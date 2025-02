Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Dynamo Dresden trifft am Samstag in der 3. Liga auf Erzgebirge Aue. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der 3. Liga finden die Partien des 22. Spieltags statt. Dabei bekommt es Dynamo Dresden am Samstag (1. Februar) mit Erzgebirge Aue zu tun. Der Anpfiff des Sachsenderbys ertönt um 14 Uhr.

Zudem dient das Rudolf-Harbig-Stadion als Kulisse des Klassikers zwischen der SGD und den Lila-Weißen. Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue halten bei 39 und 30 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue im LIVE-STREAM und TV schauen könnt.

Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Dynamo Dresden – Erzgebirge Aue Wettbewerb 3. Liga, 22. Spieltag Datum Samstag, 1. Februar 2025 Uhrzeit 14 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue im TV, LIVE-STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Dynamo-News

Für Dynamo Dresden kommt das Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue eine Woche nach einem 1:1 in Cottbus.

Die Elf von Thomas Stamm, die beim Wiederauftakt gegen Viktoria Köln mit 2:3 verloren hatte, wartet auf den ersten Sieg im neuen Jahr.

Am 21. Dezember hatte die SGD mit einem 3:0 in Unterhaching den vierten Sieg am Stück eingefädelt.

Die Aufstellung vom Dynamo Dresden:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Erzgebirge-News

Erzgebirge Aue bestreitet das dritte Meisterschaftsspiel unter Jens Härtel.

In den ersten Auftritten unter dem neuen Trainer setzte es bislang ein 1:2 bei Hannover 96 II und am 25. Januar eine Nullnummer gegen den VfL Osnabrück.

Mit dem Interimscoach Jörg Emmerich an der Seitenlinie hatten die Lila-Weißen in der zweiten Dezember-Hälfte ein 6:4 in Sandhausen sowie ein 3:1 gegen 1860 München erreicht.

Die Aufstellung von Erzgebirge Aue

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 108 Siege Dynamo Dresden 49 Siege Erzgebirge Aue 31 Unentschieden 28 Letztes Duell Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden 2:0 (3. Liga, 23. August 2024)

Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue live anschauen: Nützliche Links