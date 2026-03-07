Abstiegskampf pur in der 3. Liga: Am 28. Spieltag hat Erzgebirge Aue Alemannia Aachen zu Gast. Die Partie, die Aue unbedingt gewinnen muss, beginnt heute (Samstag, 7. März) um 14 Uhr.

Fans der 3. Liga wissen natürlich, dass einige Spiele live im Free-TV gezeigt werden. Und Aue gegen Aachen zählt dazu! Beim MDR und beim WDR könnt Ihr das mit Spannung erwartete Duell heute frei empfangbar im TV verfolgen, zudem gibt es über die jeweiligen Mediatheken der Kanäle natürlich auch einen kostenlosen Livestream.

Eine Alternative, für die Ihr allerdings etwas bezahlen müsst, bietet MagentaSport. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele der 3. Liga live und hat daher natürlich auch Aue gegen Aachen heute live im Programm. Wenn Ihr vorher ein Abo abschließt, könnt Ihr die Partie also auch bei MagentaSport live sehen. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Aue gegen Aachen im Rahmen der Samstagskonferenz mit allen anderen 14-Uhr-Spielen zu schauen.

Wer zeigt / überträgt Erzgebirge Aue vs. Alemannia Aachen (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

Anstoßzeit Erzgebirge Aue gegen Alemannia Aachen

Erzgebirge Aue vs Alemannia Aachen: Aufstellungen

Erzgebirge Aue vs Alemannia Aachen Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Dabrowski Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Selimbegovic

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Wer zeigt / überträgt Aue vs. Alemannia Aachen heute live im Free TV und Live Stream? News über Erzgebirge Aue

Für Aue steht heute enorm viel auf dem Spiel! Der FC Erzgebirge ist angesichts von bereits acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer dazu verdammt, Aachen zu besiegen, um die Lücke bestenfalls zu verkleinern und keinesfalls noch größer werden zu lassen.

Die knappe 1:2-Niederlage bei Aufstiegskandidat 1860 München unter der Woche machte zwar Hoffnung, brachte aber keine Punkte ein. So ist Aue nun seit acht Spielen sieglos uns sammelte in diesem Zeitraum gerade einmal läppische zwei Punkte. Verliert man auch heute gegen Aachen, wird der bittere Gang in die Regionalliga immer wahrscheinlicher.

News über Alemannia Aachen

Der Alemannia winkt hingegen der vielleicht entscheidende Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Bei einem Sieg würde Aachen den Tabellen-17. aus Aue auf 14 Punkte distanzieren und hätte seinerseits dann 38 Zähler auf dem Konto - es dürfte dann also kaum noch etwas anbrennen.

Zumal die Alemannia die zwei jüngsten Dämpfer mit der 0:1-Niederlage im Landespokalviertelfinale bei Regionalligist Fortuna Köln und dem 1:2 bei Waldhof Mannheim abgeschüttelt hat, unter der Woche beim 1:0 gegen den designierten Absteiger Schweinfurt wichtige drei Punkte sammelte.

Form

Bilanz direkte Duelle

Erzgebirge Aue vs Alemannia Aachen: Die Tabellen

