Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Marokko? Das WM Halbfinale 2022 im TV und LIVE STREAM

Frankreich und Marokko kämpfen um den Einzug in das WM-Finale. Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Am Mittwochabend, den 14. Dezember 2022, treffen Frankreich und Marokko im Halbfinale der WM 2022 aufeinander. Die Partie im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor startet um 20 Uhr (deutsche Zeit).

Mit Marokko als Halbfinalteilnehmer haben vor der WM wahrscheinlich nur wenige Fans gerechnet. Tatsächlich ist das Team von Trainer Walid Regragrui noch ungeschlagen. Insgesamt kassierte man bisher überhaupt nur ein Gegentor. Auch dieses Spiel gewann Marokko nach dem 0:1 aber noch mit 2:1 gegen Kanada. Die Franzosen sind also gewarnt.

Favorit ist das Team von Didier Deschamps natürlich trotzdem. Frankreich ist auf jeder Position mit Weltklasse-Spielern besetzt, besonders die Offensivabteilung um Kylian Mbappé, Oliver Giroud, Ousmane Dembélé und Antoine Griezmann wird den Marokkanern alles abverlangen.

Ob die Underdog-Story der WM weitergeht oder ob Frankreich nach 2018 wieder ins Finale einziehen kann, sehen wir dann am 14. Dezember ab 20 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Marokko? Die Eckdaten zur Partie

Begegnung Frankreich vs. Marokko Wettbewerb WM-Halbfinale Anpfiff 14. Dezember - 20 Uhr Spielort Al-Bayt-Stadion (Al-Khor)

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Marokko? Das Spiel im TV sehen

Nur noch ein Halbfinale und das Endspiel stehen an, dann ist auch diese Weltmeisterschaft bereits vorbei. Beide Spiele könnt Ihr wie gewohnt im TV verfolgen. Wo genau Ihr das Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko sehen könnt, zeigen wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Marokko? Die Übertragung im ZDF

Frankreich vs. Marokko könnt Ihr live und in ganzer Länge beim ZDF sehen. 45 Minuten vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung bei der Euch noch einmal Moderator Jochen Breyer gemeinsam mit Martina Voss-Tecklenburg, Christoph Kramer und Per Mertesacker begrüßt.

Um 20 Uhr übernimmt dann Kommentator Béla Réthy mit Experte Sandro Wagner.

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Marokko? Mit MagentaTV zusehen

Ebenfalls live sehen könnt Ihr das Spiel auch beim Pay-TV-Sender MagentaTV. Dieser gehört zur Telekom und zeigt alle Partien der WM live und in ganzer Länge. Kostenlos zusehen wie im Free-TV könnt Ihr dort aber nicht.

Um das Halbfinale bei MagentaTV sehen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei schenkt Euch der Bezahlsender aktuell die ersten sechs Monate, danach werden aber monatlich zehn Euro fällig. Insgesamt seid Ihr dann auch zwei Jahre an dieses Abonnement gebunden.

Wenn Ihr bereits ein Abo habt, dann könnt Ihr dort einfach einschalten und das Spiel live verfolgen. Genauere Infos zu den Inhalten bei MagentaTV findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Frankreichs vs. Marokko? Der LIVE-STREAM zum Spiel

Sowohl das ZDF als auch MagentaTV bieten Euch die Möglichkeit an, das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Marokko? Der LIVE-STREAM des ZDF

Ihr habt keinen normalen Fernsehanschluss mehr, wollt das Spiel aber trotzdem live sehen? Dann können wir Euch den LIVE-STREAM des ZDF empfehlen. Ihr braucht nur ein internetfähiges Gerät, wie euer Smartphone oder ein Tablet und könnt schon das ganze Spiel per STREAM sehen.

Dazu braucht Ihr nur auf diesen Link klicken. Und kostenlos ist der LIVE-STREAM natürlich ebenfalls.

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Marokko? Der LIVE-STREAM bei MagentaTV

Alternativ könnt Ihr auch auf den LIVE-STREAM bei MagentaTV zurückgreifen. Dieser ist aber wie die TV-Übertragung kostenpflichtig. Ohne Abo könnt Ihr dort also auch nicht zusehen. Zu finden ist der STREAM auf der MagentaTV-Website

Hier könnt Ihr Euch noch einmal genauer über den Bezahlsender informieren.

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Marokko? Der LIVE-TICKER bei GOAL

Up to date was das Spielgeschehen angeht, bleibt Ihr auch mit dem LIVE-TICKER von GOAL. Falls Ihr also weder die TV-Übertragung noch einen LIVE-STREAM verfolgen könnt, dann ist der LIVE-TICKER die ideale Lösung, um nichts zu verpassen.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Marokko? Die Aufstellungen des Halbfinals

Die Aufstellungen beider Teams könnt Ihr hier eine Stunde vor Spielbeginn sehen.