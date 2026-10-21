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Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Schachtar Donezk heute live im TV und Livestream?

Inter Mailand - Schachtar Donezk
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In der Champions League spielt Inter Mailand gegen Schachtar Donezk. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Inter Mailand und Schachtar Donezk beginnt am 21.10.2026, 21:00.

DeutschlandDAZN
ÖsterreichSky Austria

Anstoßzeit Inter Mailand gegen Schachtar Donezk

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Champions League - Spielwoche 3
Giuseppe Meazza

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs Schachtar Donezk heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Inter Mailand und Schachtar Donezk ist in Deutschland live auf DAZN zu sehen.

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Inter Mailand vs. Schachtar Donezk: Spielvorschau

Inter Mailand empfängt Schachtar Donezk im Giuseppe Meazza in Mailand in der Champions League – ein Spiel, das für die Nerazzurri mehr als drei Punkte bedeutet.

Cristian Chivu steht unter Druck. Nach der 3:4-Niederlage gegen Club Brügge in der Königsklasse braucht Inter zuhause eine Reaktion – und der Trainer hat klare Worte gefunden: Kritik soll an ihm hängen bleiben, seine Mannschaft soll sich ausschließlich auf den Sieg konzentrieren.

Alessandro Bastoni hat intern ähnlich deutliche Töne angeschlagen. Der Innenverteidiger forderte seine Mitspieler auf, sich nichts auf vergangene Erfolge einzubilden und die aktuelle Realität in der Champions League nüchtern zu betrachten.

Schachtar Donezk reist in blendender Form nach Mailand. Arda Turans Mannschaft hat alle fünf letzten Pflichtspiele gewonnen, darunter ein 3:1 gegen AEK Athen in der Champions League – kein Gegner, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte.

Immerhin: In der Serie A zeigte Inter zuletzt Charakter. Beim 3:1-Comeback-Sieg in Bologna drehte die Mannschaft einen Rückstand in der zweiten Halbzeit und bewies damit Tiefe und kollektiven Willen. Nicolo Barella, der in Abwesenheit des verletzten Lautaro Martinez die Kapitänsbinde trug, war dabei zentrale Figur.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet alle Informationen zur Übertragung nachfolgend.


Inter Mailand vs. Schachtar Donezk: Aufstellungen

Inter Mailand vs Schachtar Donezk Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
page.match.formation.title
Schachtar Donezk crest
Schachtar Donezk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoKaua EliasKaua Elias
Schachtar Donezk crest
Schachtar Donezk
SHK
3-5-2
Inter Mailand

Startelf

Schachtar Donezk

Trainer

  • C. Chivu
  • A. Turan

Form

INT

INT - Form

ROM
U2-2
LUM
S2-0
PAR
S3-0
CLB
N3-4
BOL
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
13/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SHK

SHK - Form

CHO
S2-0
LNZ
S3-0
VRI
S0-3
AEK
S3-1
KOL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
13/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Inter Mailand kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Die Nerazzurri erzielten dabei elf Tore und kassierten neun – zuletzt gelang ein 3:1-Sieg gegen Bologna in der Serie A. Zuvor setzte es eine 3:4-Niederlage gegen Club Brügge in der Champions League, die einzige Niederlage in diesem Zeitraum, aber eine mit spürbaren Folgen.

Schachtar Donezk ist in hervorragender Verfassung: fünf Spiele, fünf Siege, elf erzielte Tore und nur zwei Gegentreffer. Zuletzt gewann Schachtar 2:1 gegen FC Kolos Kovalivka in der ukrainischen Premier League – drei Tage nach dem 3:1-Erfolg gegen AEK Athen in der Champions League. Zwei Mal hielt die Defensive dabei die Null.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Inter MailandUnentschiedenSchachtar Donezk
2
3
0
Champions League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
Champions League
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Champions League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
Champions League
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Europa League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
5
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
7Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im November 2021 in der Champions-League-Gruppenphase statt: Inter gewann zuhause mit 2:0. Über die letzten fünf Duelle insgesamt kommt Inter auf einen Sieg und drei Unentschieden, während das deutlichste Ergebnis ein 5:0-Erfolg der Nerazzurri im Europa-League-Halbfinale im August 2020 war.

Inter Mailand vs. Schachtar Donezk: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
8
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
12
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
13
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
14
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
16
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
17
ComoComoCOM
210164+23
N
S
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
21
LensLensRCL
210134-13
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
24
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
27
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
29
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
31
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
32
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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