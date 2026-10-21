Das Spiel zwischen Inter Mailand und Schachtar Donezk beginnt am 21.10.2026, 21:00.

Deutschland DAZN Österreich Sky Austria

Anstoßzeit Inter Mailand gegen Schachtar Donezk

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs Schachtar Donezk heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Inter Mailand und Schachtar Donezk ist in Deutschland live auf DAZN zu sehen.

Inter Mailand vs. Schachtar Donezk: Spielvorschau

Inter Mailand empfängt Schachtar Donezk im Giuseppe Meazza in Mailand in der Champions League – ein Spiel, das für die Nerazzurri mehr als drei Punkte bedeutet.

Cristian Chivu steht unter Druck. Nach der 3:4-Niederlage gegen Club Brügge in der Königsklasse braucht Inter zuhause eine Reaktion – und der Trainer hat klare Worte gefunden: Kritik soll an ihm hängen bleiben, seine Mannschaft soll sich ausschließlich auf den Sieg konzentrieren.

Alessandro Bastoni hat intern ähnlich deutliche Töne angeschlagen. Der Innenverteidiger forderte seine Mitspieler auf, sich nichts auf vergangene Erfolge einzubilden und die aktuelle Realität in der Champions League nüchtern zu betrachten.

Schachtar Donezk reist in blendender Form nach Mailand. Arda Turans Mannschaft hat alle fünf letzten Pflichtspiele gewonnen, darunter ein 3:1 gegen AEK Athen in der Champions League – kein Gegner, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte.

Immerhin: In der Serie A zeigte Inter zuletzt Charakter. Beim 3:1-Comeback-Sieg in Bologna drehte die Mannschaft einen Rückstand in der zweiten Halbzeit und bewies damit Tiefe und kollektiven Willen. Nicolo Barella, der in Abwesenheit des verletzten Lautaro Martinez die Kapitänsbinde trug, war dabei zentrale Figur.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet alle Informationen zur Übertragung nachfolgend.





Inter Mailand vs. Schachtar Donezk: Aufstellungen

Form

Inter Mailand kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Die Nerazzurri erzielten dabei elf Tore und kassierten neun – zuletzt gelang ein 3:1-Sieg gegen Bologna in der Serie A. Zuvor setzte es eine 3:4-Niederlage gegen Club Brügge in der Champions League, die einzige Niederlage in diesem Zeitraum, aber eine mit spürbaren Folgen.

Schachtar Donezk ist in hervorragender Verfassung: fünf Spiele, fünf Siege, elf erzielte Tore und nur zwei Gegentreffer. Zuletzt gewann Schachtar 2:1 gegen FC Kolos Kovalivka in der ukrainischen Premier League – drei Tage nach dem 3:1-Erfolg gegen AEK Athen in der Champions League. Zwei Mal hielt die Defensive dabei die Null.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im November 2021 in der Champions-League-Gruppenphase statt: Inter gewann zuhause mit 2:0. Über die letzten fünf Duelle insgesamt kommt Inter auf einen Sieg und drei Unentschieden, während das deutlichste Ergebnis ein 5:0-Erfolg der Nerazzurri im Europa-League-Halbfinale im August 2020 war.

Inter Mailand vs. Schachtar Donezk: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.