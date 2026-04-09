Ballon d’Or Wett Tipp: Die 5 Top-Favoriten für 2025/26 im Quoten-Check

Nachdem Rodri den Award für Manchester City abräumen konnte – rücken nun auch Europas Top-Mittelfeldspieler wieder in den Fokus? Declan Rice und Michael Olise gelten als ernsthafte Kandidaten für die Weltfußballer-Wahl.

2025/26 Ballon d’Or: Wer gewinnt die Trophäe? Quoten Harry Kane 3.50 Lamine Yamal 4.50 Kylian Mbappe 7.00 Declan Rice 7.00 Michael Olise 7.00

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Harry Kanes Gala im Bernabéu macht ihn zum klaren Favoriten

Völlig zurecht steht Harry Kane derzeit an der Spitze des Marktes. Der Superstar des FC Bayern München hat in der laufenden Bundesliga-Saison bereits 31 Tore in 26 Einsätzen erzielt. Auch auf der europäischen Bühne liefert er ab: 11 Treffer in 10 Champions-League-Partien der Saison 2025/26 sprechen eine deutliche Sprache.

Zuletzt glänzte Kane als Führungsfigur beim 2:1-Sieg der Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Real Madrid. Sein Auftritt im Bernabéu war schlichtweg Weltklasse – eiskalt und effizient, genau wie man es von ihm in den letzten Jahren gewohnt ist.

Dank seiner sechs Tore in vier nationalen Pokalspielen haben die Bayern weiterhin die Chance auf das Triple. Während die Meisterschaft fast eingetütet ist, geht der FCB als großer Favorit ins DFB-Pokal-Finale und hat beste Chancen auf das Halbfinale der Champions League. Sollte Kane mit Bayern mehrere Titel holen und England bei der Weltmeisterschaft weit führen, wird an ihm kein Weg vorbeiführen.

Lamine Yamal braucht wohl eine starke Weltmeisterschaft

Lamine Yamal hat sein Spiel in dieser Saison noch einmal auf ein neues Level gehoben. Nachdem er letztes Jahr auf 22 Torbeteiligungen in 35 La-Liga-Spielen kam, steht er 2025/26 bereits nach 26 Einsätzen bei beeindruckenden 23 Scorerpunkten.

Auch in der Champions League hat er seine Marke aus dem Vorjahr (8 Beteiligungen) bereits geknackt – und das trotz fünf weniger absolvierter Spiele.

Barca wird sich den Titel in La Liga kaum noch nehmen lassen, doch nach der überraschenden 0:2-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid hängen die Träume in der Königsklasse am seidenen Faden. Um Kane noch abzufangen, müsste Yamal wohl eine Hauptrolle bei der WM für Spanien spielen.

Verbauen fehlende Vereinstitel Kylian Mbappé die Chancen?

Kylian Mbappé steht aktuell bei 23 Toren in 25 La-Liga-Partien. Bei noch acht verbleibenden Spieltagen fehlen ihm nur noch sieben Scorerpunkte, um seinen Wert aus der Vorsaison (34) einzustellen.

Seine stärksten Leistungen hob er sich 2025/26 oft für die Champions League auf. Mit 14 Toren in zehn Spielen hat der französische Angreifer seine Ausbeute im Vergleich zum Vorjahr bereits verdoppelt.

Dennoch könnten Mbappés individuelle Glanzleistungen ohne Vereinstitel verpuffen. Real Madrid liegt in der Liga deutlich zurück, und nach der 1:2-Heimpleite gegen Bayern steht man vor dem Rückspiel im Viertelfinale mit dem Rücken zur Wand.

Selbst wenn seine Statistiken überragend bleiben, wird es für den Ballon d’Or ohne großen Titel schwierig. Sein einziger Weg zum Gold könnte ein WM-Sieg inklusive Torschützenkönig-Krone mit Frankreich sein.

Tritt Declan Rice in die Fußstapfen von Rodri?

ManCitys Rodri war einer der wenigen Mittelfeldspieler der letzten Jahrzehnte, die sich den Ballon d’Or sichern konnten. Sein Erfolg hat die Tür für andere Strategen im Zentrum geöffnet. Declan Rice, der Taktgeber beim FC Arsenal, ist in dieser Saison ein heißer Kandidat.

Rice ist der entscheidende Faktor für den Höhenflug der Gunners an der Spitze der Premier League. Der 27-Jährige wurde in dieser Saison bereits fünfmal in 30 Ligaspielen zum „Man of the Match“ gewählt. Neun Torbeteiligungen in 30 Spielen sind für einen defensiven Mittelfeldspieler zudem ein überragender Wert.

Die einzige realistische Chance für Rice, Rodris Erfolg zu wiederholen, führt jedoch über das Double aus Premier League und Weltmeisterschaft in diesem Sommer.

Michael Olise: Ein weiterer Bayern-Star im Rampenlicht

Die Formkurve von Michael Olise beim FC Bayern hat dafür gesorgt, dass der 24-Jährige weltweit im Fokus steht. Der Franzose kommt in dieser Bundesliga-Saison bereits auf 29 Torbeteiligungen in 26 Spielen.

Zusätzlich stehen für ihn neun Scorerpunkte in zehn Champions-League-Einsätzen zu Buche. Damit ist Olise für die Bayern mittlerweile fast so unverzichtbar wie Harry Kane selbst.

Die Buchmacher geben dem Rechtsaußen die gleichen Chancen wie Rice und Mbappé. Da Mbappé bei der WM 2026 für Frankreich jedoch vermutlich die wichtigere Rolle spielen wird, ist ein Wett Tipp auf Olise als Gesamtsieger zum jetzigen Zeitpunkt mit gewissen Risiken verbunden.

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