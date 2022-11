WM 2022: FA trauert! Wales-Fan verstirbt in Katar

WAS IST PASSIERT? Wales-Fan Kevin Davies (62) ist während der WM 2022 in Katar verstorben. Dies bestätigte der walisische Fußballverband am Samstagmittag offiziell.

WAS WURDE GESAGT? "Unser tiefes Beileid von allen Mitgliedern des Walisischen Fußballverbands. Unsere Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei Kevins Familie und Freunden", twitterte die walisische FA. "Die FAW steht in Kontakt mit Kevins Familie, um in jeder erdenklichen Weise zu helfen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 62-jährige weilte laute BBC mit seinem Sohn bei der Weltmeisterschaft in Katar, soll das Spiel der Waliser gegen den Iran (0:2) allerdings nicht im Stadion besucht haben. Gemäß dem Bericht soll Davies an einem natürlichen Tod gestorben sein.

Mae CBDC yn cydymdeimlo efo teulu a ffrindiau Kevin Davies.



Our deepest condolences from everyone at the Football Association of Wales. Our thoughts are with Kevin’s family and friends at this sad time.



The FAW is in contact with Kevin's family to help in whatever way we can.