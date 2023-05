Zukunft von Carlo Ancelotti bei Real Madrid? Florentino Perez wird deutlich

Um die Zukunft von Carclo Ancelotti ranken sich zahlreiche Gerüchte. Präsident Florentino Perez wurde nach dem Copa-Sieg nun aber deutlich.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Präsident Florentino Perez hat nach dem Gewinn der Copa del Rey gegen Osasuna (2:1) einem möglichen Abschied von Trainer Carlo Ancelotti am Saisonende eine klare Absage erteilt.

WAS WURDE GESAGT? "Davon will ich gar nichts hören. Wir haben noch ein Jahr Vertrag und wir sind sehr glücklich mit Ancelotti", kommentierte Perez sämtliche Spekulationen.

"Meine Zukunft? Ich habe viele, viele Male gesagt, dass mein Vertrag bis 2024 läuft", ergänzte Ancelotti selbst.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der jüngeren Vergangenheit gab es zahlreiche Gerüchte, Ancelotti könnte die Königlichen am Saisonende verlassen und die brasilianische Nationalmannschaft als Trainer übernehmen. Sogar Seleção-Keeper Ederson hatte sich positiv geäußert.

WIE GEHT ES WEITER? Während nach den jüngsten Aussagen viel auf einen Ancelotti-Verbleib in Madrid hindeutet, werden hinter den Kulissen dennoch schon mögliche Nachfolger gehandelt. Kandidaten sind unter anderem Mauricio Pochettino oder Real-Legende Raul.