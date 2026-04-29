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bet365 App: Wie sehen die Nutzerbewertungen aus?

Unser Urteil nach dem Test

Nach dem Test der bet365 Sportwetten App steht für uns fest, dass die Anwendung höchsten Ansprüchen in Bezug auf Bedienkomfort und Navigation genügt. Die App läuft pfeilschnell und kann innerhalb von Sekunden auf dem genutzten Endgerät installiert werden.

Stärken 👍 Schwächen 👎 Das kleine Extra 👏 Gesamtwertung ⭐ Riesiges Wettangebot mit vielen Sportarten und Live-Wetten Livestreams nur für iPhone- und Android-Nutzer verfügbar Livestreams zu einigen Live-Wetten direkt in der App 4/5 Übersichtliches und minimalistisches Interface, auch für Einsteiger leicht verständlich Registrierung und Guthaben notwendig, um Livestreams nutzen zu können Automatische Anzeige von Highlight-Wetten basierend auf dem Standort Schnelle Navigation und große Auswahl an Wettmärkten Viele Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten 24/7-Support

Sich bei bet365 registrieren dauert nur wenige Minuten. Der gesamte Prozess ist intuitiv gestaltet, sodass du schnell mit deinen ersten Wetten starten kannst.

Nutzerbewertungen

Store Rating / 5 Anzahl Bewertungen App Store ⭐⭐⭐⭐⭐ 29.711 Play Store ⭐⭐⭐⭐⭐ 29.527

Wie lädt man die bet365 App herunter?

In diesem Abschnitt erfährst du, wie du die bet365 App auf Android- und iOS-Geräten installieren kannst. Wir bieten dir einige Screenshots an und zeigen alle Schritte des bet365 App Downloads im Detail auf.

Installationsanleitung für iOS

Hier kannst du nachvollziehen, wie der Download vonstattengeht und wie du die bet365 App installieren kannst.

Rufe zuerst den App Store auf. Gib einen Suchbegriff wie “bet365” oder “bet365 App” in die Suchleiste ein. Starte den Download per Klick. Warte auf den Abschluss der Installation. Lege ein Konto an, indem du den Anweisungen folgst.

Installationsanleitung für Android (Play Store)

Wie bereits erwähnt, können Android-Nutzer die App von bet365 im Play Store herunterladen. Hier eine Anleitung:

Rufe den Google Play Store auf. Gib einen Begriff wie “bet365 App” oder “bet365” in die Suchleiste ein. Starte den Download per Klick. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist. Lege einen neuen Account an.

APK-Installationsanleitung

Wenn du die bet365 auf Android nutzen möchtest, gibt es eine Alternative zur Installation der App aus dem Play Store: Du kannst die bet365 App per APK installieren. Hier zeigen wir dir, wie es funktioniert:

Öffne die bet365-Startseite. Suche dort nach dem APK-Download. Klicke auf den Download-Button, um die Datei herunterzuladen. Gehe in den Download-Ordner deines Smartphones und öffne die APK-Datei. Falls notwendig, erlaube in den Einstellungen die “Installation aus unbekannten Quellen“. Bestätige die App-Installation. Öffne nach der Installation die App und erstelle einen neuen Account.

Mindestanforderungen und Kompatibilität

Die bet365 App für mobile Spieler benötigt nicht viel Speicherplatz. Android-Nutzer kommen mit ca. 10 MB freiem Speicherplatz aus. Diese bietet fast jedes Endgerät, das nicht mit Apps oder Medien überfrachtet ist. Bevor du die App auf deinem Android-Gerät installierst, solltest du sicherstellen, dass das Betriebssystem mindestens in der Version 6.0 (“Marshmallow”) oder höher vorliegt. Die bet365 App benötigt diesen technischen Rahmen, um flüssig zu laufen.

iPhone- und iPad-Besitzer benötigten etwas mehr Platz: Die bet365 Sportwetten App für iOS läuft auf allen Geräten unter iOS 12.0 oder höher. Geräte ab dem Baujahr 2018 bzw. 2019 sind standardmäßig mit diesem Betriebssystem ausgestattet.

Registrierung über die bet365 App

Du hast noch kein Konto und möchtest dich bei bet365 mobil registrieren? Hier bieten wir dir eine Anleitung an.

