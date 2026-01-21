Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Alice Kopp

Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Atletico Madrid heute im Live Stream und live im TV?

Galatasaray trifft am Mittwoch in der Champions League auf Atletico Madrid. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Champions League stehen die Spiele der siebten und vorletzten Runde auf dem Programm. Dabei bekommt es Galatasaray am Mittwoch (21. Januar) mit Atletico Madrid zu tun. Der Anstoß der Begegnung in Istanbul erfolgt um 18.45 Uhr.

Zudem fungiert der Rams Park in Istanbul als Schauplatz des Duells zwischen den Löwen und den Colchoneros. Galatasaray und Atletico Madrid stehen nach den bisherigen sechs Spieltagen bei neun und zwölf Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Galatasaray vs. Atletico Madrid im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Die Begegnung zwischen Galatasaray und Atletico Madrid wird bei DAZN live übertragen. Ihr könnt dabei entweder das Einzelspiel oder die Konferenz einschalten. Die Einzelübertragung startet um 18.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anstoß. Uli Hebel kommentiert die Partie gemeinsam mit Ozan Sülüm, der auf Türkisch begleitet. Parallel beginnt um 18.15 Uhr auch die Konferenz, bei der Michael Born am Mikrofon sitzt.

Voraussetzung für den Empfang bei DAZN ist das Unlimited-Paket. Dieses kostet aktuell 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung. Anschließend steht Euch die DAZN-App kostenlos zur Verfügung, alternativ könnt Ihr den Stream auch per HDMI-Kabel über Notebook oder PC auf den Fernseher übertragen.

SpielGalatasaray – Atletico Madrid
WettbewerbChampions League, Ligaphase, 7. Spieltag
DatumMittwoch, 21. Januar 2026
Uhrzeit18.45 Uhr
OrtRams Park (Istanbul)

Anstoßzeit Galatasaray vs. Atletico Madrid

Galatasaray vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Galatasaray vs Atletico Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

GalatasarayHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-4-2

Home team crestATM
1
U. Cakir
4
I. Jakobs
42
Abdülkerim Bardakci
7
R. Sallai
6
Davinson Sánchez
34
L. Torreira
99
M. Lemina
10
Leroy Sané
53
B. Yilmaz
11
Yunus Akgün
45
V. Osimhen
13
J. Oblak
3
M. Ruggeri
14
M. Llorente
17
D. Hancko
18
M. Pubill
6
Koke
20
G. Simeone
8
P. Barrios
10
Álex Baena
9
Alexander Sörloth
19
Julián Álvarez

4-4-2

ATMAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Buruk

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Simeone

News über Galatasaray

Galatasaray nahm seine neun Punkte vom zweiten bis zum vierten Spieltag mit. Doch nach einem 3:0 bei Ajax unterlagen die Löwen zuletzt gegen Union Saint Gilloise sowie gegen die AS Monaco mit 0:1.

News über Atletico Madrid

Atletico Madrid ließ nur mit einem 2:3 bei Liverpool und einem 0:4 bei Arsenal Punkte liegen. Zuletzt setzten sich die Colchoneros gegen Inter Mailand mit 2:1 sowie bei PSV Eindhoven mit 3:2 durch.

Form

GAL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

ATM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

GAL

Letzte 5 Spiele

ATM

0

Siege

2

Unentschieden

3

Siege

2

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Galatasaray vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

Galatasaray vs. Atletico Madrid (Champions League) live anschauen: Nützliche Links

