot besonders attraktiv.

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