Installiere die bet365 App auf deinem Smartphone und starte die Anwendung.

Klicke anschließend auf „Registrieren“.

Trage deine persönlichen Daten (z. B. Name, Wohnsitz, Geburtsdatum) ein.

Wähle einen Benutzernamen und erstelle ein sicheres Passwort.

Akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und bestätige sie.

So sicherst du dir den Bonus über die bet365 App

Deutsche Tipper, die die bet365 App herunterladen, können sich einen attraktiven Willkommensbonus* sichern. Dazu ist lediglich eine Mindesteinzahlung von 5 Euro auf das Tippkonto erforderlich. Den Bonus erhält jeder Tipper, der die Mindesteinzahlung leistet und bei der Registrierung den korrekten bet365 Angebotscode** eingibt. Folgendermaßen ist der Ablauf:

Rufe den jeweiligen Store auf und starte die App-Installation. Tippe auf den „Registrieren“-Button, um dich bei bet365 anmelden zu können. Trage deine persönlichen Daten in das Registrierungsformular ein. Gib den Bonus-Code im dafür vorgesehenen Feld ein. Bestätige deine Angaben. Tätige eine Einzahlung und aktiviere damit den Bonus.

Unmittelbar nach der Einzahlung kannst du den Bonus nutzen, um deine ersten Wetten abzuschließen.

*Nur für neue Kunden. Bis zu €100 in Wett-Credits. Melden Sie sich an, zahlen Sie €5 oder mehr auf Ihr bet365-Konto ein und wir geben Ihnen die entsprechende qualifizierende Einzahlung in Wett-Credits, wenn Sie qualifizierende Wetten im gleichen Wert platzieren und diese abgerechnet werden. Mindestquoten, Wett- und Zahlungsmethoden-Ausnahmen gelten. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Suchtrisiken.

**Der Bonus Code kann während der Anmeldung benutzt werden, jedoch ändert dies den Angebotsbetrag in keinster Weise.

Was sind die besonderen Merkmale der bet365 App?

🏆 Die bet365 App überzeugt vor allem durch ihr sehr umfangreiches Wettangebot. Die Nutzer können auf zahlreiche Sportarten wie Fußball, Tennis, Boxen oder auch UFC tippen und aus vielen unterschiedlichen Wettmärkten wählen. Besonders hervorzuheben ist das große Angebot an Live-Wetten, die direkt über die App verfügbar sind.

📺 Ein weiteres besonderes Merkmal der bet365 App ist die integrierte Livestream-Funktion. Viele Sportereignisse können direkt über die App auf dem Smartphone verfolgt werden, während parallel dazu Wetten platziert werden. Dadurch entsteht ein interaktives Wetterlebnis für die Nutzer.

✨ Aus Sicht unserer Experten ist die App klar strukturiert und benutzerfreundlich aufgebaut. Die übersichtliche Oberfläche sorgt dafür, dass sich sowohl erfahrene Wetter als auch Einsteiger schnell orientieren können. Sportarten, Wettmärkte und Quoten lassen sich dadurch auch unterwegs problemlos finden.

🛡️ Darüber hinaus überzeugt die App durch stabile Wettquoten und eine zuverlässige technische Umsetzung. Selbst kurz vor Spielbeginn bleiben die Quoten auf einem konstanten Niveau. Damit bietet die App eine solide Grundlage für komfortables und sicheres Wetten auf dem Smartphone.

Gibt es andere Spieltypen wie Slotmaschinen?

Bei bet365 gibt es auch Glückssspiele. Neben den klassischen Sportwetten betreibt der Anbieter eine Spielesektion, die sowohl über die Webseite als auch über eine separate Casino-App erreichbar ist. Im Glücksspielbereich stehen verschiedene Spielarten zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem Slots (Spielautomaten), klassische Tischspiele wie Blackjack oder Roulette sowie Video-Poker und Live-Dealer-Spiele. Ein großer Teil des Angebots an Glücksspielen besteht aus Spielautomaten. Hinzu kommen verschiedene RNG-Tischspiel-Varianten, die direkt auf dem Smartphone oder Computer gespielt werden können.

