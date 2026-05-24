WM 2026: Wer ist der jüngste Spieler bei einer Weltmeisterschaft?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 startet im Juni in Mexiko, Kanada und den USA. Die besten Spieler der Welt kämpfen dort um den Pokal.

Neben Superstars wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo treten dort auch Youngsters wie die Teenager Lamine Yamal, Estevao und Yan Diomande an, die das Turnier bereichern und ihren Ruf als Wunderkinder festigen wollen.

Wer ist der jüngste männliche Spieler in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft?

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Der jüngste männliche Spieler in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft ist Norman Whiteside. Der Manchester-United-Profi war erst 17 Jahre und 41 Tage alt, als er 1982 in Spanien im ersten Spiel des Turniers für Nordirland gegen Jugoslawien auflief.

Mit seinem Einsatz brach Whiteside den vorherigen Rekord der brasilianischen Legende Pele und gab später zu, dass sein Debüt für Chaos sorgte.

"Als Billy [Bingham] das Team bekanntgab, strömten Medien aus aller Welt in unser Hotel", sagte er der FIFA-Website. "Erinnern Sie sich an David Beckham bei LA Galaxy, als das halbe Spielfeld voller Kameras war? Es war ähnlich, denn ich war dabei, Pelés Rekord zu brechen."

"Als Kind erlebte ich das alles zum ersten Mal, etwa Interviews mit Medien aus aller Welt. Heute bekommen Spieler Medientraining, wir hatten das nicht. Ich stand im Hotel, und 200 Leute stellten Fragen. Alles war völlig neu für mich. Pelé schickte nach dem Spiel einen kurzen Clip, in dem stand: 'Norman, ich möchte dir gratulieren und hoffe, dass du weitermachst und das erreichst, was ich erreicht habe, und drei Weltmeisterschaften gewinnst!' Ich konnte nicht aufhören zu lachen, das ist urkomisch."

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Das war nicht der einzige Rekord, den er in diesem Spiel aufstellte. Whiteside sah gegen Jugoslawien die Gelbe Karte und ist damit auch der jüngste Spieler, der jemals in einem WM-Spiel verwarnt wurde. Er sagte: "Ich war der Einzige, der in diesem Spiel die Gelbe Karte bekam, also bin ich auch der Jüngste bei einer Weltmeisterschaft! Ich war einfach zu enthusiastisch, wenn man es so ausdrücken will."

Nordirland kam bei dem Turnier weit und überraschte mit einem 1:0-Sieg gegen Spanien auf dem Weg ins Viertelfinale. Frankreich beendete den Lauf mit einem 4:1, doch 1986 schaffte Nordirland erneut die Qualifikation.

Bei der WM 1982 blieb Whiteside ohne Tor, doch 1986 traf er und bekam dafür ein besonderes Geschenk.

"Bei jedem Turnier gibt es zehn Uhren für die zehn schnellsten Tore", sagte er. "Ich war der neuntschnellste Torschütze bei der WM in Mexiko und habe sie seit diesem Tag nicht mehr vom Arm genommen. Sie ist vielleicht nur 200 Pfund wert, aber ich mache mir keine Gedanken über eure Rolex und all das – ich habe diese hier."

Später gewann Whiteside Titel mit Manchester United und erzielte 1985 im FA-Cup-Finale gegen Everton den entscheidenden Treffer. Weniger als zehn Jahre nach seinem WM-Debüt beendeten anhaltende Knieverletzungen seine Karriere.

Rang Spieler Alter Turnier 1. Norman Whiteside Nordirland gegen Jugoslawien 17 Jahre, 41 Tage WM 1982 2. Samuel Eto'o Kamerun gegen Italien 17 Jahre, 99 Tage WM 1998 3, Femi Opabunmi Nigeria gegen England 17 Jahre, 101 Tage Weltmeisterschaft 2002 4. Salomon Olembe Kamerun gegen Österreich 17 Jahre, 185 Tage WM 1998 5. Pele Brasilien gegen die UdSSR 17 Jahre, 235 Tage Weltmeisterschaft 1958

Wer ist die jüngste Spielerin in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft?

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Die Südkoreanerin Casey Phair schrieb sich 2023 in die Geschichtsbücher ein, als sie zur jüngsten Spielerin in der Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft wurde. Phair kam im Alter von 16 Jahren und 26 Tagen beim 0:2 gegen Kolumbien in Sydney für Südkorea ins Spiel.

Der Trainer berief sie in den WM-Kader, nachdem sie in nur zwei U17-Spielen fünf Tore erzielt hatte. Zum Zeitpunkt ihrer Berufung gehörte sie noch keinem Verein an und spielte in den Vereinigten Staaten in einer Jugendakademie.

Trainer Colin Bell sprach nach dem Spiel über seine Entscheidung, Phair ein historisches Debüt zu ermöglichen, und erklärte gegenüber Reportern: "Es ist für eine Spielerin in jedem Alter schwierig, bei einem 0:2-Rückstand eingewechselt zu werden und etwas zu bewirken. Aber ich wollte sie ins Spiel bringen, um ihr diese Erfahrung zu ermöglichen und um allen in unserem Kader zu signalisieren, dass solche Spielerinnen die Zukunft sind."

"Sie hat sich die Chance verdient. Sie hat im Training überzeugt. Casey ist die Zukunft dieser Mannschaft. Wir brauchen starke, schnelle Spielerinnen mit körperlicher Präsenz. Wir sind noch im Wettbewerb. Wir haben noch Chancen, weiterzukommen, aber wir brauchen mehr Intensität. Das brauchen wir auf Vereinsebene in Südkorea, wir brauchen diese Art von Spielerinnen. Casey hat die Schnelligkeit und die Kraft – da muss der Rest der Mannschaft noch einen Schritt zulegen."

Südkorea verlor seine ersten beiden Gruppenspiele bei der Weltmeisterschaft gegen Marokko und Kolumbien und landete auf dem letzten Platz, rettete jedoch etwas Stolz, indem es Deutschland ein 1:1-Unentschieden abrang, wodurch der zweifache Weltmeister ebenfalls aus dem Turnier ausschied.

Unterdessen wurde Phair nach dem Turnier Profi und unterschrieb einen Dreijahresvertrag beim NWSL-Klub Angel City, womit sie damals die jüngste Spielerin in der Geschichte von Angel City wurde.