WM: Kroatiens Trainer Zlatko Dalic nach Messi-Elfmeter angefressen

Kroatien musste sich im ersten WM-Halbfinale Argentinien mit 0:3 geschlagen. Nach Schlusspfiff war Trainer Zlatko Dalic angefressen.

WAS IST PASSIERT? Die argentinische Nationalmannschaft rund um Superstar Lionel Messi setzte sich im ersten Halbfinale der WM 2022 in Katar mit 3:0 gegen Kroatien durch. Lionel Messi sorgte nach 34. Minuten per Elfmeter für die Führung der Südamerikaner, die weiteren Treffer erzielte Julián Álvarez.

Der Sieg für die Albiceleste ging auch in der Höhe in Ordnung - doch der Elfmeter für das Team von La Pulga sorgte nicht nur während des Spiels für Diskussionen. Diese gingen sogar so weit, dass Kroatiens Co-Trainer Mario Mandzukic vom Platz flog. Auch Cheftrainer Zlatko Dalic war in den Interviews nach Schlusspfiff mächtig angefressen.

WAS WURDE GESAGT? Dalic sagte: "Wir müssen wieder auf die Beine kommen. Wir hatten viel Ballbesitz und kassieren dann ein Tor per Elfmeter, das sehr verdächtig war. Dieses Tor hat das Spiel in eine andere Richtung gelenkt. Nach dem zweiten Tor war es dann erledigt."

Weiterhin lobte er seine Spieler für ihren Einsatz: "Ich habe den Spielern gesagt, dass sie den Kopf hochnehmen müssen und stolz sein können. Sie haben gespürt, dass sie heute mehr hätten machen können. Wir müssen jetzt um den dritten Platz kämpfen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien war in den ersten 30 Minuten sehr taktischer Natur - wohlwollend ausgedrückt. Die Partie war zwar durchaus eng, riesige Torchancen waren auf beiden Seiten allerdings Mangelware. So liegt Zlatko Dalic mit seiner Einschätzung, dass der Messi-Elfmeter ein Wendepunkt in der ersten Halbzeit darstellte, nicht falsch.

An der Rechtmäßigkeit des Strafstoßes gibt es aber auch im Nachhinein nichts zu rütteln. Kroatiens Schlussmann Livakovic räumte Julián Álvarez eindeutig ab, wobei der Fehler eher von der Abwehr der Dalic-Elf ausging. Die hatte vorher gepennt, Argentiniens Stürmer durchlaufen lassen und den eigenen Torhüter in eine brenzlige Situation gebracht.

Bemerkenswert und womöglich auch ein Faktor für Dalics "Verdächtig"-Aussage: Im sechsten Spiel dieser Endrunde bekam die Albiceleste bereits den fünften Strafstoß zugesprochen.

WIE GEHT ES WEITER? Für Kroatien ist der Traum vom Weltmeistertitel geplatzt, nach der Final-Niederlage 2018 gegen Frankreich muss sich das Team um Luka Modric nun mit dem Spiel um Platz drei begnügen. Dieses findet am Samstag, den 17.12., um 16 Uhr deutscher Zeit im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan statt.

Die Kroaten treffen auf den Verlierer der zweiten Halbfinal-Partie zwischen Frankreich und Marokko, welche am 14.12. ausgetragen wird.