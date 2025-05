Energie Cottbus trifft am Samstag in der 3. Liga auf den FC Ingolstadt. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der 3. Liga steigen die Spiele der 38. und letzten Runde. Dabei bekommt es Energie Cottbus am Samstag (17. Mai) mit dem FC Ingolstadt zu tun. Der Anpfiff dieses Aufeinandertreffens ertönt um 13.30 Uhr.

Überdies dient das LEAG Energie Stadion als Kulisse des Duells zwischen den Lausitzern und den Schanzern. Energie Cottbus und der FC Ingolstadt halten bei 62 und 51 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Energie Cottbus vs. FC Ingolstadt im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Ingolstadt heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt die Heimpartie von Energie Cottbus gegen den FC Ingolstadt bei MagentaSport im TV und LIVE STREAM mitverfolgen. Es stehen die Übertragung als Einzelspiel sowie in der Konferenz zur Auswahl, wobei die Vorberichterstattungen respektive um 13.15 Uhr und um 12.45 Uhr starten.

Allerdings könnt Ihr die 3. Liga bei MagentaSport nur mit einem kostenpflichtigen Zugang sehen. Seid Ihr bereits Kunden von MagentaTV müsst Ihr für die Monats- und Jahresverträge pro Monat 12,95 bzw. 7,95 Euro bezahlen. Alle anderen müssen hierfür monatlich 19,95 Euro bzw. 12,95 Euro in die Hand nehmen.

Spiel Energie Cottbus – FC Ingolstadt Wettbewerb 3. Liga, 38. Spieltag Datum Samstag, 17. Mai 2025 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort LEAG Energie Stadion (Cottbus)

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen FC Ingolstadt

Energie Cottbus vs FC Ingolstadt: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über die Energie Cottbus

Für Energie Cottbus kommt das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt eine Woche nach einem 3:1 bei Hansa Rostock. Damit gelang der Elf von Claus-Dieter Wollitz der zweite Sieg binnen vier Meisterschaftsspielen.

Mit einem 1:0 gegen Viktoria Köln hatten die Lausitzer eine Serie mit drei Niederlagen beendet. Anschließend hatten sie ein 1:1 in Unterhaching und im jüngsten Heimspiel ein 2:4 gegen Waldhof Mannheim verzeichnet.

News über den FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt war hingegen am 30. März – damals war ein 3:1 gegen Viktoria Köln gelungen – zum bislang letzten Mal als Sieger vom Platz gegangen.

Anschließend hatte das Team von Sabrina Wittmann zuerst ein 3:3 bei BVB II, ein 2:2 bei Dynamo Dresden sowie ein 3:3 gegen Hannover II erlebt.

Danach war mit einem 0:1 in Osnabrück in Serie mit vier Niederlagen begonnen. Es folgten bislang ein 0:3 gegen Arminia Bielefeld, ein 0:1 bei Aue und am Samstag ein 2:3 gegen Wehen Wiesbaden gefolgt.

Energie Cottbus vs FC Ingolstadt: Die Tabellen

