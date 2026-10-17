Das Spiel zwischen Elversberg und Augsburg beginnt am 17.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Elversberg gegen Augsburg

Wer zeigt / überträgt Elversberg vs Augsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Elversberg und Augsburg ist live über WOW zu sehen. Wer die Samstagskonferenz bevorzugt, wird bei DAZN fündig.

Elversberg vs. Augsburg: Spielvorschau

Elversberg empfängt den FC Augsburg am Samstag, dem 17. Oktober 2026, in der Ursapharm-Arena zum Bundesliga-Duell des 6. Spieltags. Beide Mannschaften kommen mit unterschiedlicher Ausgangslage in diese Partie.

Elversberg steht nach einem schwachen Lauf unter Druck. Drei der letzten vier Bundesligaspiele gingen verloren, zuletzt setzte es ein 0:1 gegen Union Berlin. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner sucht nach Stabilität und einem Befreiungsschlag vor heimischem Publikum.

Augsburg dagegen reist mit breiter Brust an. Das 2:2 beim FC Bayern München am vergangenen Wochenende war ein Ergebnis, das die Fuggerstädter in einem guten Licht erscheinen ließ – auch wenn ein Sieg möglich gewesen wäre. Mit acht Punkten aus sechs Spielen steht Trainer Manuel Baums Mannschaft auf einem einstelligen Tabellenplatz und zeigt, dass der Saisonstart kein Zufall war.

Besonders in Erinnerung bleibt das Tor von Robin Fellhauer nach nur 8,4 Sekunden gegen Bayern – das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Augsburg hat bewiesen, dass es auch gegen die Großen der Liga gefährlich sein kann.

Für Elversberg geht es darum, die Negativserie zu stoppen und Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Für Augsburg ist es die Chance, den guten Start mit einem weiteren Auswärtserfolg zu untermauern.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche Informationen Ihr sonst noch benötigt – alle Antworten findet Ihr hier.





Elversberg vs. Augsburg: Aufstellungen

Form

Elversberg kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft einen Sieg, ein Unentschieden und kassierte drei Niederlagen. Der jüngste Bundesliga-Auftritt endete mit einem 0:1 gegen Union Berlin, davor gab es ein torloses Remis gegen Schalke 04. Der einzige Ligasieg in diesem Zeitraum gelang mit 4:3 bei Borussia Mönchengladbach.

Augsburg präsentiert sich deutlich stabiler. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der FCA zwei Siege, zwei Unentschieden und verlor einmal. Das jüngste Ergebnis war das 2:2 bei Bayern München, davor gab es eine 2:3-Heimniederlage gegen Werder Bremen. Augsburg erzielte in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte acht – eine offensiv starke, aber nicht fehlerfreie Serie.

Bilanz direkte Duelle

Die Bilanz der direkten Duelle zwischen Elversberg und Augsburg ist überschaubar und liegt weit zurück. Das bisher letzte Pflichtspiel fand im August 2015 im DFB-Pokal statt, als Augsburg mit 3:1 in Elversberg gewann. Davor trafen die Klubs in der vierten deutschen Liga aufeinander, wo Augsburg die Nase leicht vorn hatte. Dieses Bundesliga-Duell ist damit historisch gesehen eine Begegnung zweier Vereine, die auf dieser Ebene noch keine gemeinsame Geschichte geschrieben haben – Augsburg geht mit dem Vorteil der jüngsten Begegnung in die Partie.

Elversberg vs. Augsburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.