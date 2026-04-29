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Interwetten App: Wie sehen die Nutzerbewertungen aus?

Unser Urteil nach dem Test

Nachdem wir die Interwetten Sportwetten App ausgiebig getestet haben, können wir festhalten, dass die Anwendung allen Ansprüchen genügt. Deutsche Tipper können in der App alle Funktionen der Desktop-Version nutzen – inklusive Einzahlungen und Live-Chat.

Stärken 👍 Schwächen 👎 Das kleine Extra 👏 Gesamtwertung ⭐ Gute Live-Event-Übersicht für schnelle In-Play-Wetten Teilweise etwas Standard-Design ohne besondere Innovation im Vergleich zu Top-Konkurrenten Flexible Nutzung ohne App-Download über Web-App (funktioniert auf jedem Gerät, auch Windows) 4/5 Alle wichtigen Funktionen (Wetten, Einzahlung, Auszahlung, Kundenservice) mobil nutzbar Bonusbedingungen relativ streng (z. B. Umsatzanforderungen, Fristen) Bonusangebote (z. B. 100% bis 100€ + 10€ Freebet) auch in der App verfügbar

Wenn du dich bei Interwetten anmelden möchtest, benötigst du nur ein paar Minuten Zeit und eine Internetverbindung. Der Registrierungsprozess ist einfach und unkompliziert gestaltet.

Nutzerbewertungen

Store Rating / 5 Anzahl Bewertungen App Store ⭐⭐⭐⭐⭐ 1.990 Play Store ⭐⭐⭐⭐ 972

Wie lädt man die Interwetten App herunter?

Hier zeigen wir dir, wie du die Interwetten App installieren kannst. Unsere Screenshots geben dir eine gute Orientierung. Darüber hinaus findest du eine Auflistung aller notwendigen Schritte.

Installationsanleitung für iOS

Hier zeigen wir dir, wie der Download der Interwetten App für iOS verläuft.

Rufe den App Store auf. Gib einen Suchbegriff wie “Interwetten App” oder “Interwetten” in die Suchleiste ein. Starte den Download per Klick. Warte auf den Abschluss der Installation. Lege ein Konto an, indem du den Anweisungen folgst.

Installationsanleitung für Android (Play Store)

Ebenso schnell wie auf iOS-Geräten funktioniert der Download, wenn du die Interwetten App für Android-Geräte herunterlädst.

Hier eine Anleitung.

Rufe den Google Play Store auf. Gib einen Begriff wie “Interwetten App” in die Suchleiste ein. Starte den Download per Klick. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist. Lege ein neues Benutzerkonto an.

APK-Installationsanleitung

Als Alternative zur Installation der App aus dem Google Play Store bietet sich der Interwetten APK Download an. Dieser erfolgt direkt auf der Buchmacher-Webseite. Hier zeigen wir dir, wie du die Interwetten App per APK herunterlädst:

Öffne die Interwetten-Startseite. Suche nach dem APK-Download. Klicke auf den Download-Button, um die Datei herunterzuladen. Gehe in den Download-Ordner deines Smartphones und öffne dort die APK-Datei. Falls notwendig, erlaube in den Einstellungen die “Installation aus unbekannten Quellen“. Bestätige die App-Installation. Öffne nach der Installation die App und erstelle ein neues Konto.

Mindestanforderungen und Kompatibilität

Um den Interwetten Android App Download durchführen zu können, benötigst du auf deinem Endgerät 12,5 MB freien Speicherplatz. Weiterhin benötigst du Android mindestens in der Version 6.0 (“Marshmallow”), damit die App richtig funktionieren kann.

Der Interwetten App Download für iOS-Nutzer kann ab der Betriebssystemversion 12.0 vorgenommen werden. Darüber hinaus werden 49 MB freier Speicherplatz benötigt. Damit ist die iOS-App fast viermal so speicherintensiv wie die Android-Variante.

Registrierung über die Interwetten App

Du hast noch kein Benutzerkonto und möchtest dich nun bei Interwetten registrieren? So funktioniert es

Installiere die Interwetten App auf deinem Smartphone und starte die Anwendung.

Klicke anschließend auf „Registrieren“.

Trage deine persönlichen Daten (z. B. Wohnsitz, Geburtsdatum) ein.

Wähle einen Benutzernamen und ein sicheres Passwort.

Akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Buchmachers.

So sicherst du dir den Bonus über die Interwetten App

Der Interwetten App Bonus ist für jeden deutschen Tipper verfügbar, der sich neu bei dem Buchmacher registriert und den korrekten Bonus-Code eingibt. Folgendermaßen ist der Registrierungsablauf:

Rufe den Play Store bzw. den App Store auf und starte die App-Installation Tippe auf den „Registrieren“-Button, um dich bei Interwetten anzumelden. Trage deine persönlichen Daten in das Formular ein. Gib den Interwetten Bonus-Code ein. Bestätige deine Angaben. Tätige abschließend eine Einzahlung, um den Bonus zu aktivieren.

Nachdem die Einzahlung verbucht ist, kannst du deine ersten Wetten auf dem Portal abschließen und dafür den Bonus nutzen.

Was sind die besonderen Merkmale der Interwetten App?

✨ Die App von Interwetten überzeugt vor allem durch ihre Benutzerfreundlichkeit. Die übersichtliche Struktur erleichtert die Navigation zwischen Sportarten, Wettmärkten und Live-Events. Der Nutzer kann blitzschnell passende Wetten finden und seinen Wettschein ohne komplizierte Zwischenschritte platzieren.

