Die WM-Qualifikation live im TV und im LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung der Länderspiele

Die WM-Qualifikation steht auf dem Programm und Ihr könnt sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM dabei sein. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung!

Nach der Bundesliga ist vor der WM-Qualifikation: Ab Mittwoch wird in Europa die Gruppenphase ausgetragen, bei der die Mannschaften um die Teilnahme an der WM 2022 in Katar kämpfen. Doch auf welchem Sender werden die Länderspiele eigentlich übertragen?

In diesem Artikel hat Euch Goal die Übertragung der anstehenden WM-Qualifikation im TV und im LIVE-STREAM kompakt zusammengefasst. Neben allen Informationen zu den übertragenden Sendern erhaltet Ihr hier auch eine Übersicht über die ersten drei Spieltage.

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele der WM-Qualifikation in voller Länge im LIVE-STREAM. Einzige Ausnahme: Die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft mit Island (25. März), Rumänien (28. März) und Nordmazedonien (31. März) sind ausschließlich bei RTL zu sehen.

Um die anstehenden Länderspiele im LIVE-STREAM erleben zu können, müsst Ihr Euch jedoch zunächst auf der DAZN-Webseite registrieren. Anschließend erhaltet Ihr als Neukunde einen kostenlosen Probemonat, mit dem Ihr den Streamingdienst zunächst vier Wochen testen könnt.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt, könnt Ihr Euer Abonnement für 11,99 Euro monatlich oder bei Abschluss eines Jahresabos für einmalig 119,99 Euro verlängern. In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir Euch die Registrierung beim Streamingdienst ausführlich erklärt.

Sobald Ihr ein Konto bei DAZN erstellt habt, stehen Euch alle Spiele der WM-Qualifikation im LIVE-STREAM zur Verfügung. Diese könnt Ihr Euch sowohl über die DAZN-Webseite als auch über die kostenlose DAZN-App, die es im Google Play-Store und im iTunes-Store gibt, ansehen.

Doch DAZN lässt sich mit wenigen Handgriffen auch auf den Fernseher streamen. Dafür müsst Ihr ebenfalls nur die DAZN-App auf Eurem Smart-TV installieren. Zudem lässt sich DAZN auch über Apple TV, Google Chromecast und den Amazon-Fire-TV-Stick nutzen.

Ihr seid Euch noch unsicher, ob sich ein Abonnement für Euch lohnen würde? Neben der WM-Qualifikation hat DAZN auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, die Champions League und die Europa League sowie zahlreiche weitere Top-Ligen im Programm.

Die WM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM am Mittwoch, den 24. März 2021

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG Türkei - Niederlande 18 Uhr DAZN Estland - Tschechien 18 Uhr DAZN Portugal - Aserbaidschan 20.45 Uhr DAZN Belgien - Wales 20.45 Uhr DAZN Frankreich - Ukraine 20.45 Uhr DAZN Zypern - Slowakei 20.45 Uhr DAZN Malta - Russland 20.45 Uhr DAZN Slowenien - Kroatien 20.45 Uhr DAZN Serbien - Irland 20.45 Uhr DAZN Finnland - Bosnien-Herzegowina 20.45 Uhr DAZN Gibraltar - Norwegen 20.45 Uhr DAZN Lettland - Montenegro 20.45 Uhr DAZN

Die WM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM am Donnerstag, den 25. März 2021

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG Bulgarien - Schweiz 18 Uhr DAZN Israel - Dänemark 18 Uhr DAZN Deutschland - Island 20.45 Uhr RTL Schottland - Österreich 20.45 Uhr DAZN England - San Marino 20.45 Uhr DAZN Italien - Nordirland 20.45 Uhr DAZN Spanien - Griechenland 20.45 Uhr DAZN Republik Moldau - Färöer 20.45 Uhr DAZN Andorra - Albanien 20.45 Uhr DAZN Ungarn - Polen 20.45 Uhr DAZN Liechtenstein - Armenien 20.45 Uhr DAZN Rumänien - Nordmazedonien 20.45 Uhr DAZN Schweden - Georgien 20.45 Uhr DAZN

Die WM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM am Samstag, den 27. März 2021

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG Russland - Slowenien 15 Uhr DAZN Montenegro - Gibraltar 15 Uhr DAZN Norwegen - Türkei 18 Uhr DAZN Niederlande - Lettland 18 Uhr DAZN Kroatien - Zypern 18 Uhr DAZN Belarus - Estland 18 Uhr DAZN Serbien - Portugal 20.45 Uhr DAZN Tschechien - Belgien 20.45 Uhr DAZN Slowakei - Malta 20.45 Uhr DAZN Irland - Luxemburg 20.45 Uhr DAZN

Die WM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM am Sonntag, den 28. März 2021

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG Kasachstan - Frankreich 15 Uhr DAZN Albanien - England 18 Uhr DAZN Georgien - Spanien 18 Uhr DAZN Dänemark - Republik Moldau 18 Uhr DAZN Armenien - Island 18 Uhr DAZN Rumänien - Deutschland 20.45 Uhr RTL Österreich - Färöer 20.45 Uhr DAZN Schweiz - Litauen 20.45 Uhr DAZN Israel - Schottland 20.45 Uhr DAZN Polen - Andorra 20.45 Uhr DAZN San Marino - Ungarn 20.45 Uhr DAZN Ukraine - Finnland 20.45 Uhr DAZN Bulgarien - Italien 20.45 Uhr DAZN Kosovo - Schweden 20.45 Uhr DAZN Nordmazedonien - Liechtenstein 20.45 Uhr DAZN

Die WM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM am Dienstag, den 30. März 2021

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG Zypern - Slowenien 18 Uhr DAZN Aserbaidschan - Serbien 18 Uhr DAZN Luxemburg - Portugal 20.45 Uhr DAZN Belgien - Belarus 20.45 Uhr DAZN Gibraltar - Niederlande 20.45 Uhr DAZN Türkei - Lettland 20.45 Uhr DAZN Kroatien - Malta 20.45 Uhr DAZN Slowakei - Russland 20.45 Uhr DAZN Wales - Tschechien 20.45 Uhr DAZN Montenegro - Norwegen 20.45 Uhr DAZN

Die WM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM am Mittwoch, den 31. März 2021