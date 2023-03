Carlo Ancelotti als brasilianischer Nationaltrainer? - "Es gibt eine große Möglichkeit"

Der ehemalige Bayern-Coach gilt als Wunschkandidat des Verbands CBF. Torwart Ederson wäre glücklich, sollte Ancelotti wirklich kommen.

WAS IST PASSIERT? Die Spekulationen um ein Engagement von Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti beim brasilianischen Verband erhalten neue Nahrung. Laut Selecão-Keeper Ederson sei es wahrscheinlich, dass der Italiener den Rekordweltmeister übernimmt.

WAS WURDE GESAGT? Ederson erklärte im Rahmen einer Pressekonferenz zu Ancelotti: "Ich habe mit Casemiro, Vinícius und Militão gesprochen. Es gibt eine große Möglichkeit, dass er der neue Trainer Brasiliens wird." Edersons drei genannte Nationalmannschaftskameraden spielten oder spielen unter Ancelotti bei den Blancos. Der Italiener sei ein "außergewöhnlicher Trainer, jeder in unserer Gruppe mag ihn".

Weiter führte er mit Blick auf ein mögliches Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und seinem Klub Manchester City lächelnd aus: "Wir werden versuchen, Real Madrid rauszuwerfen, damit Ancelotti so schnell wie möglich nach Brasilien kommen kann."

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Selecao ist nach dem Abschied von Tite im Anschluss an die Weltmeisterschaft in Katar ohne Cheftrainer. Zahlreiche große Namen wurden gehandelt, darunter neben dem ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw eben auch immer wieder Ancelotti. Aktuell betreut der ehemalige Bundesligaprofi Ramon Menezes interimsmäßig Ederson und Co.

Ancelotti steht bei Real Madrid noch bis 2024 unter Vertrag. Allerdings mehren sich die kritischen Stimmen an dem 63-Jährigen, da Real in LaLiga abgeschlagen hinter dem FC Barcelona auf Platz zwei der Tabelle liegt.

DIE REAKTION? Im Gespräch mit dem italienischen Radiosender Rai Radio 1 sagte Ancelotti bereits im Dezember über die Spekulationen zu seiner Zukunft: "Ich habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, und wenn Madrid mich bis dahin nicht entlässt, werde ich nicht wechseln".

WIE GEHT ES WEITER: Brasilien trifft im ersten Spiel nach dem Viertelfinalaus bei der WM gegen Kroatien in einem Freundschaftsspiel am 25. März auf Marokko.