📱 Ein weiteres Merkmal ist die breite Verfügbarkeit der Anwendung. Die Interwetten App kann sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten installiert werden. Zusätzlich gibt es eine browserbasierte Web-App, die auf fast jedem Smartphone oder Tablet genutzt werden kann.

🚀 Auch in technischer Hinsicht hinterlässt die Anwendung einen positiven Eindruck. Die Interwetten App arbeitet stabil und schnell, sodass Wettabgaben ohne Verzögerungen möglich sind. Besonders bei Livewetten ist diese gute Performance wichtig, weil Quotenänderungen in Echtzeit verarbeitet werden.

💼 Darüber hinaus stehen in der mobilen Anwendung nahezu alle Funktionen der Desktop-Version zur Verfügung. Die Nutzer können Einzahlungen vornehmen, Bonusaktionen nutzen oder den Kundenservice kontaktieren, ohne den mobilen Bereich verlassen zu müssen.

Gibt es andere Spieltypen wie Slotmaschinen?

Bei Interwetten wird das Wettangebot durch virtuelle Automatenspiele ergänzt. Im Sortiment finden sich sowohl klassische Früchteslots als auch moderne Automaten mit opulenter 3D-Grafik. Die Vielfalt ist wirklich atemberaubend.

Neben diesen Automatenspielen sind in die App auch weitere klassische Glücksspiele integriert. Dazu zählen beispielsweise Roulettespiele, aber auch einige Blackjack- und Baccarat-Varianten. Auch Pokerfans kommen bei Interwetten auf ihre Kosten.

Unsere Benutzererfahrung

Die Interwetten App ist nicht ganz so schnell wie die Apps der Mitbewerber, dafür aber laufstabil. Hier einige Daten:

Ladegeschwindigkeit : ca. 860 ms

: ca. 860 ms Datenverbrauch : ca. 1,9–2,7MB pro 10 Minuten Live-Nutzung

: ca. 1,9–2,7MB pro 10 Minuten Live-Nutzung Login-Methoden : Passwort-Login

: Passwort-Login Navigation : Flüssige Navigation

: Flüssige Navigation Stabilität : Hohe Laufstabilität

: Hohe Laufstabilität Update-Verhalten: Automatische Quotenaktualisierung

✅Vorteile ❌Nachteile Sehr übersichtliche Benutzeroberfläche Kein integriertes Live-Streaming Viele Sportarten und Live-Wetten verfügbar Wettschein muss manuell geöffnet werden Ein- und Auszahlungen direkt in App Push-Benachrichtigungen kaum vorhanden

Die Interwetten App im Vergleich zur Konkurrenz

Übersicht der Merkmale

Der folgenden Tabelle kannst du entnehmen, wie sich die Interwetten App im Vergleich zu den Konkurrenten schlägt.

Anbieter Merkmale Live- Streaming Push-Benachrichtigungen Bet365 Live Bet / Statistiken / One-tap-Wettabgabe ✅ Score Alert ✅ / Odds change ❌ Bet at Home Live-Wetten mit dynamischen Quoten / Cash-Out / umfangreiche Live-Statistiken ❌ Quotenänderungen und Wett-Updates ✅ Interwetten Live-Wetten / übersichtliche Live-Events / schnelle Wettabgabe ❌ ❌

Zahlungs- und Gewinnmanagement

Anbieter Cash-Out Einzahlung Zahlungsmethoden Bet365 ❌ €5 min Card / SEPA Bet at Home ❌ €10 min Card / SEPA Interwetten ❌ €10 min Card / SEPA

Wenn du mehr über die Handy-Apps von den besten Sportwetten-Anbietern auf dem Markt erfahren möchtest, wirst du auf dieser Seite fündig.

Unser abschließendes Urteil über die Interwetten App

Unsere Experten halten die Interwetten App für eine rundum gelungene Anwendung. Aufladungen erfolgen in dieser App blitzschnell. Es kommt dabei nicht darauf an, ob du bei Interwetten per Apple Pay oder mit einer anderen Methode Geld einzahlst.

Weitere Vorteile der App sind die gute Übersicht, die hohe Sicherheitsstufe und das schnelle Einreichen von Wetten. Auch wenn das Öffnen des Wettscheins manchmal etwas dauert, werden deutsche Tipper ihre Freude an der kostenfrei erhältlichen App haben.

Interwetten App - FAQ

+ Sind meine persönlichen Daten sicher? Zum Schutz der Besucherdaten setzt Interwetten eine starke SSL-Verschlüsselung ein. Der Buchmacher respektiert die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), sodass es auch in dieser Hinsicht keinen Grund zur Sorge gibt. + Ist die Nutzung kostenlos oder gibt es versteckte Gebühren? Die Nutzung der Interwetten App ist für alle deutschen Tipper kostenfrei. Versteckte Gebühren gibt es bei Interwetten ebenso wenig wie unlautere Praktiken. + Erhalte ich aufdringliche Benachrichtigungen? Push-Mitteilungen sind in der Interwetten Handyapp nicht vorgesehen. Somit brauchst du dir keine Gedanken über störende Nachrichten zu machen. + Wird die Wettsteuer von Interwetten automatisch abgezogen, oder muss ich sie selbst tragen? Du musst die Wettsteuer nicht selbst zahlen oder melden – sie wird automatisch von Interwetten berücksichtigt und im Auszahlungsbetrag bereits eingerechnet. + Wie kann ich mein Konto löschen? Wer bei Interwetten sein Konto löschen möchte, kontaktiert einfach den Support des Buchmachers. Nach kurzer Zeit ist das Konto stillgelegt und kann nicht reaktiviert werden.

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