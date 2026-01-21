In der Champions League stehen die Spiele der siebten und vorletzten Runde auf dem Programm. Dabei bekommt es Galatasaray am Mittwoch (21. Januar) mit Atletico Madrid zu tun. Der Anstoß der Begegnung in Istanbul erfolgt um 18.45 Uhr.

Zudem fungiert der Rams Park in Istanbul als Schauplatz des Duells zwischen den Löwen und den Colchoneros. Galatasaray und Atletico Madrid stehen nach den bisherigen sechs Spieltagen bei neun und zwölf Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Galatasaray vs. Atletico Madrid im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Atletico Madrid heute im Live Stream und live im TV?

Die Begegnung zwischen Galatasaray und Atletico Madrid wird bei DAZN live übertragen. Ihr könnt dabei entweder das Einzelspiel oder die Konferenz einschalten. Die Einzelübertragung startet um 18.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anstoß. Uli Hebel kommentiert die Partie gemeinsam mit Ozan Sülüm, der auf Türkisch begleitet. Parallel beginnt um 18.15 Uhr auch die Konferenz, bei der Michael Born am Mikrofon sitzt.

Voraussetzung für den Empfang bei DAZN ist das Unlimited-Paket. Dieses kostet aktuell 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung. Anschließend steht Euch die DAZN-App kostenlos zur Verfügung, alternativ könnt Ihr den Stream auch per HDMI-Kabel über Notebook oder PC auf den Fernseher übertragen.

Spiel Galatasaray – Atletico Madrid Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 7. Spieltag Datum Mittwoch, 21. Januar 2026 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Rams Park (Istanbul)

Anstoßzeit Galatasaray vs. Atletico Madrid

Galatasaray vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

News über Galatasaray

Galatasaray nahm seine neun Punkte vom zweiten bis zum vierten Spieltag mit. Doch nach einem 3:0 bei Ajax unterlagen die Löwen zuletzt gegen Union Saint Gilloise sowie gegen die AS Monaco mit 0:1.

News über Atletico Madrid

Atletico Madrid ließ nur mit einem 2:3 bei Liverpool und einem 0:4 bei Arsenal Punkte liegen. Zuletzt setzten sich die Colchoneros gegen Inter Mailand mit 2:1 sowie bei PSV Eindhoven mit 3:2 durch.

Form

Bilanz direkte Duelle

Galatasaray vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

Galatasaray vs. Atletico Madrid (Champions League) live anschauen: Nützliche Links