Unsere Benutzererfahrung

Die bet365 App hat uns durch ihre hohe Arbeitsgeschwindigkeit und ihre problemlose Navigation überzeugt. Hier einige Daten:

Ladegeschwindigkeit : ca. 750 ms

: ca. 750 ms Datenverbrauch : ca. 1,6–2,3 MB pro 10 Minuten Live-Nutzung

: ca. 1,6–2,3 MB pro 10 Minuten Live-Nutzung Login-Methoden : Passwort-Login

: Passwort-Login Navigation : Flüssig

: Flüssig Stabilität : Keine Abstürze

: Keine Abstürze Update-Verhalten: Automatische Quotenaktualisierung

✅Vorteile ❌Nachteile Geringer Datenverbrauch Aktionen und Sonderangebote sind nicht immer sofort erkennbar Stabiler Betrieb ohne Abstürze während der Nutzung Die Startseite lässt sich nicht vollständig individuell anpassen Automatische Aktualisierung der Quoten bei Live-Wetten Klar strukturierte Bereiche für Einzahlungen und Wettabgabe

Die bet365 App im Vergleich zur Konkurrenz

Übersicht der Merkmale

Du möchtest wissen, wie sich die bet365 App im Vergleich zu den Konkurrenten auf dem Sportwettenmarkt schlägt? Hier eine Vergleichstabelle:

Anbieter Merkmale Live- Streaming Push-Benachrichtigungen bet365 Live Bet / Statistiken / One-tap-Wettabgabe ✅ Score Alert ✅ / Odds change ❌ Tipico Live-Wetten mit Echtzeit-Quoten / In-Play-Statistiken / Cash-Out-Funktion / intuitive Navigation ✅ Wett-Updates ✅ / Promotions & Angebote ✅ Bet at Home Live-Wetten mit dynamischen Quoten / Cash-Out / umfangreiche Live-Statistiken ❌ Quotenänderungen und Wett-Updates ✅

Zahlungs- und Gewinnmanagement

Anbieter Cash-Out Einzahlung Zahlungsmethoden bet365 ❌ €5 min Card / SEPA Tipico ❌ €10 min Card / SEPA Bet at Home ❌ €10 min Card / SEPA

Wenn du mehr über die Handy-Apps von vertrauenswürdigen Sportwetten-Anbietern erfahren möchtest, wirst du auf dieser Seite fündig.

Unser abschließendes Urteil über die bet365 App

Nach mehr als sieben Tagen intensiver Testarbeit halten unsere Experten fest, dass die bet365 App an der Spitze des Bewerberfeldes um die beste Sportwetten-App steht. Die hohe Arbeitsgeschwindigkeit und die problemlose Navigation sind nur einige der zahlreichen Pluspunkte. Wir möchten außerdem das Einstiegsangebot für Neukunden hervorheben, das ab einer Einzahlung von 5 Euro verfügbar ist. Bei bet365 können Neulinge definitiv nichts falsch machen – es spricht daher nichts gegen eine sofortige Registrierung.

bet365 App - FAQ

+ Sind meine persönlichen Daten sicher? Bet365 verwendet zum Schutz der Besucherdaten eine starke SSL-Verschlüsselung. Der Anbieter hält sich außerdem an die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), sodass es auch in dieser Hinsicht keine Bedenken gibt. + Ist die Nutzung kostenlos oder gibt es versteckte Gebühren? Die Nutzung der Bet365 App ist für alle Nutzer kostenlos. Dies gilt ebenso für die Einzahlungen, Live-Chat und weitere Funktionen. Versteckte Gebühren gibt es bei Bet365 nicht. + Erhalte ich aufdringliche Benachrichtigungen? Ob du Benachrichtigungen (“Push-Mitteilungen”) über die Bet365 App erhalten möchtest, kannst du selbst entscheiden. Gehe einfach in die Einstellung deines Endgeräts und lege individuell fest, welche Arten von Informationen angezeigt werden sollen. + Wird die Wettsteuer automatisch abgezogen, oder muss ich sie selbst tragen? Seit Anfang 2024 wird die in Deutschland obligatorische Wettsteuer von Bet365 übernommen. Du musst dich daher nicht selbst um das Abführen der Steuer kümmern. + Wie kann ich mein Konto löschen? Wenn du bei Bet365 dein Konto löschen möchtest, genügt es, eine Nachricht an den Kundendienst zu senden. Der Support löscht das Konto nach unserer Erfahrung innerhalb von 24 Stunden.

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